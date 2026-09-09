Yükleme sorunları

|1. adım: Windows ve donanım uyumluluğunu doğrulayın
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1 Windows sürümünüzü kontrol edin.
2 Ürünün Windows sürümünüzü desteklediğini ve donanım gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın. Sistem gereksinimlerini inceleyin.
3 Uyumsuzluk varsa ürünün desteklenen bir sürümünü yükleyin veya ürünü desteklenen bir kombinasyona güncelleyin.
|İşletim sistemi/donanım uyumsuzluğu, Windows’ta yaşanan yükleme hatalarının belgelenmiş nedenlerindendir.
|2. adım: Bekleyen Windows güncellemelerini yükleyin ve bilgisayarı yeniden başlatın
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1 Ayarlar’ı açın.
2 Windows Update’e gidin.
3 Bekleyen tüm güncellemeleri yükleyin.
4 Bilgisayarınızı yeniden başlatın (bazı güncellemeler bilgisayarınızı birden fazla kez yeniden başlatmanızı gerektirir).
5 Autodesk yükleyicisini yeniden deneyin.
|Bekleyen işletim sistemi güncellemeleri veya yeniden başlatma işlemleri, Autodesk yükleyicisinin başlatılmasını ya da yüklemenin tamamlanmasını engelleyebilir.
|3. adım: Yükleyiciyi yönetici olarak çalıştırın
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1 Yükleyici dosyasını bulun (bu dosya genellikle setup.exe veya Autodesk tarafından oluşturulan yürütülebilir bir yükleyici dosyasıdır).
2 Dosyaya sağ tıklayın.
3 Yönetici olarak çalıştır’ı seçin.
4 Kullanıcı Hesabı Denetimi istemini onaylayın.
5 Yüklemeyi yeniden deneyin.
|Yetersiz izinler, yükleyicinin başlamasını veya gerekli dosyaları yazmasını engelleyebilir.
|4. adım: Antivirüs/güvenlik araçlarını geçici olarak devre dışı bırakın
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1 Antivirüs korumasını geçici olarak devre dışı bırakın (veya gerekirse BT ekibinden bunu yapmasını isteyin).
2 Autodesk yükleyicisini yeniden çalıştırın.
3 Yükleme tamamlandıktan sonra antivirüsü yeniden etkinleştirin.
|Güvenlik yazılımı, yükleyici işlemlerini engelleyebilir veya yükleyici bileşenlerini yükleme sırasında karantinaya alabilir.
|5. adım: İndirme yöntemini değiştirin (Yükleme, İndirme, Doğrudan İndirme, Özel Yükleme)
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1 Autodesk hesabınızda oturum açıp Ürünler ve Hizmetler bölümünü açın.
2 Aynı ürün için farklı bir indirme yöntemi seçin (örneğin Yükle yerine İndir’i veya varsa Doğrudan İndirme’yi kullanın). Ürününüzü yükleme sayfasını inceleyin.
3 Yükleyiciyi yeniden indirip tekrar deneyin.
|Farklı indirme yöntemleri, çeşitli kullanım durumları (tek cihaz, çevrimdışı ya da esnek zamanlama) için tasarlanmıştır. Yöntemi değiştirmek indirme veya yükleyici oluşturma sorunlarını aşmanıza yardımcı olabilir.
|6. adım: Geçici yükleme dosyalarını temizleyin (bozuk paketler için yaygın bir düzeltmedir)
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1 C:\Autodesk\WI klasörünün içeriğini silin.
2 Kullanıcı hesabınızın geçici klasörünü temizleyin: C:\Users\\AppData\Local\Temp
3 ODIS önbellek klasörünü boşaltın: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 AppData klasörünü bulamıyorsanız gizli dosyaları ve klasörleri görünür hâle getirip (İngilizce) yeniden deneyin.
5 Yükleyiciyi yeniden deneyin.
|Önbelleğe alınan ya da kısmen indirilen yükleyici verileri bozulabilir. Bu durum ise yükleyici arayüzünün görüntülenmesini veya yüklemenin tamamlanmasını engelleyebilir.
|7. adım: Autodesk yükleyici bileşenini yeniden yükleyin (ODIS/AdODIS)
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Bu yalnızca “Yeni Yükleme Deneyimi”ni kullanan ürünler için geçerlidir (genel anlamda 2022 ve sonraki sürümler). Adımlar:
1 C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 konumuna gidin.
2 “RemoveODIS.exe” dosyasına sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır’ı seçin.
3 Kaldırma işleminin ardından en son “AdODIS-installer.exe” dosyasını (ODIS yükleyicisi) indirin ve yönetici olarak çalıştırın.
4 Bilgisayarı yeniden başlatın.
5 Autodesk ürününü yüklemeyi tekrar deneyin.
|İsteğe Bağlı Yükleme Hizmeti (ODIS/AdODIS), daha yeni ürünlerin yüklenmesini yönetir. Bu hizmet güncel değilse veya bozuksa yükleyiciler başlatılamayabilir ya da yükleme sırasında hata verebilir.
|8. adım: Engellenmiş “Debugger” kayıt defteri girişlerini kaldırın (yükleyici çalışmıyorsa veya hemen kapanıyorsa)
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1 Windows + R tuşlarına basın, regedit yazın ve yönetici olarak çalıştırın.
2 Şu konuma gidin: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Autodesk/ODIS ile ilgili yürütülebilir dosyaları bulun (örnek: AdskAccessServiceHost.exe).
4 Verisi “Blocked” olan bir “Debugger” değeri görürseniz “Debugger” değerini silin.
5 ODIS yükleme yolu altında listelenen, ODIS ile ilgili diğer yürütülebilir dosyalar için bu işlemi tekrarlayın.
6 Bilgisayarı yeniden başlatın ve yüklemeyi tekrar deneyin.
|Engellenmiş Debugger girişleri, yükleyicilerin ve yükleyici hizmetlerinin başlatılmasını engelleyebilir.
|9. adım: Ağ/proxy kısıtlamalarını ve gerekli URL’leri kontrol edin
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1 VPN/proxy/kurumsal güvenlik duvarı kullanıyorsanız mümkünse VPN’i geçici olarak kapatıp test edin.
2 Gerekli Autodesk URL’lerine/protokollerine izin verildiğinden emin olun (gerekirse BT ekibiyle birlikte çalışın).
3 Ağ erişimi doğrulandıktan sonra yüklemeyi yeniden deneyin.
|Ağ kısıtlamaları indirme, doğrulama veya kurulumun tamamlanması için gereken yükleyici bileşenlerini ve hizmetlerini engelleyebilir.
|10. adım: Diskte yer açın
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1 Yükleyici ayıklama klasörü, geçici dosyalar ve nihai ürün yüklemesi için diskte yeterli boş alan bulunduğundan emin olun.
2 Yüklemeyi yeniden deneyin.
|Yetersiz disk alanı, yükleme hatalarının doğrudan nedenlerindendir.
|11. adım: Autodesk yazılımını tümüyle kaldırıp yeniden yükleyin (Windows)
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1 Autodesk yazılımını tümüyle kaldırın. Autodesk yazılımını tümüyle kaldırma (İngilizce) sayfasını inceleyin.
2 Sisteminizi yeniden başlatın.
3 Yükleyiciyi Autodesk hesabından tekrar indirin.
4 Autodesk yazılımını yeniden yükleyin.
|Standart kaldırma işlemi, önceki bir yüklemeden kalan ve yeni yüklemeleri engelleyen kalıntılar bırakabilir. Autodesk, kalıntıların normal kaldırma işlemiyle veya Microsoft sorun gidericisi kullanılarak giderilemediği durumlarda yeniden yükleme öncesinde yazılımın tümüyle kaldırılması gerekebileceğini özellikle belirtir.
|12. adım: Yüklemeler yine de başarısız sonuçlanırsa yeni bir yerel Windows yönetici profili deneyin
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1 Yeni bir yerel Windows yönetici hesabı oluşturun.
2 Bu hesapta oturum açın.
3 Yükleyiciyi yeniden indirin (sıfırdan indirme).
4 Yüklemeyi yeniden deneyin.
|Bozuk veya kısıtlanmış bir Windows profili, yükleyicilerin klasör oluşturmasını, dosya yazmasını ya da kullanıcı arayüzünü düzgün şekilde açmasını engelleyebilir.