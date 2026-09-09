Autodesk ürünlerinde çeşitli nedenlerle lisans etkinleştirme sorunları veya cihaz sınırı sorunları oluşabilir. Bu sorunlar genellikle hesap yapılandırmasıyla, cihaz kullanım sınırlarıyla, ağ bağlantısıyla veya sisteminizdeki lisanslama bileşenleriyle ilgilidir. Çoğu durumda sorun tek bir nedene bağlı değildir. Birden fazla cihazda oturum açılması, lisanslama hizmetlerinin güncel olmaması veya Autodesk sunucularına erişimin kısıtlanması gibi etkenlerin birleşiminden kaynaklanır.

Bu makale, lisans etkinleştirme sorunlarının ve cihaz sınırı sorunlarının en yaygın nedenlerini hızlıca belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından ürünü test ederek sorunun hesabınızla, cihaz kullanımınızla veya sistem yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.