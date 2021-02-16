Autodesk hem bireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Account’larında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Destek sayfasını ziyaret edin.