Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Akademi ödüllü Maya araç seti, fantastik yaratıklar ve nefes kesen manzaralardan hareketli savaş sahnelerine kadar gerçekçi karakterleri ve dünyaları tasarlamak için en iyi seçenektir.
Güçlü poligon ve NURBS modelleme araçlarıyla 3B aksesuarlar, ortamlar ve karakterler oluşturun.
Bağımsız animasyon karesi, doğrusal olmayan ve hareket yakalama animasyonu gibi özelliklerle karakterlere hayat verin.
Bifrost ile patlamalar ve okyanus yüzeyleri gibi fiziksel olarak doğru simülasyonlar ve efektler oluşturun.
Bir malzeme yazma eklentisi olan LookdevX ile birden çok araçta prosedürel malzemeler geliştirin.
Arnold görüntüleyici entegrasyonu ile aydınlatma ve malzemeler dahil olmak üzere sahne değişikliklerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.
OpenUSD (Evrensel Sahne Açıklaması) gibi entegre açık standartlarla iş birliğini geliştirin.
Unreal Canlı Bağlantı gibi komut dizisi ve eklentilerle araçlarınızı güçlendirin.
Akıllı Ekstrüzyon
Örgü üzerindeki yüzleri esnek ve tahmin edilebilir şekilde ekstrüde ederek ortaya çıkan geometri için gerekli manuel temizlemeyi en aza indirin.
Poligonal modelleme
Köşeleri, kenarları ve yüzleri temel alan geometri verilerini kullanarak 3B modeller oluşturun.
NURBS modelleme
Temel geometrik şekillerden ve el ile çizilmiş eğrilerden 3B modeller oluşturun.
UV düzenleme ve araç seti
Çokgen, NURBS ve alt bölüm yüzeylerine ait UV doku koordinatlarını 2B modunda görüntüleyin ve düzenleyin.
Bağımsız animasyon kareleriyle animasyon
İşaretçileri (tuşlar) zamanlamayı ve konumu belirtecek şekilde ayarlayarak nesneleri veya iskeletleri canlandırın.
Deforme ediciler
Görünümlerini değiştirmek ve animasyonlarını geliştirmek için karakterlerinize ve nesnelerinize deformasyon efektleri ekleyin.
Hareket yakalama animasyonu
Hareket yakalama (veya "mocap") sistemlerini kullanarak Maya'da animasyon oluşturun.
İskeletler
İskelet olarak bilinen hiyerarşik, eklemli yapılarla modellerinize poz verdirin ve onları canlandırın.
Görünüm uygulama
Modellenmiş bir yüzeyi pürüzsüz, sert ve dolaylı görünüme sahip iskelete bağlayın.
Yeniden hedefleme
HumanIK ile farklı boyut, oran ve iskelet hiyerarşisine sahip karakterler arasında animasyonu kolayca yeniden hedefleyin.
Zaman Düzenleyici
Maya'da bağımsızlaştırılabilir herhangi bir nesne veya nitelikle animasyon dizileri oluşturun ve düzenleyin.
Doğrusal olmayan animasyon
Animasyonu, doğrusal olmayan bir düzenleyicideki film klipleri gibi, yeniden ayarlayıp düzenleyebileceğiniz sekanslar halinde birleştirin.
Grafik Editörü
Değiştirebileceğiniz animasyon tuşları arasındaki ara değerlemenin grafiksel gösterimine bakın.
Önbellekten oynatma
Playblast oluşturmanıza gerek kalmadan animasyonunuzda yapılan değişiklikleri görün.
Simülasyon ve efektler
Aero, MPM, Particles ve BOSS sistemleriyle kar yağışı, partiküller veya dalgalar gibi doğal görünümlü efektler oluşturun. (video: 5 sn.)
Saçılma ve örnekleme
Çarpıcı sonuçlar veren saçılım ve örnekleme araçlarıyla devasa ölçekli karmaşık varlıklar elde ederek yepyeni bir dünya inşa edin veya etkileyici set giydirmeleri tasarlayın.
Kullanıma hazır şablonlar
Kendi efektlerinizi oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak üzere önceden oluşturulmuş çeşitli bileşenlere ve grafiklere erişin.
Geometri düğümleri
En düşük örgü ağ oluşturma düzeyinde çalışın, bileşen etiketleriyle düzenleyin ve Bifrost Graph üzerinde geometri oluşturun.
Prosedürel USD
Bifrost Graph'ın esnekliği ile USD varlıklarını tahribatsız bir şekilde bir araya getirin, organize edin ve düzenleyin.
LookdevX
Autodesk'in OpenUSD tarafından desteklenen Maya için agnostik malzeme geliştirme eklentisi LookdevX ile birden çok görüntüleyicide çalışan malzemeler geliştirin.
LookdevX Grafik Düzenleyici
Maya geometrisindeki malzemeleri tek bir düğüm tabanlı görsel programlama ortamında görüntüleyin, yazın ve düzenleyin.
Yerel USD ve MaterialX
malzeme yazma
Aynı Maya oturumunda yerel USD ve MaterialX gölgelendirme grafiklerini aynı anda kullanın.
MaterialX veri yapıları
Otomatik MaterialX Yığını ve Belge veri yapıları, MaterialX'i günlük işlerinizde rahatça kullanabilmenizi sağlar.
Renk yönetimi
Maya'nın Renk Yönetimi Tercihleri kapsamında kontrol edilen USD dosyalarına hassas bir şekilde yerleştirilmiş renk yönetimi verileriyle renk doğruluğundan şüpheniz olmasın.
Arnold entegrasyonu
Entegre Arnold gölgelendirme grafiklerini kullanarak daha gelişmiş grafikler oluşturun.
Entegre Arnold görüntüleyici
Işıklandırma, malzemeler, kamera ve daha birçok ortam değişikliğini gerçek zamanlı görmek için Arnold Görüntüleme Görünümü'nü kullanın.
Gölgelendiriciler
Maya'da Arnold gölgelendiricileriyle standart_yüzey, mesafe veya çizgi film gölgelendiricisi gibi çeşitli malzemeler oluşturun ve uygulayın.
GPU ve CPU'da görüntüleme
Hem GPU hem de CPU'da görüntü üretmek için Arnold'ı kullanın.
Kameralar
Silindirik ve balık gözü kamera gibi kameralarla pozlama, odak mesafesi, göz açıklığı boyutu ve daha fazlasının etkisini simüle edin.
Işıklar
Küresel ışık örneklemesi gibi etkili tekniklere sahip bir sahnedeki aydınlatmayı simüle etmek için birden fazla ışık ayarı arasından seçim yapın.
Parazit giderme
OptiX Gürültü Giderici gibi gürültü giderme seçenekleriyle işlenmiş görüntülerdeki ayrıntıları korurken gürültüyü hızla azaltın.
Renk yönetimi
OpenColorIO v2 ile görüntü alanında ve Görüntüleme Görünümü'nde nihai renklerin doğru önizlemelerini görün.
Arnold USD
Verimli 3B veri akışı için üretim senaryolarında USD tabanlı iş akışlarında Arnold'dan yararlanın.
Yıldırım hızında
Maya'da OpenUSD kullanarak devasa veri kümelerini saniyeler içinde yükleyin ve düzenleyin.
Sorunsuz içe ve dışa aktarma
USD verilerini yerel Maya verisi olarak içe aktarıp yerel Maya verilerini USD verisi olarak dışa aktarın.
Hafif önizlemeler
Hiyerarşi Görünümü penceresini kullanarak USD sahne yapısının hızlı önizlemelerini görüntüleyin.
Yerel OpenUSD desteği
Outliner, Attribute Editor ve Channel Box gibi sık kullanılan Maya düzenleyicilerinde USD verileriyle doğrudan çalışın.
Görüntü alanında OpenUSD
Görüntü alanında USD verilerini yerel olarak Maya verileriyle birlikte görüntüleyin.
Açık kaynak ve tamamen özelleştirilebilir
Açık kaynak proje olarak kullanıma sunulan Maya USD eklentisi stüdyolar tarafından özelleştirilebilir.
Unreal Canlı Bağlantı
Unreal'da bir önizleme görürken Maya'daki karakter varlıkları üzerinde çalışabilmek için Animasyon verilerini Maya'dan Unreal Engine'e gerçek zamanlı olarak aktarın.
Komut dizisi
Python 3 kullanarak Maya komut dizileri oluşturun ve eklentiler yazın.
Özelleştirme
Maya'yı tercihlerinize ve iş akışınıza göre özelleştirmek için arayüzü, kısayol tuşlarını, aramayı ve daha fazlasını özelleştirin.
Eklenti Yöneticisi
Maya'ya hangi eklentilerin yüklendiğini kolayca belirleyin ve yönetin.
Adobe Canlı Bağlantı
Sahneleri Maya ve Adobe After Effects'te aynı anda görüntüleyin ve güncelleyin.
Flow Production Tracking
entegrasyonu
Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid) aboneliği ile üretim yönetimi araçlarına doğrudan Maya'dan erişin.