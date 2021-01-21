Maya'nın önemli özellikleri

Akademi ödüllü Maya araç seti, fantastik yaratıklar ve nefes kesen manzaralardan hareketli savaş sahnelerine kadar gerçekçi karakterleri ve dünyaları tasarlamak için en iyi seçenektir.

Barbie dans disko kadrosu

Modelleme

Güçlü poligon ve NURBS modelleme araçlarıyla 3B aksesuarlar, ortamlar ve karakterler oluşturun.

İskelet modelleme ve animasyon

Bağımsız animasyon karesi, doğrusal olmayan ve hareket yakalama animasyonu gibi özelliklerle karakterlere hayat verin.

Simülasyon ve efektler (Bifrost)

Bifrost ile patlamalar ve okyanus yüzeyleri gibi fiziksel olarak doğru simülasyonlar ve efektler oluşturun.

Görünüm geliştirme

Bir malzeme yazma eklentisi olan LookdevX ile birden çok araçta prosedürel malzemeler geliştirin.

Görüntü Oluşturma

Arnold görüntüleyici entegrasyonu ile aydınlatma ve malzemeler dahil olmak üzere sahne değişikliklerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.

OpenUSD iş akışları

OpenUSD (Evrensel Sahne Açıklaması) gibi entegre açık standartlarla iş birliğini geliştirin.

Üretim hattı

Unreal Canlı Bağlantı gibi komut dizisi ve eklentilerle araçlarınızı güçlendirin.

Maya'nın diğer özellikleri

Modelleme

Akıllı Ekstrüzyon

Örgü üzerindeki yüzleri esnek ve tahmin edilebilir şekilde ekstrüde ederek ortaya çıkan geometri için gerekli manuel temizlemeyi en aza indirin.

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Poligonal modelleme

Köşeleri, kenarları ve yüzleri temel alan geometri verilerini kullanarak 3B modeller oluşturun.

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NURBS modelleme

Temel geometrik şekillerden ve el ile çizilmiş eğrilerden 3B modeller oluşturun.

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UV düzenleme ve araç seti

Çokgen, NURBS ve alt bölüm yüzeylerine ait UV doku koordinatlarını 2B modunda görüntüleyin ve düzenleyin.

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Şekillendirme araç seti

Modelleri daha sanatsal ve sezgisel şekillendirin.

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İskelet modelleme ve animasyon

Bağımsız animasyon kareleriyle animasyon

İşaretçileri (tuşlar) zamanlamayı ve konumu belirtecek şekilde ayarlayarak nesneleri veya iskeletleri canlandırın.

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Deforme ediciler

Görünümlerini değiştirmek ve animasyonlarını geliştirmek için karakterlerinize ve nesnelerinize deformasyon efektleri ekleyin.

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Hareket yakalama animasyonu

Hareket yakalama (veya "mocap") sistemlerini kullanarak Maya'da animasyon oluşturun.

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İskeletler

İskelet olarak bilinen hiyerarşik, eklemli yapılarla modellerinize poz verdirin ve onları canlandırın.

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Görünüm uygulama

Modellenmiş bir yüzeyi pürüzsüz, sert ve dolaylı görünüme sahip iskelete bağlayın.

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Yeniden hedefleme

HumanIK ile farklı boyut, oran ve iskelet hiyerarşisine sahip karakterler arasında animasyonu kolayca yeniden hedefleyin.

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Zaman Düzenleyici

Maya'da bağımsızlaştırılabilir herhangi bir nesne veya nitelikle animasyon dizileri oluşturun ve düzenleyin.

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Doğrusal olmayan animasyon

Animasyonu, doğrusal olmayan bir düzenleyicideki film klipleri gibi, yeniden ayarlayıp düzenleyebileceğiniz sekanslar halinde birleştirin.

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Grafik Editörü

Değiştirebileceğiniz animasyon tuşları arasındaki ara değerlemenin grafiksel gösterimine bakın.

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Önbellekten oynatma

Playblast oluşturmanıza gerek kalmadan animasyonunuzda yapılan değişiklikleri görün.

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Simülasyon ve efektler (Bifrost)

Simülasyon ve efektler

Aero, MPM, Particles ve BOSS sistemleriyle kar yağışı, partiküller veya dalgalar gibi doğal görünümlü efektler oluşturun. (video: 5 sn.)

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Saçılma ve örnekleme

Çarpıcı sonuçlar veren saçılım ve örnekleme araçlarıyla devasa ölçekli karmaşık varlıklar elde ederek yepyeni bir dünya inşa edin veya etkileyici set giydirmeleri tasarlayın.

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Kullanıma hazır şablonlar

Kendi efektlerinizi oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere önceden oluşturulmuş çeşitli bileşenlere ve grafiklere erişin.

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Geometri düğümleri

En düşük örgü ağ oluşturma düzeyinde çalışın, bileşen etiketleriyle düzenleyin ve Bifrost Graph üzerinde geometri oluşturun.

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Prosedürel USD

Bifrost Graph'ın esnekliği ile USD varlıklarını tahribatsız bir şekilde bir araya getirin, organize edin ve düzenleyin.

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Görünüm geliştirme

LookdevX

Autodesk'in OpenUSD tarafından desteklenen Maya için agnostik malzeme geliştirme eklentisi LookdevX ile birden çok görüntüleyicide çalışan malzemeler geliştirin.

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LookdevX Grafik Düzenleyici

Maya geometrisindeki malzemeleri tek bir düğüm tabanlı görsel programlama ortamında görüntüleyin, yazın ve düzenleyin.

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Yerel USD ve MaterialX
malzeme yazma

Aynı Maya oturumunda yerel USD ve MaterialX gölgelendirme grafiklerini aynı anda kullanın.

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MaterialX veri yapıları

Otomatik MaterialX Yığını ve Belge veri yapıları, MaterialX'i günlük işlerinizde rahatça kullanabilmenizi sağlar.

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Renk yönetimi

Maya'nın Renk Yönetimi Tercihleri kapsamında kontrol edilen USD dosyalarına hassas bir şekilde yerleştirilmiş renk yönetimi verileriyle renk doğruluğundan şüpheniz olmasın.

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Arnold entegrasyonu

Entegre Arnold gölgelendirme grafiklerini kullanarak daha gelişmiş grafikler oluşturun.

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Görüntü Oluşturma

Entegre Arnold görüntüleyici

Işıklandırma, malzemeler, kamera ve daha birçok ortam değişikliğini gerçek zamanlı görmek için Arnold Görüntüleme Görünümü'nü kullanın.

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Gölgelendiriciler

Maya'da Arnold gölgelendiricileriyle standart_yüzey, mesafe veya çizgi film gölgelendiricisi gibi çeşitli malzemeler oluşturun ve uygulayın.

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GPU ve CPU'da görüntüleme

Hem GPU hem de CPU'da görüntü üretmek için Arnold'ı kullanın.

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Kameralar

Silindirik ve balık gözü kamera gibi kameralarla pozlama, odak mesafesi, göz açıklığı boyutu ve daha fazlasının etkisini simüle edin.

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Işıklar

Küresel ışık örneklemesi gibi etkili tekniklere sahip bir sahnedeki aydınlatmayı simüle etmek için birden fazla ışık ayarı arasından seçim yapın.

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Parazit giderme

OptiX Gürültü Giderici gibi gürültü giderme seçenekleriyle işlenmiş görüntülerdeki ayrıntıları korurken gürültüyü hızla azaltın.

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Renk yönetimi

OpenColorIO v2 ile görüntü alanında ve Görüntüleme Görünümü'nde nihai renklerin doğru önizlemelerini görün.

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Arnold USD

Verimli 3B veri akışı için üretim senaryolarında USD tabanlı iş akışlarında Arnold'dan yararlanın.

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OpenUSD iş akışları

Yıldırım hızında

Maya'da OpenUSD kullanarak devasa veri kümelerini saniyeler içinde yükleyin ve düzenleyin.

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Sorunsuz içe ve dışa aktarma

USD verilerini yerel Maya verisi olarak içe aktarıp yerel Maya verilerini USD verisi olarak dışa aktarın.

Hafif önizlemeler

Hiyerarşi Görünümü penceresini kullanarak USD sahne yapısının hızlı önizlemelerini görüntüleyin.

Yerel OpenUSD desteği

Outliner, Attribute Editor ve Channel Box gibi sık kullanılan Maya düzenleyicilerinde USD verileriyle doğrudan çalışın.

Görüntü alanında OpenUSD

Görüntü alanında USD verilerini yerel olarak Maya verileriyle birlikte görüntüleyin.

Açık kaynak ve tamamen özelleştirilebilir

Açık kaynak proje olarak kullanıma sunulan Maya USD eklentisi stüdyolar tarafından özelleştirilebilir.

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Üretim hattı

Unreal Canlı Bağlantı

Unreal'da bir önizleme görürken Maya'daki karakter varlıkları üzerinde çalışabilmek için Animasyon verilerini Maya'dan Unreal Engine'e gerçek zamanlı olarak aktarın.

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Komut dizisi

Python 3 kullanarak Maya komut dizileri oluşturun ve eklentiler yazın.

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Ortam montajı

İş akışınızı yavaşlatmadan büyük, karmaşık dünyalar yaratın.

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Özelleştirme

Maya'yı tercihlerinize ve iş akışınıza göre özelleştirmek için arayüzü, kısayol tuşlarını, aramayı ve daha fazlasını özelleştirin.

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Eklenti Yöneticisi

Maya'ya hangi eklentilerin yüklendiğini kolayca belirleyin ve yönetin.

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Adobe Canlı Bağlantı

Sahneleri Maya ve Adobe After Effects'te aynı anda görüntüleyin ve güncelleyin.

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Flow Production Tracking
entegrasyonu

Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid) aboneliği ile üretim yönetimi araçlarına doğrudan Maya'dan erişin.

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