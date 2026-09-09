Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma ya da buluta bağlı diğer iş akışlarıyla çalışırken Autodesk ürünlerinde bulut erişimi ve senkronizasyon sorunları oluşabilir. Bu sorunlar genellikle izinlerle, ağ bağlantısıyla, proje yapılandırmasıyla ya da yerel sisteminiz ve bulut arasındaki senkronizasyon davranışıyla ilgilidir.

Çoğu durumda sorun tek bir nedene bağlı değildir. Eksik erişim izinleri, büyük dosya işlemleri, ağ gecikmesi veya güncel olmayan senkronizasyon bileşenleri gibi etkenlerin birleşiminden kaynaklanır.

Bu makale, bulut erişimi ve senkronizasyon sorunlarının en yaygın nedenlerini belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından ürünü test ederek sorunun hesabınızla, proje erişiminizle, senkronizasyon işlemiyle veya sistem yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.