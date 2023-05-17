Nasıl satın alınır?
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Sadece birkaç tıklamayla Autodesk aboneliklerinizi yönetin ve özelleştirin. Autodesk Account hesabı, istediğinizde değişiklik yapabilmeniz için self servis seçenekleri sunar1.
Autodesk Account'ta tüm ürünlerinizi ve ödemelerinizi kontrol altına alın ve yönetin.
Size en uygun güvenli ödeme yöntemini seçin ve tercihlerinizi yönetin.
İhtiyaç duyduğunuzda aboneliklerinize lisanslar ekleyin ve eşit fiyatlandırmanın keyfini çıkarın.
Bir sonraki yenilemenizi aylık, yıllık veya 3 yıllık bir döneme geçecek şekilde ayarlayın.
Aboneliğinizi online olarak doğrudan Autodesk'ten satın aldıysanız, Autodesk Account'tan istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.1
Aboneliklerinizi yenilediğinizde özel fiyatlar alın. En tasarruflu planı almak ve Premium plan veya daha uzun vadeli olarak nasıl daha fazla değer elde edeceğinizi öğrenmek için Autodesk Account’taki ayarlarınızı yönetin.
Autodesk Account'taki self servis yönetim özellikleri tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Ayrıca bakım anlaşmaları, daha önce Digital River veya eski sistemler aracılığıyla işlenen ürünler, bir satıcı aracılığıyla satın alınan ürünler veya üretimi durdurulan ürünler için de kullanılamaz.
Bu seçenekler Autodesk Account'ta sizin için görünür değilse veya düğme seçenekleri gri renkteyse bu, self servis seçeneklerinin şu anda kullanılamadığını gösterir.
Aboneliğinizi ayarlamak için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin.
Evet! Yenileme işlemini aboneliğinizin süresi dolmadan önce yaptığınız sürece dönem uzunluğunu değiştirseniz bile özel yenileme fiyatlandırmasından2 yararlanabilirsiniz. Bir aboneliğin süresinin dolmasını bekleyip yeni bir abonelik satın almak yerine süre dolmadan aboneliği yenileyerek tasarruf edebilirsiniz. Autodesk Account'ta farklı bir abonelik dönemi seçseniz bile bu tasarruf avantajını kaybetmezsiniz.
Abonelik sürenizi değiştirme seçeneği görünmüyorsa veya düğme gri renkteyse, Autodesk Account'ta bu abonelik için self servis dönem değişiklikleri kullanılamaz.
Aboneliğinizi ayarlamak için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin.
Bu özellik tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Lisans Ekle seçeneği hesabınızda görünmüyorsa aboneliğiniz self servis lisans yönetimi için uygun olmayabilir. Lütfen yardım için satıcınızla veya destek ekibiyle iletişime geçin.
Evet, uygun aboneliğinize istediğiniz zaman lisans ekleyebilirsiniz. Lisans ücreti, mevcut aboneliğinizde kalan süreye göre eşit olarak dağıtılır. Tüm lisanslar bir sonraki abonelik yenileme tarihinde yenilenir.
Bazı abonelikler, yazılımınıza sürekli erişiminiz olduğundan emin olmak için otomatik olarak yenilenir. Aboneliğiniz otomatik yenileniyorsa, Autodesk Account’ta listelenen yenileme tarihinde yeni bir abonelik dönemi için ücretlendirilirsiniz. Otomatik yenilemeyi, yenileme tarihinden önce istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Yazılım ve hizmetlere erişiminizi yenileme tarihine kadar sürdürürsünüz ve yeni bir abonelik dönemi için ücretlendirilmezsiniz. Daha fazla bilgi için Aboneliği iptal etme konusuna bakın.
Bayiler veya yetkili Autodesk iş ortakları gibi üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla gerçekleştirilen satın alımlar ve yenileme ücretlerinin para iadesi politikaları iş ortağına göre değişkenlik gösterebilir. Autodesk Account’ta aboneliğinizi iptal edemiyorsanız doğrudan iş ortağınızla iletişime geçin.
Sizin için en uygun canlı veya online destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Destek uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardım hizmetimizi keşfedin.
1 Bu özellik yalnızca ABD, Kanada, Avrupa veya Avustralya'da doğrudan Autodesk web sitesinden (veya bazı durumlarda Autodesk Sales ile) satın alınan ürünler için kullanılabilir.
2 Özel yenileme fiyatlandırması ve istisnalar hakkında daha fazla bilgi edinin.