Hesap self servis işlemleri

Autodesk Account'ta aboneliklerinizi ve ödemelerinizi kolayca yönetin.

Autodesk Account’ta kontrolü ele alın (video: 1:15 dk.)

Autodesk Account'ta kontrolü elinize alın

Sadece birkaç tıklamayla Autodesk aboneliklerinizi yönetin ve özelleştirin. Autodesk Account hesabı, istediğinizde değişiklik yapabilmeniz için self servis seçenekleri sunar1.

Autodesk Account self servis avantajları

Autodesk Account'ta tüm ürünlerinizi ve ödemelerinizi kontrol altına alın ve yönetin.

Bir eşitleme simgesiyle çakışan iki bilgisayar penceresini gösteren simge

Ödeme yönteminizi kendiniz belirleyin

Size en uygun güvenli ödeme yöntemini seçin ve tercihlerinizi yönetin.

Ödememi Yönet
Bilgisayar penceresi simgesinde görüntülenen kullanıcı ve artı işareti simgeleri

İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde ölçeklendirin

İhtiyaç duyduğunuzda aboneliklerinize lisanslar ekleyin ve eşit fiyatlandırmanın keyfini çıkarın.

Lisans ekle
Birinden diğerine giden bir okla iki takvim simgesi görüntüleyen bilgisayar monitörü simgesi

Abonelik sürenizi istediğiniz zaman değiştirin

Bir sonraki yenilemenizi aylık, yıllık veya 3 yıllık bir döneme geçecek şekilde ayarlayın.

Abonelik süremi değiştir

Hesap özelliklerinize erişme

Aboneliğinizi online olarak doğrudan Autodesk'ten satın aldıysanız, Autodesk Account'tan istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.1

Daha fazla bilgi

Ödeme Yöntemini Değiştir

  1. Hesabınızda Faturalar ve Siparişler > Ödeme metodları ne gidin.
  2. Tüm ödeme yöntemlerinizi tek bir yerde görün ve abonelikler arasında değişiklik yapın.
  3. Mevcut bir ödeme yöntemini düzenlemek için Düzenle'yi tıklayın.
  4. Kart eklemek veya PayPal ya da Otomatik Ödeme gibi yeni bir ödeme yöntemini değiştirmek için Ödeme yöntemi ekle 'yi tıklayın.

Lisans ekleme

  1. Hesabınızda Faturalar ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler’e gidin.
  2. Bir ürün seçin ve Lisans Ekle'ye tıklayın.
  3. Siparişinizi ayarlayın ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.
  4. Siparişi gözden geçirin ve Siparişi Gönder'e tıklayın.

Abonelik sürenizi değiştirme

  1. Hesabınızda Faturalar ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler’e gidin.
  2. Bir ürün seçin.
  3. Yenileme ayrıntıları altında Değiştir'e tıklayın.
  4. Yeni bir abonelik süresi seçin ve Onayla'yı tıklayın.

Ofiste dizüstü bilgisayarda çalışan kadın

Autodesk Account’ta Üyelik Yenileme

Aboneliklerinizi yenilediğinizde özel fiyatlar alın. En tasarruflu planı almak ve Premium plan veya daha uzun vadeli olarak nasıl daha fazla değer elde edeceğinizi öğrenmek için Autodesk Account’taki ayarlarınızı yönetin.

Sıkça sorulan sorular

Tüm abonelikler Autodesk Account'ta self servis yönetimi için uygun mudur?

Autodesk Account'taki self servis yönetim özellikleri tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Ayrıca bakım anlaşmaları, daha önce Digital River veya eski sistemler aracılığıyla işlenen ürünler, bir satıcı aracılığıyla satın alınan ürünler veya üretimi durdurulan ürünler için de kullanılamaz.

 

Bu seçenekler Autodesk Account'ta sizin için görünür değilse veya düğme seçenekleri gri renkteyse bu, self servis seçeneklerinin şu anda kullanılamadığını gösterir.

 

Aboneliğinizi ayarlamak için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin.

Abonelik dönemimin uzunluğunu değiştirirsem özel yenileme fiyatlandırmam yine de geçerli olur mu?

Evet! Yenileme işlemini aboneliğinizin süresi dolmadan önce yaptığınız sürece dönem uzunluğunu değiştirseniz bile özel yenileme fiyatlandırmasından2 yararlanabilirsiniz. Bir aboneliğin süresinin dolmasını bekleyip yeni bir abonelik satın almak yerine süre dolmadan aboneliği yenileyerek tasarruf edebilirsiniz. Autodesk Account'ta farklı bir abonelik dönemi seçseniz bile bu tasarruf avantajını kaybetmezsiniz.

Aboneliğimin süresini neden değiştiremiyorum?

Abonelik sürenizi değiştirme seçeneği görünmüyorsa veya düğme gri renkteyse, Autodesk Account'ta bu abonelik için self servis dönem değişiklikleri kullanılamaz.

 

Aboneliğinizi ayarlamak için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin.

Autodesk Account'ta neden "lisans ekle" seçeneğini görmüyorum?

Bu özellik tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Lisans Ekle seçeneği hesabınızda görünmüyorsa aboneliğiniz self servis lisans yönetimi için uygun olmayabilir. Lütfen yardım için satıcınızla veya destek ekibiyle iletişime geçin.

Aboneliğime istediğim zaman lisans ekleyebilir miyim?

Evet, uygun aboneliğinize istediğiniz zaman lisans ekleyebilirsiniz. Lisans ücreti, mevcut aboneliğinizde kalan süreye göre eşit olarak dağıtılır. Tüm lisanslar bir sonraki abonelik yenileme tarihinde yenilenir.

Otomatik yenilememi iptal edebilir miyim?

Bazı abonelikler, yazılımınıza sürekli erişiminiz olduğundan emin olmak için otomatik olarak yenilenir. Aboneliğiniz otomatik yenileniyorsa, Autodesk Account’ta listelenen yenileme tarihinde yeni bir abonelik dönemi için ücretlendirilirsiniz. Otomatik yenilemeyi, yenileme tarihinden önce istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Yazılım ve hizmetlere erişiminizi yenileme tarihine kadar sürdürürsünüz ve yeni bir abonelik dönemi için ücretlendirilmezsiniz. Daha fazla bilgi için Aboneliği iptal etme konusuna bakın.

Bir İş Ortağından satın alma işlemi gerçekleştirdiysem yenilememi nasıl iptal edebilirim?

Bayiler veya yetkili Autodesk iş ortakları gibi üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla gerçekleştirilen satın alımlar ve yenileme ücretlerinin para iadesi politikaları iş ortağına göre değişkenlik gösterebilir. Autodesk Account’ta aboneliğinizi iptal edemiyorsanız doğrudan iş ortağınızla iletişime geçin.

Teknik desteği nereden alabilirim?

Sizin için en uygun canlı veya online destek seçeneğini belirleyin (telefon, sohbet, e-posta veya uzak masaüstü yardımı). Destek uzmanlarımızla iletişime geçin ve self servis yardım hizmetimizi keşfedin.

Daha fazla gör

1 Bu özellik yalnızca ABD, Kanada, Avrupa veya Avustralya'da doğrudan Autodesk web sitesinden (veya bazı durumlarda Autodesk Sales ile) satın alınan ürünler için kullanılabilir.

 

2 Özel yenileme fiyatlandırması ve istisnalar hakkında daha fazla bilgi edinin.