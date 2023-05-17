Nasıl satın alınır?
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Sadece doğrudan Autodesk'ten yapılan satın alımlarda geçerli olan bu seçenek kolaylık ve esneklik sağlar.
En popüler abonelik süremiz olan yıllık abonelik Autodesk müşterilerinin de favorisidir.
1 yıl boyunca ürününüze sınırsız erişimden yararlanın.
Güçlü Autodesk ürünleriyle kısa vadeli projelerinizi destekleyin.
Yıllık abonelikle aylık fiyat üzerinden %33 tasarruf edin.
Yatırımınızdan en yüksek getiriyi elde etmek için daha uzun bir dönem seçin.
3 yıl boyunca fiyat garantisi alın.
Öngörülebilir yazılım bütçelendirmesine güvenin.
Kullanıcılar ve yöneticiler için operasyonel verimliliği artırın.
Sizin için en uygun seçeneği belirleyin ve güvenle online satın alın - güvenli sunucumuz tüm ödeme bilgilerini şifreler. Aşağıdaki ödeme yöntemlerini kullanabilirsiniz:
Kredi ve banka kartları: Visa ve Mastercard
Kuruluşunuzun tedarik sistemini ayarlamak üzere, aşağıdaki kaynaklara erişin. Sorularınız mı var? Destek için çözüm sağlayıcınıza veya Autodesk satış temsilcinize başvurun.
Autodesk zaten sisteminizde mevcut mu? Tekliflerle faturalara erişmek ve bunları ödemek için Autodesk Hesabı’nızda oturum açın.
Amerika Birleşik Devletleri (USD) çek havalesi için adresler (PDF dosyasını indirmek için oturum açın)
Amerika Birleşik Devletleri: Satıcı formu (USD)
Amerika Birleşik Devletleri: W9 formu
Citibank Hesap Onay Sertifikası (CAD) - Nisan 2024
Citibank Hesap Onay Sertifikası (USD) - Nisan 2024
Kanada (CAD) banka bilgileri İngilizce/Fransızca dilleri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Kanada (CAD) çek havalesi için adresler (PDF dosyasını indirmek için oturum açın)
Kanada: Satıcı formu (CAD) İngilizce/Fransızca dilleri
United States (USD) bankacılık bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Not: Aşağıda paylaşılan banka bilgileri, gerektiğinde satıcı kurulumuna yardımcı olmak içindir. Ancak, 16 Eylül 2024'te Avrupa'da* yeni satın alma deneyimi kullanıma sunulana kadar aşağıda çeşitli banka belgelerinde listelenen Avrupa banka hesaplarına ödeme yapılamaz.
Autodesk tarafından sağlanan aşağıdaki Satıcı Formu ve Banka Bilgileri belgeleri (PDF olarak seçilebilir) aşağıdaki dillere çevrilmiştir: Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Almanca, Macarca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe.
Avrupa (CHF) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Avrupa (CZK) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Avrupa (DKK) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Avrupa (EUR) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Avrupa (GBP) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Avrupa (NOK) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Avrupa (PLN) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Avrupa (SEK) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Citibank Hesap Onay Sertifikası (CHF ve GBP): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Citibank Hesap Onay Sertifikası (CZK): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Citibank Hesap Onay Sertifikası (DKK): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Citibank Hesap Onay Sertifikası (EUR): Kasım 2022 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Citibank Hesap Onay Sertifikası (NOK): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Citibank Hesap Onay Sertifikası (PLN): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Citibank Hesap Onay Sertifikası (SEK): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
*Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler arasında Avusturya, Andorra, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık bulunmaktadır.
Avustralya - Satıcı formu (AUD)
Avustralya (AUD) banka bilgileri Autodesk antetli kağıdında (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Avusturalya (AUD) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)
Yeni Zelanda - Satıcı formu (NZD)
Yeni Zelanda (NZD) banka bilgileri (PDF Dosyasını indirmek için giriş yapın)
Aşağıdaki sorun giderme ipuçları, Autodesk mağazasını kullanırken karşılaşabileceğiniz hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olur:
Siparişleri ayrı ayrı verin: Farklı ürün lisansı türlerini veya dönemlerini aynı siparişte bir araya getirirseniz hata mesajı alabilirsiniz. Her ürün türü veya abonelik dönemi için ayrı ayrı siparişler oluşturun.
Tarayıcınızı yeniden başlatın: Tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatmak web tabanlı uygulamalarda yaşanan sorunları çözebilir.
Önbelleği ve tarama verilerini temizleyin: Önceki Autodesk Mağazası ziyaretlerinden kalan veriler sipariş verirken sorunlara yol açabilir.
Tarayıcınızı güncelleyin: Mağaza özelliklerimizle uyumlu olması için en son sürümü kullanın.
Farklı bir tarayıcı deneyin: Diğer sorun giderme seçenekleri işe yaramazsa başka bir web tarayıcısı kullanmayı deneyin.
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız yardım için müşteri destek uzmanlarımızla iletişime geçin.
Doğrudan Autodesk online mağazasından yapılan Autodesk yazılımı abonelik siparişleri anında işlenir ve yalnızca Autodesk Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçilerek iptal edilebilir. Aylık aboneliğinizi 15 gün içinde, 1 veya 3 yıllık aboneliğinizi ise 30 gün içinde iptal edebilirsiniz. Bir Autodesk İş Ortağından satın alım yaptıysanız, iade koşulları hakkında bilgi almak için doğrudan Autodesk İş Ortağı ile iletişime geçin.
Uzman satış ekibimiz size en uygun Autodesk yazılımını bulmanızda size yol gösterebilir. Yazılım abonelikleri satın almaya yönelik tüm ödeme seçeneklerinizi incelemek üzere kişiselleştirilmiş bir danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçin.
Sizin için en uygun canlı veya online destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Destek uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardım hizmetimizi keşfedin.