Abonelik süreleri ve ödemeleri

İhtiyaçlarınıza en uygun abonelik süresini seçin ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle satın alın.

Abonelik dönemleri

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Aylık

Sadece doğrudan Autodesk'ten yapılan satın alımlarda geçerli olan bu seçenek kolaylık ve esneklik sağlar.

  • Uzun vadeli bir taahhüt vermeyin.
  • Sözleşmesiz seçenek.
  • Geçici personel artışlarının üstesinden kolayca gelin.
  • Autodesk Account'ta dilediğiniz zaman 1 yıllık veya 3 yıllık döneme geçiş yapın. 
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Yıllık

En popüler abonelik süremiz olan yıllık abonelik Autodesk müşterilerinin de favorisidir.

  • 1 yıl boyunca ürününüze sınırsız erişimden yararlanın.

  • Güçlü Autodesk ürünleriyle kısa vadeli projelerinizi destekleyin.

  • Yıllık abonelikle aylık fiyat üzerinden %33 tasarruf edin. 

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Çok yıllık

Yatırımınızdan en yüksek getiriyi elde etmek için daha uzun bir dönem seçin.

  • 3 yıl boyunca fiyat garantisi alın.

  • Öngörülebilir yazılım bütçelendirmesine güvenin.

  • Kullanıcılar ve yöneticiler için operasyonel verimliliği artırın.

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Ödeme yolları

Sizin için en uygun seçeneği belirleyin ve güvenle online satın alın - güvenli sunucumuz tüm ödeme bilgilerini şifreler. Aşağıdaki ödeme yöntemlerini kullanabilirsiniz:

  • Kredi ve banka kartları: Visa ve Mastercard

Autodesk'i satıcı olarak ayarlama

Kuruluşunuzun tedarik sistemini ayarlamak üzere, aşağıdaki kaynaklara erişin. Sorularınız mı var? Destek için çözüm sağlayıcınıza veya Autodesk satış temsilcinize başvurun.

Autodesk zaten sisteminizde mevcut mu? Tekliflerle faturalara erişmek ve bunları ödemek için Autodesk Hesabı’nızda oturum açın.

Bölgeye özgü satıcı bilgileri

Kuzey Amerika

Avrupa*

Not: Aşağıda paylaşılan banka bilgileri, gerektiğinde satıcı kurulumuna yardımcı olmak içindir. Ancak, 16 Eylül 2024'te Avrupa'da* yeni satın alma deneyimi kullanıma sunulana kadar aşağıda çeşitli banka belgelerinde listelenen Avrupa banka hesaplarına ödeme yapılamaz.

 

Autodesk tarafından sağlanan aşağıdaki Satıcı Formu ve Banka Bilgileri belgeleri (PDF olarak seçilebilir) aşağıdaki dillere çevrilmiştir: Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Almanca, Macarca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe.

 

Avrupa (CHF) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Avrupa (CZK) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Avrupa (DKK) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Avrupa (EUR) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Avrupa (GBP) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Avrupa (NOK) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Avrupa (PLN) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Avrupa (SEK) banka bilgileri (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Avrupa: Satıcı Formu (CHF)

Avrupa: Satıcı Formu (CZK)

Avrupa: Satıcı Formu (DKK)

Avrupa: Satıcı Formu (EUR)

Avrupa: Satıcı Formu (GBP)

Avrupa: Satıcı Formu (NOK)

Avrupa: Satıcı Formu (PLN)

Avrupa: Satıcı Formu (SEK)

Citibank Hesap Onay Sertifikası (CHF ve GBP): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Citibank Hesap Onay Sertifikası (CZK): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Citibank Hesap Onay Sertifikası (DKK): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Citibank Hesap Onay Sertifikası (EUR): Kasım 2022 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Citibank Hesap Onay Sertifikası (NOK): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Citibank Hesap Onay Sertifikası (PLN): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

Citibank Hesap Onay Sertifikası (SEK): Haziran 2024 (PDF dosyasını indirmek için giriş yapın)

 

*Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler arasında Avusturya, Andorra, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık bulunmaktadır.

Avustralya ve Yeni Zelanda

Japonya

Sıkça talep edilen bilgiler

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Sipariş verirken sorun yaşıyorsam ne yapabilirim?

Aşağıdaki sorun giderme ipuçları, Autodesk mağazasını kullanırken karşılaşabileceğiniz hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olur:

  • Siparişleri ayrı ayrı verin: Farklı ürün lisansı türlerini veya dönemlerini aynı siparişte bir araya getirirseniz hata mesajı alabilirsiniz. Her ürün türü veya abonelik dönemi için ayrı ayrı siparişler oluşturun.

  • Tarayıcınızı yeniden başlatın: Tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatmak web tabanlı uygulamalarda yaşanan sorunları çözebilir.

  • Önbelleği ve tarama verilerini temizleyin: Önceki Autodesk Mağazası ziyaretlerinden kalan veriler sipariş verirken sorunlara yol açabilir.

  • Tarayıcınızı güncelleyin: Mağaza özelliklerimizle uyumlu olması için en son sürümü kullanın.

  • Farklı bir tarayıcı deneyin: Diğer sorun giderme seçenekleri işe yaramazsa başka bir web tarayıcısı kullanmayı deneyin.

Sorun yaşamaya devam ediyorsanız yardım için müşteri destek uzmanlarımızla iletişime geçin.

Fikrimi değiştirdim. Para iadesi alabilir miyim?

Doğrudan Autodesk online mağazasından yapılan Autodesk yazılımı abonelik siparişleri anında işlenir ve yalnızca Autodesk Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçilerek iptal edilebilir. Aylık aboneliğinizi 15 gün içinde, 1 veya 3 yıllık aboneliğinizi ise 30 gün içinde iptal edebilirsiniz. Bir Autodesk İş Ortağından satın alım yaptıysanız, iade koşulları hakkında bilgi almak için doğrudan Autodesk İş Ortağı ile iletişime geçin.

Bir sipariş emriyle ödeme yapabilir miyim?

Uzman satış ekibimiz size en uygun Autodesk yazılımını bulmanızda size yol gösterebilir. Yazılım abonelikleri satın almaya yönelik tüm ödeme seçeneklerinizi incelemek üzere kişiselleştirilmiş bir danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçin.

Teknik desteği nereden alabilirim?

Sizin için en uygun canlı veya online destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Destek uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardım hizmetimizi keşfedin.

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