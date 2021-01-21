Nasıl satın alınır?
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İş akışınızı hızlandırmaya yarayan özellikleri ve otomasyonları deneyin
Ürün uzmanları tarafından hazırlanan eğitim kaynaklarına erişin
Sektöre özel indirilebilir araç setleriyle üretkenliği artırın
Uzmanlara sorun ve aynı alanda çalıştığınız insanlarla bağlantı kurun
İş akışlarınızı kesintiye uğratmadan deneme sürümünden aboneliğe geçin
Ekibimiz işletmeniz için en iyi seçenek konusunda tavsiyelerde bulunabilir
—Ambrose Luk, Kıdemli Tasarım Sorumlusu, Munden Fry Landscape Associates
—Jort Heijen, Gitar Tasarımcısı ve İşletme Sahibi, Red Layer Guitars
—Brook Quach, Kıdemli Tasarım Direktörü, Workshop/APD
—Etienne Mutebutsi, İhtiyaç Değerlendirme Müdürü, Sahra Altı Afrika, Bridges to Prosperity
Autodesk AutoCAD, mimarlara, mühendislere ve inşaat uzmanlarına aşağıdakileri yapma olanağı sunan hassas araçlar sağlar:
Zamandan tasarruf etmenize ve üretkenliği artırmanıza nasıl yardımcı olabileceklerini görmek için her AutoCAD aboneliğinde bulunan sektöre özel araç setlerini deneyin.
Soru sorun ve popüler indirme, yükleme ve lisanslama konularını keşfedin.
AutoCAD becerilerini öğrenmek ve geliştirmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.
Diğer kullanıcılarla birlikte öğrenmek ve bilgi paylaşımı yapmak için Trial Connect topluluğunu keşfedin.
Deneme sürümünü indirmek için "deneme sürümünüzü indirin" seçeneğine tıklayın ve verilen adımları izleyin. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Trial Connect topluluk sitemizde deneme sürümünü indirme, yükleme ve kullanmaya başlama konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz
AutoCAD ücretsiz deneme sürümü 15 günlüktür. Deneme yazılımının kullanımı, deneme süresi sona erdikten sonra otomatik olarak sona erecektir.
Deneme sürümünüz sona erdikten sonra deneme sürümü dönemini uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay tutabilir veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.
Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı ücretsiz erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz AutoCAD yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımından abone olabilir veya AutoCAD ürün merkezini ziyaret edebilirsiniz. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız aynı e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Aynı Autodesk hesabıyla deneme sürümünü kullanıp sonrasında abone olduğunuzda deneme süresi boyunca AutoCAD'de oluşturduğunuz tüm proje dosyalarınız, tercihleriniz, ayarlarınız ve özelleştirmeleriniz aboneliğinize aktarılır ve erişilebilir olur.