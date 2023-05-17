Autodesk Account'taki self servis yönetim özellikleri tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Ayrıca bakım anlaşmaları, daha önce Digital River veya eski sistemler aracılığıyla işlenen ürünler, bir satıcı aracılığıyla satın alınan ürünler veya üretimi durdurulan ürünler için de kullanılamaz.

Bu seçenekler Autodesk Account'ta sizin için görünür değilse veya düğme seçenekleri gri renkteyse bu, self servis seçeneklerinin şu anda kullanılamadığını gösterir.

Aboneliğinizi ayarlamak için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin.