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Revit için Twinmotion ile tasarımınızın hikâyesini anlatan sahneler, animasyonlar ve AR/VR deneyimleri oluşturun. Revit modeli ile Twinmotion arasındaki canlı otomatik senkronizasyon bağlantısı, kusursuz görselleştirmeyi parmaklarınızın ucuna getirir.
Müşterileri etkileyin ve uzmanlığınızı, markanızı ve uygulamanızı sergileyen unutulmaz tasarım deneyimleri yaratın.
Görseller hikâyeyi kelimelerden çok daha iyi anlatabilir, Revit için Twinmotion proje ekiplerinizin daha eksiksiz tasarım incelemeleri yapmasına yardımcı olur.
Yüksek kaliteli görselleştirme ve AR/VR deneyimleriyle tasarım işinizi daha iddialı, parlak ve inovatif kılın.
Twinmotion'ı uygulamada görün
Revit için Twinmotion'ın gösterimi de dâhil olmak üzere mimari görselleştirme için Revit araçlarının genel görünümünü izleyin.
İnşaat mühendislerinin, altyapı projelerinin tasarım amacını ve etkisini daha iyi tasvir etmek üzere Revit için Twinmotion’ı nasıl kullanabileceğini görün.
Bu Autodesk University kursunda Revit için Twinmotion ile nasıl hızlı bir şekilde yineleme yapabileceğinizi ve görselleştirme iş akışlarını kolaylaştırabileceğinizi öğrenin.
Revit için Twinmotion, Twinmotion'ın foto-gerçekçi görselleştirme özelliğini doğrudan Revit tasarımına ve BIM için 3B model tabanlı koordinasyon ortamına bağlar. Revit için Twinmotion'ı doğrudan Revit menüsünden başlatın ve yüksek kaliteli işlemeler, durağan görüntüler ve animasyonlar oluşturmak için Revit'teki BIM verilerini Twinmotion ile senkronize edin.
Revit için Twinmotion, AEC Collection ve EDU abonelikleri de dâhil olmak üzere tüm Revit abonelikleriyle, Autodesk Flex (İngilizce) teklifiyle ve Revit deneme sürümü aracılığıyla kullanılabilir. Autodesk Tüm Ürün ve Hizmetler sayfasına gidin ve oturum açın. Revit için Twinmotion etiketli bir kutucuk arayın. Bu kutucukta Erişim'e tıkladığınızda bir indirme sayfasına yönlendirilirsiniz. Daha sonra yazılım yükleyiciyi indirmek için EULA'yı kabul etmeniz gerekecektir. Lütfen verilen adımları izleyin. Revit için Twinmotion’a erişim hakkında ayrıntılı bilgi için Autodesk Destek (İngilizce) birimine başvurun.
Revit için Twinmotion, BIM iş akışlarına gerçek zamanlı görselleştirmeyi ekler. Tasarım verilerinden yüksek kaliteli görüntüler, panoramalar, standart veya 360° VR videolar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak üzere Revit için Twinmotion'ı kullanın. Direct Link işlevi ve Twinmotion'da bir Revit görünümü açma özelliği sayesinde, Revit'te yaptığınız değişiklikler gerçek zamanlı olarak Twinmotion'da güncellenir.
Revit modeliniz, Revit 2024'te bulunan Datasmith Exporter for Revit komutları kullanılarak Twinmotion'a gönderilebilir. Tasarım ve görselleştirme süreci daha sonra Twinmotion'da devam ettirilebilir. Revit modeli ilerledikçe tasarımı en son Revit değişiklikleriyle güncellemek için değişiklikler tekrar Twinmotion ile senkronize edilebilir.
Revit modellerini Twinmotion ile görselleştirme hakkında daha fazla bilgi için Revit ürün yardımındaki Twinmotion ile Görselleştirme Hakkında bölümüne bakın.
Mimarlar, tasarım fikirlerini hayata geçirmek için Revit için Twinmotion'ı kullanıyor. Revit'ten Twinmotion'a basit bir senkronizasyon sayesinde, mimarlar tasarım fikirlerini ortaya koyan ilgi çekici görsel içerikler ve sahneler oluşturabilirler. Revit için Twinmotion’da mimari için yaygın kullanımlar şunları içerir: işlemeler, fotoğraflar, sürükleyici AR/VR deneyimleri ve animasyonlar aracılığıyla görselleştirme ve tasarım amacını simüle etme, tasarım paydaşlarını ve verileri koordine etme, daha fazla iş kazanmak için pazarlama materyalleri ve etkileşimli sunumlar oluşturma. Mimarlar, Revit için Twinmotion'ı mimari tasarımı, çevre tasarımını, kentsel tasarımı, iç mekanları ve daha fazlasını tasvir etmek için kullanıyor.
Revit için Twinmotion, tasarımcıların ve mühendislerin altyapı projeleri için tasarım amacını iletmelerine yardımcı olabilir. Revit'teki altyapı projeleri için BIM verilerini Twinmotion yaratıcı ortamıyla senkronize ederek trafik koridoru akışı, transit merkezlerindeki yaya sirkülasyonu, aydınlatma ve daha fazlası gibi tasarım faktörlerini daha iyi görselleştirecek altyapı projeleri oluşturulabilir ve canlandırılabilir. Bunu uygulamada görmek için “Twinmotion'da İnşaat Altyapısı Tasarımı için Görselleştirme” (İngilizce) adlı isteğe bağlı web seminerine göz atın.
Revit için Twinmotion'daki Direct Link komutu kullanılarak Revit 3B Görünümündeki dosya verileri görselleştirme için doğrudan Twinmotion'a gönderilebilir. Bu canlı bağlantı işlevi, Revit verilerini Twinmotion ile senkronize ederek Revit modelindeki değişikliklerin Twinmotion yaratıcı ortamında güncellenmesini sağlar. Revit verileri, Revit için Twinmotion 2024 ve üzeri sürümlere dâhil olan Revit için Datasmith Exporter aracılığıyla da Twinmotion'a aktarılabilir. Revit'in önceki sürümleri için Revit için Datasmith Exporter bir eklenti olarak mevcuttur ve verileri Revit'ten Twinmotion 2023.1 ve 2023.2 sürümlerine taşımak için kullanılabilir.
Revit için Twinmotion ve Twinmotion'da Aç komutu, Revit 2023.1 ve sonraki sürümlere entegre edilmiştir ve Twinmotion 2022.2.3 ve sonraki sürümlerle uyumludur. 2023.1'den önceki Revit sürümleri için Revit verilerinin Twinmotion'a manuel aktarımı, Revit için Datasmith Dosya Dışa Aktarıcısı kullanılarak manuel şekilde entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için Revit ürün yardımındaki Twinmotion ile Görselleştirme Hakkında makalesine göz atın.
Revit için Twinmotion, tüm Revit aboneliklerine dâhil olan bir haktır ve Revit abonelerine hiçbir ek ücret ödemeden Twinmotion'a erişme imkanı sağlar. Bu, Twinmotion fiyatlandırma modeline bağlı olarak değişebilir. En son güncellemeleri buradan öğrenin: En son güncellemeleri buradan öğrenin.