Autodesk Öğrenme İş Ortağı Distribütörlerimiz, bölgenizde uygun bir Yetkili Eğitim Merkezi veya Yetkili Akademik İş Ortağı bulmanıza yardımcı olacaktır.
Öğrenme iş ortaklarımız, gerçek dünyadaki zorlukları çözmek ve kendilerini yarının mesleklerine hazırlamak üzere onları güçlü tasarım araçları, içerikler, eğitim ve müfredatla donatarak öğrencilerin, eğitimcilerin ve profesyonellerin sürekli öğrenmeye dahil olmasına yardımcı olur.
Yeteneğinizi gösteren, endüstri çapında tanınmış bir onay belgesi elde edin.