Nasıl satın alınır?
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Autodesk Revit mimarların, mühendislerin ve inşaat profesyonellerinin şunları yapmasına olanak tanır:
Şekilleri, yapıları ve sistemleri parametrik doğruluk, hassasiyet ve kolaylıkla 3B olarak modelleme.
Planlarda, yüksekliklerde, zaman çizelgelerinde, kesitlerde ve paftalarda anında revizyonlarla proje yönetimini kolaylaştırma.
Çoklu disiplinli proje ekiplerini daha verimli, işbirlikçi ve etkili olmaları için birleştirin.
Autodesk hem bireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Account’larında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Destek sayfasını ziyaret edin.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı sağlar. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Bir ödeme yöntemi girmeniz gerekmediyse ödeme yönteminin süresi otomatik olarak dolar.
Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay tutabilir veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex tokeni satın alabilirsiniz.
Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa, bunun yerine Tarayıcı İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme kılavuzumuza bakın.
Öğrenci ve eğitimciler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişebilir ve uygun olduğunuz sürece bu süreyi yenileyebilirler. Öğrenci veya eğitimciyseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz Revit yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Revit ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.