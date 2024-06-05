Revit için Twinmotion, BIM iş akışlarına gerçek zamanlı görselleştirmeyi ekler. Tasarım verilerinden yüksek kaliteli görüntüler, panoramalar, standart veya 360° VR videolar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak üzere Revit için Twinmotion'ı kullanın. Direct Link işlevi ve Twinmotion'da bir Revit görünümü açma özelliği sayesinde, Revit'te yaptığınız değişiklikler gerçek zamanlı olarak Twinmotion'da güncellenir.

Revit modeliniz, Revit 2024'te bulunan Datasmith Exporter for Revit komutları kullanılarak Twinmotion'a gönderilebilir. Tasarım ve görselleştirme süreci daha sonra Twinmotion'da devam ettirilebilir. Revit modeli ilerledikçe tasarımı en son Revit değişiklikleriyle güncellemek için değişiklikler tekrar Twinmotion ile senkronize edilebilir.

Revit modellerini Twinmotion ile görselleştirme hakkında daha fazla bilgi için Revit ürün yardımındaki Twinmotion ile Görselleştirme Hakkında bölümüne bakın.