Autodesk Yetkili Eğitim Merkezleri, müşterilere, sektör profesyonellerine, öğrencilere ve eğitimcilere yüksek kaliteli eğitim deneyimleri sunan kuruluşlar veya eğitim sağlayıcılarıdır. Bu merkezler, geleceğin yenilikçilerini daha derin Autodesk ürün bilgisiyle güçlendirir, öğrencileri sertifika sınavlarına hazırlar ve gelişen dünyamızda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Bir kuruluşun ATC olabilmesi için, deneyimli Autodesk Sertifikalı Eğitmenlere ve Autodesk standartlarını karşılayan tesislere sahip, köklü bir eğitim sağlayıcısı olması gerekir. Eğitimde mükemmelliği sürdürmeyi, müfredatlarını düzenli olarak güncellemeyi ve öğrencilere yeterli destek ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmeleri gerekir. Ayrıca, Autodesk'in ATC Programı gerekliliklerine uymaları gerekir. Geleceğinizi inşa edin. Kuruluşunuzu bir Autodesk Yetkili Eğitim Merkezi haline getirin.