Yetkili Eğitim Merkezi ATC®

Yetkili Eğitim Merkezleri, Öğrenme İş Ortağı topluluğunun bir parçasıdır. Öğrenciler, eğitimciler, tüketiciler, endüstri profesyonelleri ve işletmeler, tasarımın ve inşanın geleceğinin farklı yollarını keşfedebilir.

tasarım ve üretimde gelinen nokta raporu 2025

Yönetici içgörüleri ve yeni teknolojilerle ilgili en son gelişmeleri keşfedin

Dijital dönüşümün iş esnekliğini, sürdürülebilirliği ve yetenek yönetimini nasıl desteklediğine dair sektör liderlerinin içgörüleri (İngilizce) ve araştırmaları (İngilizce).

Yetkili Eğitim Merkezleri, müşterilere ve eğitimcilere kaliteli öğrenme deneyimleri sağlar. Kapsamlı eğitim kursları; ürün bilginizi artırmanıza, sertifika sınavlarına hazırlanmanıza ve kariyer hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Autodesk tarafından yetkilendirilen bu eğitim merkezleri, uluslararası Autodesk Öğrenme İş Ortağı topluluğu tarafından tanınan Autodesk Onaylı Eğitmenlerden oluşan profesyonel bir kadroya sahiptir.

Kuruluşunuz ATC olmakla ilgileniyor mu?

Autodesk Yetkili Eğitim Merkezleri, müşterilere, sektör profesyonellerine, öğrencilere ve eğitimcilere yüksek kaliteli eğitim deneyimleri sunan kuruluşlar veya eğitim sağlayıcılarıdır. Bu merkezler, geleceğin yenilikçilerini daha derin Autodesk ürün bilgisiyle güçlendirir, öğrencileri sertifika sınavlarına hazırlar ve gelişen dünyamızda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

 

Bir kuruluşun ATC olabilmesi için, deneyimli Autodesk Sertifikalı Eğitmenlere ve Autodesk standartlarını karşılayan tesislere sahip, köklü bir eğitim sağlayıcısı olması gerekir. Eğitimde mükemmelliği sürdürmeyi, müfredatlarını düzenli olarak güncellemeyi ve öğrencilere yeterli destek ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmeleri gerekir. Ayrıca, Autodesk'in ATC Programı gerekliliklerine uymaları gerekir. Geleceğinizi inşa edin. Kuruluşunuzu bir Autodesk Yetkili Eğitim Merkezi haline getirin.

Autodesk Onaylı Eğitmen Programı

Autodesk Onaylı Eğitmenler (ACI), Autodesk çözümleri ve ürün uzmanlığı, profesyonel eğitim sunumu ve ileri düzey öğretim becerileriyle tanınan, güvenilir ve sertifikalı profesyonellerdir. ACI'lar Autodesk tarafından incelenir ve Autodesk Öğrenme İş Ortaklarına bağlıdır. Görevleri, öğrencileri güçlendirerek sürekli değişen dünyaya uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Daha iyi bir geleceğin temelleri burada atılıyor

aap ile etkileşim kurun

Yetkili Akademik İş Ortağı Programı

Autodesk Yetkili Akademik İş Ortakları (AAP), gelecek nesil yenilikçilere ilham vermek ve onları güçlendirmek amacıyla eğitimcileri hazırlamak için akademik kurumlarla ve gelecekte karşılaşacakları sektörlere hazırlanmaları için öğrencilerle birlikte çalışır. Akademik İş Ortakları, iş birliği fırsatları, odaklı konuşma ve sertifika sınavına hazırlık sağlar.

 

AUTODESK SERTİFİKASI EDİNİN

Autodesk Certification Programı

Autodesk sertifikaları, sektörünüzü ilgilendiren ileri seviye becerileri vurgular. AECO, Program Tasarımı ve Üretim ile Medya ve Eğlence sektörlerinde işe alınmak, kariyerinizi ilerletmek ve işinizi hızlandırmak için tasarım ve üretim becerilerinizi geliştirin.

 

gerçek dünyaya yönelik sınıf eğitimi 

Üyelik Eğitimi Sağlayıcısı Programı

Autodesk Üyelik Eğitimi Sağlayıcıları (MTP), sendikaya bağlı eğitim kuruluşları veya meslek odalarıdır. Bu sağlayıcılar, sendika çıraklarına ve geleceğin sektör profesyonellerine kaliteli öğrenim deneyimleri sunmayı, ürün bilgisini artırmayı ve Autodesk yazılımlarının yaygınlaştırılması ve benimsenmesine yönelik girişimleri destekler.

 

Eğitim hakkında daha fazla bilgi

Autodesk Eğitim Kaynakları

Autodesk olarak, herkes için daha iyi bir dünya tasarlamak ve yaratmak için gerekli becerileri, uygulamalı deneyimleri ve sertifikaları edinmeleri için öğrencilerinize ve eğitimcilerinize ilham vermek ve onları desteklemek konusunda kararlıyız.

Autodesk Eğitim Desteği

Tüm eğitim, öğrenim ve öğretim ihtiyaçlarınız için yardım ve kaynakların yanı sıra Autodesk ürünleriyle ilgili sorularınızın yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

