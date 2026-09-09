Yükleme sorunları

Autodesk ürünlerinde çeşitli nedenlerle yükleme hataları oluşabilir. Bu sorunlar genellikle sistem güncellemeleri, kullanıcı izinleri, güvenlik yazılımları, bozuk yükleyici bileşenleri, ağ kısıtlamaları veya eksik/bozuk indirmelerle ilgilidir. Çoğu durumda sorun tek bir faktöre bağlı değildir. Bekleyen işletim sistemi güncellemeleri ile antivirüs yazılımının müdahalesi ya da güncel olmayan/bozuk bir yükleyici hizmeti ile hasarlı indirme paketi gibi birden fazla faktörün birleşiminden kaynaklanır.

Bu makale, en yaygın yükleme hatalarını hızlıca belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından yüklemeyi yeniden deneyerek sorunun cihazınızla, yükleyici bileşenleriyle, indirme yöntemiyle veya ortam kısıtlamalarıyla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.