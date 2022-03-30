ADIM { CURRENT_SCREEN_COUNT }/{ TOTAL_SCREEN_COUNT }

Ücretsiz Deneme

Bu yazılımı şunun için kullanacağım:

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Autodesk, tüm dünyadaki öğrenciler ve eğitimcilere yazılımlar sağlıyor. Ücretsiz eğitim erişimi yalnızca eğitim amaçlı kullanılabilir. Kâr amaçlı kullanım için ücretli abonelik planı gerekmektedir.

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ADIM { CURRENT_SCREEN_COUNT }/{ TOTAL_SCREEN_COUNT }

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Yazılım deneme sürümleri, sınırlı bir süre için (genellikle 30 gün) en son sürümün tüm özelliklerini keşfetmenize olanak tanır. Deneme sürümünüzü zaten başlatıp başlatmadığınızı görmek için hesabınızı kontrol edin.

ADIM { CURRENT_SCREEN_COUNT }/{ TOTAL_SCREEN_COUNT }

Bilgileriniz

Aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar zorunludur.

Gerekli bilgiler

Müşteri iletişim bilgileri

Error Bu alan gereklidir

Error Lütfen geçerli bir ad girin

Error Bu alan gereklidir

Error Lütfen geçerli bir soyadı girin

Kendiniz hakkında bilgi verin

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

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Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Şirket bilgileri

Kişisel bilgiler

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Lütfen geçerli bir posta kodu girin

Error Bu alan gereklidir

Error Bu alan gereklidir

Error Lütfen geçerli bir telefon numarası girin

Error Bu alan gereklidir

İptal

İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

Ürün

<product-name>

Sürüm

<product-version>

Ücretsiz Deneme Sürümü Süresi

İndirme tarihinden itibaren 30 gün

Kullanılabilir Platformlar

Önerilenler

  • 10 Mbps İnternet Bağlantısı.
  • Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

Telefon numarası doğrulama

Güvenlik kodu almak için bir telefon numarası girin. Kodlar sesli mesaj veya metin mesajı (SMS) olarak gönderilebilir. Bu doğrulama kodu, bot değil insan olduğunuzu anlamamızı sağlar.

Bu numaraya kod gönderemiyoruz.

Bu numaraya kod gönderemiyoruz. Lütfen telefon numarasını doğrulayın ve tekrar deneyin.

Bu telefon numarası zaten kullanımda.

Kod yanlış, lütfen tekrar deneyin.

Kodu doğrulayamıyoruz. Tekrar denemek için lütfen “Kodu yeniden gönder”e tıklayın.

Maksimum deneme sayısına ulaştınız. Lütfen 10 dakika sonra tekrar deneyin.

Error Bu alan gereklidir

Error Lütfen geçerli bir telefon numarası girin

Cep telefonu numaranızı vererek, ücretsiz deneme sürümü kimliğini doğrulamak için tek seferlik kısa mesaj (SMS) veya arama almayı kabul etmiş olursunuz. Mesaj ve veri ücretleri uygulanabilir.

Kodu yeniden gönder

İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

Ürün

<product-name>

Sürüm

<product-version>

Ücretsiz Deneme Sürümü Süresi

İndirme tarihinden itibaren 30 gün

Kullanılabilir Platformlar

Önerilenler

  • 10 Mbps İnternet Bağlantısı.
  • Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

{ CLIENT_NAME }, { TRIAL_DURATION } günlük denemenizi başlatmak için indirin

{ PRODUCT } indirilip yüklendikten sonra, Autodesk Account hesabı kurulumunuzu tamamlamak için e-postanızı kontrol edin.

Bağlantı kurulurken bir sorun oluştu. Lütfen İndir'e tekrar tıklayın. Sorun devam ederse iptal edin ve daha sonra tekrar deneyin.

Bir sorun var. Tekrar İndir'i seçin. Sorun devam ederse iptal edin ve daha sonra yeniden deneyin.

İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

Ürün

<product-name>

Sürüm

<product-version>

Ücretsiz Deneme Sürümü Süresi

İndirme tarihinden itibaren 30 gün

Kullanılabilir Platformlar

Önerilenler

  • 10 Mbps İnternet Bağlantısı.
  • Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

{ CLIENT_NAME }, { TRIAL_DURATION } günlük deneme sürümünüze erişin

{ PRODUCT } erişimi sağlandıktan sonra, Autodesk Account hesabı kurulumunuzu tamamlamak için e-postanızı kontrol edin.

Bağlantı kurulurken bir sorun oluştu. Lütfen tekrar Erişim'e tıklayın. Sorun devam ederse iptal edin ve daha sonra tekrar deneyin.

Bir sorun var. Tekrar Erişim'i seçin. Sorun devam ederse iptal edin ve daha sonra yeniden deneyin.

İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

Ürün

<product-name>

Sürüm

<product-version>

Ücretsiz Deneme Sürümü Süresi

İndirme tarihinden itibaren 30 gün

Kullanılabilir Platformlar

Önerilenler

  • 10 Mbps İnternet Bağlantısı.
  • Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

{ CLIENT_NAME }, { PRODUCT } deneme sürümünüz başladı!

Hesap kurulumunuzu tamamlamak için e-postanızı kontrol edin.

{ TRIAL_DURATION } günlük denemenizin ilk günündesiniz. İlk projenizi oluşturmak için { PRODUCT } uygulamasını açın.

Deneme sürümünüzü Autodesk Account hesabınızdan yönetebilirsiniz.

{ PRODUCT } ürünü de kapsamlı sektörel çözüm paketlerimize dahildir. Başka bir ürün deneyin:

Sektörel çözüm paketlerimizdeki tüm ürünlere göz atın
{ PRODUCT } ayrıntılarına geri dön

Bu ürünün deneme sürümünü zaten tamamlamışsınız gibi görünüyor

<product-name>
Başka bir ürün deneyin
Satın al

Bu ürün için zaten bir aboneliğiniz var.

<product-name>
Başka bir ürün deneyin
Kapat

Bu ürünün deneme sürümünü zaten başlatmışsınız

<product-name>

Error Bağlantı kurulurken bir sorun oluştu. Lütfen İndir'e tekrar tıklayın. Sorun devam ederse iptal edin ve daha sonra tekrar deneyin.

Error Bağlantı kurulurken bir sorun oluştu. Lütfen tekrar Erişim'e tıklayın. Sorun devam ederse iptal edin ve daha sonra tekrar deneyin.

Aktif deneme sürümlerinizi hesabınızdan görüntüleyebilirsiniz.

İptal

Hesaba bağlanılırken

Lütfen İptal'e tıklayın ve daha sonra tekrar deneyin.

İptal

Sizi aramızda gördüğümüze çok sevindik.

Şirketinizde devam eden bir Autodesk yazılımı kurulumu olduğu için, deneme sürümüne ihtiyacınız bulunmuyor.
Ürün erişimi için lütfen yöneticinizle iletişime geçin.

Ürün ayrıntılarına dön

İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

Ürün

<product-name>

Sürüm

<product-version>

Ücretsiz Deneme Sürümü Süresi

İndirme tarihinden itibaren 30 gün

Kullanılabilir Platformlar

Önerilenler

  • 10 Mbps İnternet Bağlantısı.
  • Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın

İndirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var:

Ürün

Maya

Sürüm

2025

Ücretsiz Deneme Sürümü Süresi

İndirme tarihinden itibaren 30 gün

Kullanılabilir Platformlar

  • Linux 64-bit
  • Windows 64-bit
  • Macintosh

Önerilenler

  • 10 Mbps İnternet Bağlantısı.
  • Virüs denetleme yazılımı da dahil tüm etkin uygulamaları kapatın.

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Başarılı indirme için daha fazla ipucu alın