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AutoCAD ile yapabilecekleriniz

Daha doğru ve optimize tasarımlar oluşturun

Autodesk AutoCAD, mimarlara, mühendislere ve inşaat uzmanlarına aşağıdakileri yapma olanağı sunan hassas araçlar sağlar:

  • Katı nesneler, yüzeyler ve örgü objeler ile 2B geometri ve 3B modeller tasarlama ve düzenleme
  • Yapay zekayla nesne yerleştirmek, çizimleri karşılaştırmak, programlar yayınlamak, yerleşim düzenleri oluşturmak ve daha fazlası için taslak oluşturma işlerini otomatikleştirme
  • Özelleştirilmiş çalışma alanları, AutoLISP, API'ler ve uygulamalarla üretkenliği en üst düzeye çıkarma

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AutoCAD Deneme Sürümünü indirmeyle ilgili sıkça sorulan sorular (SSS)

AutoCAD deneme sürümünü nasıl indirebilirim?

Deneme sürümünü indirmek için "deneme sürümünüzü indirin" seçeneğine tıklayın ve verilen adımları izleyin. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Trial Connect topluluk sitemizde deneme sürümünü indirme, yükleme ve kullanmaya başlama konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz 

AutoCAD ücretsiz deneme sürümü ne kadar sürüyor?

AutoCAD ücretsiz deneme sürümü 15 günlüktür.  Deneme yazılımının kullanımı, deneme süresi sona erdikten sonra otomatik olarak sona erecektir.

AutoCAD ücretsiz deneme sürümümü nasıl uzatabilirim?

Deneme sürümünüz sona erdikten sonra deneme sürümü dönemini uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay tutabilir veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.

AutoCAD’i indirmeyle ilgili sorunlarımı nasıl çözebilirim?

Sorun giderme ipuçlarını burada (İngilizce) ve Trial Connect topluluk sitemizde bulabilirsiniz.  

Öğrenciler için ücretsiz AutoCAD yazılımını nereden indirebilirim?

Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı ücretsiz erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz AutoCAD yazılımına erişebilirsiniz.

AutoCAD ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımından abone olabilir veya AutoCAD ürün merkezini ziyaret edebilirsiniz. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız aynı e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

AutoCAD deneme sürümünde yaptığım dosyalar ve özelleştirmeler abone olduğumda kaybolacak mı?

Aynı Autodesk hesabıyla deneme sürümünü kullanıp sonrasında abone olduğunuzda deneme süresi boyunca AutoCAD'de oluşturduğunuz tüm proje dosyalarınız, tercihleriniz, ayarlarınız ve özelleştirmeleriniz aboneliğinize aktarılır ve erişilebilir olur.

Deneme sürümümü indirmek ve yüklemek için sistem gereksinimleri nelerdir?

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