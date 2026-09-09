Yükleme ve lisans etkinleştirme sorunlarını, çökmeleri ve dosya sorunlarını giderin.

Lisans etkinleştirme sorunları veya cihaz sınırı sorunları

Autodesk ürünlerinde çeşitli nedenlerle lisans etkinleştirme sorunları veya cihaz sınırı sorunları oluşabilir. Bu sorunlar genellikle hesap yapılandırmasıyla, cihaz kullanım sınırlarıyla, ağ bağlantısıyla veya sisteminizdeki lisanslama bileşenleriyle ilgilidir. Çoğu durumda sorun tek bir nedene bağlı değildir. Birden fazla cihazda oturum açılması, lisanslama hizmetlerinin güncel olmaması veya Autodesk sunucularına erişimin kısıtlanması gibi etkenlerin birleşiminden kaynaklanır.

 

Bu makale, lisans etkinleştirme sorunlarının ve cihaz sınırı sorunlarının en yaygın nedenlerini hızlıca belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından ürünü test ederek sorunun hesabınızla, cihaz kullanımınızla veya sistem yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

 

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.

Windows için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Sisteminizi yeniden başlatın

1 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

2 Autodesk ürününüzü yeniden açın.

 Bu işlem önbelleğe alınmış lisanslama oturumlarını temizler ve hizmetleri sıfırlar.
2. adım: Oturumu kapatıp yeniden açın

1 Autodesk ürününüzü açın.

2 Profilinize veya kullanıcı simgenize tıklayın.

3 Oturumu kapat’ı seçin.

4 Ürünü kapatıp yeniden açın. Yeniden oturum açın.

 Oturumunuzu yenilemek geçici kimlik doğrulama sorunlarını giderir.
3. adım: Cihaz sınırınızı kontrol edin

1 Diğer tüm cihazlardaki Autodesk ürünlerini kapatın.

2 Bu ürünlerin arka planda çalışmadığından emin olun.

3 Ürünü mevcut cihazınızda yeniden başlatın.

 Aynı anda yalnızca bir etkin oturuma izin verilir. Başka bir yerde oturum açmış olmak cihaz sınırı hatalarını tetikleyebilir.
4. adım: Lisans atamanızı doğrulayın

1 https://manage.autodesk.com adresine gidin.

2 Autodesk hesabınızda oturum açın.

3 Ürünler ve Hizmetler bölümüne gidin.

4 Ürünün hesabınıza atandığını doğrulayın.

 Lisansın eksik olması veya süresinin dolması etkinleştirmeyi engeller.
5. adım: Autodesk Lisans Hizmeti’ni doğrulayın

1 Windows + R tuşlarına basın.

2 Şunu yazın: services.msc

3 Enter tuşuna basın.

4 Autodesk Masaüstü Lisans Hizmeti’ni bulun.

5 Şunlardan emin olun:

-Durum: Çalışıyor

-Başlatma türü: Otomatik

6 Bu ayar farklıysa öğeye sağ tıklayıp Başlat’ı seçin.

 Lisans doğrulaması için bu hizmet gereklidir. Hizmet çalışmıyorsa etkinleştirme başarısız olur.
6. adım: Autodesk Masaüstü Lisans Hizmeti’nin güncel olduğundan emin olun

1 Autodesk Masaüstü Lisans Hizmeti (İngilizce) ’nin en son sürümünü indirip yükleyin.

 Güncel olmayan lisanslama bileşenleri etkinleştirme hatalarına neden olabilir.
7. adım: Oturum açma bileşenlerinin güncel olduğundan emin olun

1 Oturum açma bileşenlerini güncelleyin.

- Autodesk ürünlerinin 2024 ve sonraki sürümleri

 

Autodesk Identity Manager (İngilizce) ’ın en son sürümünü indirip yükleyin.

 

- Autodesk ürünlerinin 2020-2023 sürümleri

 

Autodesk Single Sign-On Component (İngilizce) ’ın en son sürümünü indirip yükleyin.

 Bu bileşenler kimlik doğrulama işlemlerini yürütür. Güncel olmayan sürümler oturum açmayı veya ürünü etkinleştirmeyi engelleyebilir.
8. adım: Ağı ve gerekli Autodesk URL’lerini kontrol edin

1 Autodesk lisanslamasının çalışması için gerekli URL’lere (İngilizce) erişilebildiğinden emin olun.

2 VPN’i veya güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın.

3 Oturum açmayı yeniden deneyin.

4 Kurumsal bir ağ kullanıyorsanız BT ekibiyle iletişime geçin.

 Autodesk sunucularına ağ erişiminin engellenmesi lisans doğrulamasını önler.
9. adım: Arka plandaki Autodesk işlemlerini kapatın

1 Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın.

2 Görev Yöneticisi’ni açın.

3 Autodesk ile ilgili tüm işlemleri sonlandırın.

4 Ürünü yeniden başlatın.

 Takılı kalan işlemler lisanslama yenilemesini engelleyebilir.
10. adım: Autodesk ürününüzü güncelleyin

1 Windows Başlat menüsünü açın.

2 Autodesk Access’i bulup açın.

3 Güncellemeler bölümünde mevcut güncellemelerin listesini inceleyin.

4 Güncellemek istediğiniz her ürünün yanındaki Güncelle seçeneğine tıklayın.

5 Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin.

6 Autodesk ürününüzü yeniden başlatın.

Autodesk Access, güncellemeleri manuel olarak indirmenize gerek kalmadan doğrudan sisteminiz üzerinden hızlıca ve kolayca yüklemek üzere tasarlanmış bir masaüstü uygulamasıdır.

 

Not: Güncellemelere Autodesk Access üzerinden erişebilir veya güncellemeleri Autodesk hesabından indirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Yazılımınızı güncelleme sayfasını inceleyin.

Mac için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Mac’inizi yeniden başlatın

Apple menüsüne tıklayın.

Yeniden Başlat’ı seçin.

Ürünü yeniden açın.

 Bu işlem önbelleğe alınmış oturumları temizler ve sistem işlemlerini yeniler.
2. adım: Oturumu kapatıp yeniden açın

Autodesk ürününüzü açın.

Profil veya kullanıcı simgenize tıklayın.

Oturumu kapat’ı seçin.

Ürünü kapatıp yeniden açın.

Yeniden oturum açın.

 Bu işlem oturum ve kimlik doğrulama sorunlarını giderir.
3. adım: Cihaz sınırınızı kontrol edin

Diğer tüm cihazlardaki Autodesk ürünlerini kapatın.

Bu ürünlerin arka planda çalışmadığından emin olun.

Ürünü mevcut cihazınızda yeniden başlatın.

 Aynı anda yalnızca bir etkin oturuma izin verilir. Başka bir yerde oturum açmış olmak cihaz sınırı hatalarını tetikleyebilir.
4. adım: Lisans atamanızı doğrulayın

https://manage.autodesk.com adresine gidin.

Autodesk hesabınızda oturum açın.

Ürünler ve Hizmetler bölümüne gidin.

Ürünün hesabınıza atandığını doğrulayın.

 Lisansın eksik olması veya süresinin dolması etkinleştirmeyi engeller.
5. adım: Lisanslama ve oturum açma bileşenlerinin güncel olduğundan emin olun

https://manage.autodesk.com adresinde oturum açın.

Yüklü Autodesk ürünlerine yönelik mevcut tüm güncellemeleri yükleyin.

Ürünü yeniden başlatın.

 macOS’ta lisanslama ve oturum açma bileşenleri ürünle birlikte sunulur.
6. adım: Ağı ve gerekli Autodesk URL’lerini kontrol edin

Autodesk lisanslamasının çalışması için gerekli URL’lere (İngilizce) erişilebildiğinden emin olun.

VPN’i veya güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın.

Oturum açmayı yeniden deneyin.

Kurumsal bir ağ kullanıyorsanız BT ekibiyle iletişime geçin.

 Autodesk sunucularına ağ erişiminin engellenmesi lisans doğrulamasını önler.
7. adım: Arka plan uygulamalarını kapatın

Command + Option + Esc tuşlarına basın.

Autodesk uygulamalarını Çıkmaya Zorla seçeneğiyle kapatın.

Ürünü yeniden başlatın.

 Arka plan işlemleri lisanslama yenilemesini engelleyebilir.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Neden “cihaz sınırına ulaşıldı” hatasını alıyorum?

Bu durum genellikle ürünün başka bir cihazda zaten çalıştığı anlamına gelir. Ürünü diğer cihazlarda kapatıp yeniden deneyin.

 

Cihaz sınırı sorunlarını nasıl giderebilirim?

  • Diğer cihazlardaki oturumları kapatın.

  • Tüm etkin oturumları kapatın.

  • Yeniden oturum açın.

Lisansımı neden etkinleştiremiyorum?

Yaygın nedenler şunlardır:

  • Hesabınıza lisans atanmamış

  • Süresi dolan abonelik

  • Lisanslama hizmeti çalışmıyor (Windows)

  • Kimlik doğrulama veya lisanslama bileşenleri güncel değil

  • Ağ erişimi engellenmiş

Geçerli bir lisansım olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

Autodesk hesabınızda oturum açıp Ürünler ve Hizmetler bölümünü kontrol edin.

Autodesk ürünlerini kullanmak için internet erişimi gerekli mi?

Evet. Çoğu doğrulama çevrimiçi yapılır. Ancak lisans doğrulamasından sonra ürün 30 gün boyunca çevrimdışı çalışabilir. 30 günlük çevrimdışı kullanım süresinin ardından lisansı doğrulamak üzere yeniden oturum açmak için internet erişimi gerekir.

Oturumu kapatmak veya lisanslama sorunlarını gidermek çalışmalarımı siler mi?

Hayır. Bu adımlar dosyalarınızı değil, yalnızca lisanslama ve kimlik doğrulama işlemlerini etkiler.

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