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Revit'in gelişen özellikleri ve çok disiplinli araç setleri tüm mimari, mühendislik ve inşaat uzmanlarının hem bireysel hem de ekip olarak en iyi işlerine imza atmasına yardımcı olabilir.
Duvarları, kapıları ve pencereleri tasarım ve form oluşturmaya yönelik açık, grafiksel ve parametre açısından zengin bir sistemde yerleştirin.
Revit, verilerinizi içe veya dışa aktarabilir ve bu verileri IFC, 3DM, SKP, OBJ ve STEP dâhil olmak üzere yaygın olarak kullanılan BIM ve CAD biçimleriyle ilişkilendirir.
Dynamo, API erişimi, geliştirici çözümleri ve Autodesk App Store'daki BIM içerikleriyle Revit işlevlerini genişletin.
Twinmotion'ı doğrudan Revit'ten başlatın. Tasarım verilerini senkronize edin ve tasarımınızı foto-gerçekçi görüntülere, sahnelere ve animasyonlara dönüştürmek için sezgisel içerik oluşturucu ortamından yararlanın.
Proje sayfaları oluşturun ve çizimleriniz ile çizelgelerinizi bunlara ekleyin. Başlık bloklarını özelleştirin ve revizyonları yönetin.
Revit proje iş birliği ortamında merkezi olarak paylaşılan modelleri kaydedin, senkronize edin, gözden geçirin ve güncelleyin.
2B ve 3B'de etiketleme, boyutlandırma ve örnekleme araçları ile tasarım amacınızı daha etkili bir şekilde aktarın.
Revit'in çok disiplinli araçlarıyla farklı sektörlerden projeler tasarlayın ve belgeleyin, böylece iş tekrarı süresini azaltın ve iş birliğini teşvik edin.
Paftalar yayınlandıktan sonra yapı modelinizde yapılan değişiklikleri ve revizyonları takip edin.
Tabloları kullanarak proje verilerini daha iyi bir şekilde kaydedin, filtreleyin, sıralayın, görüntüleyin ve paylaşın.
Görünürlüğü kontrol etmek için yapı bileşenlerini gizleyin, görüntüleyin ve vurgulayın. Görünümü özelleştirmek için geçersiz kılmaları kullanın.
Yıkım ve yenileme gibi bir projenin farklı aşamalarını tanımlayın ve projeyi işin çeşitli aşamalarında görüntülemek için görünümlerde ve çizelgelerde aşama filtreleri kullanın.
Kavramsal tasarım araçları
Profil oluşturma ve kütleleme için serbest biçim araçlarıyla Revit kütleleme ortamında biçim yaratın. Proje ortamında geometriyi parametrik olarak iyileştirin.
Insight ile analiz
Revit'teki gelişmiş simülasyon motorlarını ve yapı performans verilerini kullanarak gün ışığını, tüm bina enerjisini, ısıtma ve soğutma yüklerini ve daha fazlasını değerlendirin.
Gömülü karbon
Insight için Revit eklentisini kullanarak konsept tasarımdan projelerinizin karbon etkisini anlayın. Yapı performansındaki ödünleşimleri değerlendirmek için Revit Enerji Analitik Modelinizi Insight'a aktarın. Karbon azaltma simülasyonları gerçekleştirin ve düşük karbonlu tasarım yaklaşımlarını destekleyen bilinçli tasarım kararları alın.
Mimari modelleme
Duvarlar, kapılar ve pencereler dahil olmak üzere yapı modeline mimari bileşenler ekleyin. Modelleme gereksinimlerini ve ayrıntı düzeyini karşılamak için özel bileşenleri ve aileleri tanımlayın.
Nokta bulutu araçları
Tarama araçlarıyla kaydettiğiniz mevcut ve geçerli koşulları Revit'e nokta bulut olarak içe aktarın.
Görsel stiller
Tasarım kararlarını görsel olarak keşfedin, doğrulayın ve iletin. Revit, Autodesk Raytracer işleme motoru ile görüntüleri yüksek kalite ve hassasiyetle oluşturur.
Çok katlı merdivenler
Merdivenleri projenizdeki yükseltilere bağlayarak çok katlı binaları hızlı şekilde oluşturun ve değiştirin.
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Saha tasarımı
Revit'te yeni modelleme özellikleriyle toposolidler ve saha elemanları oluşturun. Hassas hizalama elde etmek için bağlantılı DWG dosyaları da dâhil olmak üzere altlık geometrisi için 3B noktalara kenetleme özelliğini kullanın.
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Analiz tabanlı modelleme
Modeliniz geliştikçe tasarım amacını uyumlu hâle getirmek ve tasarımı değerlendirmek için hassas ve çeşitli yapısal analiz araçlarını kullanın. Analitik gösterimi otomatik hâle getirin, tek bir akıllı modelden birden çok analiz yürütün, dokümantasyon için verileri planlayın ve yapısal tasarımın kalite kontrolünü sağlayın. Revit 2023’e yeni eklendi.
Güçlendirme detaylandırması
Yerinde dökülmüş ve öndökümlü beton yapılar için 3B güçlendirme tasarımları oluşturun. Betonarme demiri çizelgeleriyle güçlendirme atölye çizimi dokümantasyonu üretin.
Yapısal çelik modelleme
Revit'te çeşitli parametrik çelik bağlantılar kullanarak veya kendi özel çelik bağlantılarınızı oluşturarak daha yüksek düzeyde detay içeren bağlantılar modelleyin.
Analizle çift yönlü bağlantı
Analiz sonuçlarını BIM sürecine entegre edin ve yinelemeli tasarımların bulunduğu bir iş akışında çalışın.
Yapı mühendisliği için Dynamo
İşlemsel tasarım, yapıları minimum enerjiyle inşa etmeleri ve kendi tasarım araçlarını yapmaları için yapı mühendislerine, tasarımcılara ve detaylandırma uzmanlarına araçlar sunar.
Çelik imalatıyla bağlantı
Revit ve Advance Steel arasındaki birlikte çalışabilme özelliği çelik tasarımından imalata uzanan sorunsuz bir BIM iş akışı sağlanmasına yardımcı olur.
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Elektrik ön yük analizi
Revit'te çalışan elektrik mühendisleri ve tasarımcılar artık elektrikli ekipmanı modellemeden önce tasarım sürecinin başlarında ön yük hesaplamaları yapmak için bir mimarın PDF, DWG veya Revit geometrisini kullanabilirler.
MEP Sistemlerinin Analizi
Sistem Analizi, HVAC sistemi tasarım modellemesini optimize ederek verilere göre tasarım kararları vermenizi sağlar.
HVAC tasarımı ve dokümantasyonu
Amacı yansıtacak karmaşık kanal ve boru sistemleri tasarlayın. Kanal ve boru sistemlerini mekanik tasarım içeriğiyle modelleyin.
Elektrik tasarımı ve dokümantasyonu
Elektrik sistemleri tasarlayın, modelleyin ve belgelendirin. Dağıtım sistemi genelinde elektrik yüklerini takip edin.
Tesisat tasarımı ve dokümantasyonu
Amacı tasarlamak ve belgelendirmek için eğimli borular ve plan boru sistemlerinin bulunduğu sıhhi tesisat sistemleri oluşturun.
MEP imalat detaylandırması
Revit'te imalata hazır modeller oluşturun. MEP LOD 400 bileşenlerini modelleyebilir ve koordine edebilirsiniz.
Insight entegrasyonu
Insight, performans verilerine ve gelişmiş analiz motorlarına merkezi erişim sağlayarak yapı performansını optimize etmenize olanak tanır.
İmalat hizmeti dönüşümü
Tasarım düzeyindeki model unsurlarını inşaat ayrıntı seviyesi unsurlarına dönüştürmek için Tasarımdan İmalata aracını kullanın.
İmalat dokümantasyonu
Model düzenini daha verimli şekilde belgelendirin. İmalat unsurlarını belgelendirin, planlayın ve etiketleyin.
İnşaat modelleme
Tasarım modellerinden inşaat içgörüleri çıkarın. Duvar katmanlarını ve beton dökümlerini bölüp şekillendirin ve imalat için atölye çizimleri hazırlayın.
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Revit için Bilgiye Dayalı Tasarım
Anında doğrulama sağlamak ve tasarım sürecini hızlandırmak için doğru, üretilebilir yapı ürünü şablonlarını özelleştirin ve tasarımlarınıza ekleyin. Zamandan tasarruf etmek ve ekibinizin kapasitesini artırmak için tasarım projenizde veya birden fazla projede aynı önceden doğrulanmış ürünleri yeniden kullanın.
Daha fazla bilgi (İngilizce)
Navisworks'ün birlikte çalışabilirliği
Tasarımınızı farklı yazılımlar kullanan ekiplerin çalışmalarıyla koordine etmek için doğrudan Revit içerisinden bir Navisworks koordinasyon modeli açın.
2B paftaları içe/dışa aktarma
AutoCAD dosyalarını Revit'e veya Revit'ten dışa aktarın. İmalatçılar, alt yükleniciler ve diğer proje paydaşlarına aktarılmak üzere ilgili kişilerin ihtiyaç duyduğu biçimde pafta setleri hazırlayın.
İnşa edilebilirlik detayları
İnşaat ekiplerinin gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan ayrıntılarla tasarım amacı modellerini destekleyin.
Sorun izleme
Revit'in Sorunlar Eklentisi ile ekibinizin yaptığı değişikliklerde tasarım genelinde meydana gelen inşa edilebilirlik sorunlarınızı takip edin.
Mobil uygulama
Verilerinizi Autodesk Construction Cloud mobil uygulamasıyla senkronize ederek ekip üyelerinizin iş sahasının herhangi bir yerinden görevleri tamamlayabilmesini ve çevrimdışıyken bile proje verilerine erişebilmesini sağlayın.
Revit API'sı
Autodesk Revit'in temel işlevlerinden yararlanarak görevleri otomatikleştirin, özellikleri genişletin ve yapı tasarımı ile modelleme süreçlerinizi kolaylaştıracak özel iş akışları oluşturun.