ADIM { CURRENT_SCREEN_COUNT }/{ TOTAL_SCREEN_COUNT }
Ücretsiz Deneme
Bu yazılımı şunun için kullanacağım:
ADIM { CURRENT_SCREEN_COUNT }/{ TOTAL_SCREEN_COUNT }
Bu yazılımı şunun için kullanacağım:
Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kâr amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekmektedir.
Uygunluğunuzu hemen SheerID ile doğrulayın.
Yazılımı indirmenize gerek yok.
ADIM { CURRENT_SCREEN_COUNT }/{ TOTAL_SCREEN_COUNT }
Yazılım deneme sürümleri, sınırlı bir süre için (genellikle 30 gün) en son sürümün tüm özelliklerini keşfetmenize olanak tanır. Deneme sürümünüzü zaten başlatıp başlatmadığınızı görmek için hesabınızı kontrol edin.
ADIM { CURRENT_SCREEN_COUNT }/{ TOTAL_SCREEN_COUNT }
Aksi belirtilmediği sürece tüm alanların doldurulması zorunludur.
Hesap onayı, ürün ve hizmetlere erişim ve bunların yönetim için.
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
ADIM { CURRENT_SCREEN_COUNT }/{ TOTAL_SCREEN_COUNT }
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
Güvenlik kodu almak için bir telefon numarası girin. Kodlar sesli mesaj veya metin mesajı (SMS) olarak gönderilebilir. Bu doğrulama kodu, bot değil insan olduğunuzu anlamamızı sağlar.
Cep telefonu numaranızı vererek, ücretsiz deneme sürümü kimliğini doğrulamak için tek seferlik kısa mesaj (SMS) veya arama almayı kabul etmiş olursunuz. Mesaj ve veri ücretleri uygulanabilir.
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
Hesap kurulumunuzu tamamlamak için e-postanızı kontrol edin.
{ TRIAL_DURATION } günlük denemenizin ilk günündesiniz. İlk projenizi oluşturmak için { PRODUCT } uygulamasını açın.
Deneme sürümünüzü Autodesk Account hesabınızdan yönetebilirsiniz.
Lütfen İptal'e tıklayın ve daha sonra tekrar deneyin.
Şirketinizde devam eden bir Autodesk yazılımı kurulumu olduğu için, deneme sürümüne ihtiyacınız bulunmuyor.
Ürün erişimi için lütfen yöneticinizle iletişime geçin.
İndirme tarihinden itibaren 30 gün
İndirme tarihinden itibaren 30 gün