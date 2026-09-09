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Autodesk ürünlerinde bulut erişimi ve senkronizasyon sorunları

Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma ya da buluta bağlı diğer iş akışlarıyla çalışırken Autodesk ürünlerinde bulut erişimi ve senkronizasyon sorunları oluşabilir. Bu sorunlar genellikle izinlerle, ağ bağlantısıyla, proje yapılandırmasıyla ya da yerel sisteminiz ve bulut arasındaki senkronizasyon davranışıyla ilgilidir.

 

Çoğu durumda sorun tek bir nedene bağlı değildir. Eksik erişim izinleri, büyük dosya işlemleri, ağ gecikmesi veya güncel olmayan senkronizasyon bileşenleri gibi etkenlerin birleşiminden kaynaklanır.

 

Bu makale, bulut erişimi ve senkronizasyon sorunlarının en yaygın nedenlerini belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından ürünü test ederek sorunun hesabınızla, proje erişiminizle, senkronizasyon işlemiyle veya sistem yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

 

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.

Windows için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Sisteminizi yeniden başlatın

1 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

2 Autodesk ürününü yeniden başlatın.

 Bu adım senkronizasyon işlemlerini sıfırlar ve geçici sorunları giderir.
2. adım: Oturumu kapatıp yeniden açın

1 Autodesk ürününüzü veya Desktop Connector’ı açın.

2 Autodesk hesabınızdaki oturumu kapatın.

3 Ürünü kapatıp yeniden açın.

4 Yeniden oturum açın.

 Bu adım, kimlik doğrulamayı yeniler ve hesabınızın bulut hizmetleriyle doğru şekilde senkronize edilmesini sağlar.
3. adım: Bulut projesine erişimi ve izinleri doğrulayın

1 Web tarayıcısı kullanarak Forma Data Management’a veya BIM 360’a gidin.

2 Projenizi açın.

3 Şunları doğrulayın:

-Klasörleri ve dosyaları görebiliyorsunuz.

-Dosyaları açabiliyor veya indirebiliyorsunuz.

4 Bunları yapamıyorsanız:

-Proje Yöneticinizle iletişime geçin.

-Erişiminizi doğrulamasını isteyin.

 Bulut erişimi sorunlarına genellikle eksik veya yanlış izinler neden olur.
4. adım: Hesabın ve projenin doğru olduğundan emin olun

1 Autodesk ürününüzü açın.

2 Doğru Autodesk hesabında oturum açtığınızdan emin olun.

3 Doğru bulut merkezini veya hesabı seçin.

4 Doğru projeyi açın.

 Yanlış hesabın veya merkezin kullanılması bulut projelerine erişimi engelleyebilir.
5. adım: Desktop Connector durumunu kontrol edin

1 Autodesk Desktop Connector simgesini bulun.

2 Çalıştığını doğrulayın.

3 Senkronizasyon durumu simgelerini kontrol edin:

Yeşil → Senkronize edildi

Mavi → Senkronizasyon sürüyor

Kırmızı → Başarısız

 Desktop Connector, yerel sisteminiz ile bulut depolama alanı arasındaki senkronizasyonu yönetir.
6. adım: Desktop Connector’ın güncel olduğunu doğrulayın

1 Autodesk Access’i açın.

2 Desktop Connector güncellemelerini kontrol edin.

3 En son sürümü yükleyin.

4 Sisteminizi yeniden başlatın.

 Daha yeni sürümler, senkronizasyon davranışına yönelik güvenilirlik iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir.
7. adım: Senkronizasyon sorunlarını kontrol edin (dosyaların senkronize edilmemesi/senkronizasyonda takılı kalması)

1 Şu şekilde işaretlenmiş dosyaları bulun:

-Senkronizasyon bekliyor

-Senkronizasyon başarısız

2 Şunları deneyin:

-Dosyayı yeniden düzenleyip kaydedin

-Desktop Connector’ı manuel olarak yenileyin

3 Desktop Connector’ı yeniden başlatın.

 Dosyalar önbellek sorunları veya kesintiye uğrayan işlemler nedeniyle senkronizasyonda takılı kalabilir.
8. adım: Dosyanın karmaşıklığını veya toplu işlem boyutunu azaltın

1 Aynı anda çok sayıda dosya yüklemekten veya değiştirmekten kaçının.

2 Dosyaları daha küçük gruplar hâlinde yükleyin.

3 Başka bir senkronizasyon başlatmadan önce mevcut senkronizasyonun tamamlanmasını bekleyin.

 Aynı anda gerçekleştirilen büyük işlemler senkronizasyon hatalarına veya gecikmelere neden olabilir.
9. adım: Dosya ve klasör yapısını kontrol edin

1 Bulut projenizdeki klasör adlarını inceleyin.

2 Şunları içermediklerinden emin olun:

-Baştaki boşluklar

-Sondaki boşluklar

3 Sistem klasörlerini yeniden adlandırmaktan kaçının.

 Geçersiz klasör adları veya yapısal sorunlar senkronizasyonu engelleyebilir.
10. adım: Ağ bağlantısını ve ağ performansını kontrol edin

1 İnternet hızınızı test edin.

2 Varsa farklı bir ağ deneyin.

3 VPN’i geçici olarak devre dışı bırakın.

4 Senkronizasyonu yeniden deneyin.

 Yavaş veya kararsız ağ koşulları senkronizasyonu ve bulut erişimini kesintiye uğratabilir.
11. adım: Hizmet kesintilerini kontrol edin

1 Autodesk Health Dashboard’da Autodesk bulut hizmetlerinin durumunu kontrol edin.

2 Projelerinize bir tarayıcı üzerinden erişmeyi deneyin.

3 Sorun devam ederse bekleyip daha sonra yeniden deneyin.

 Hizmet kesintileri nedeniyle bulut hizmetleri geçici olarak kullanılamayabilir.

Mac için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Mac’inizi yeniden başlatın

1 Mac’inizi yeniden başlatın.

2 Autodesk ürününü yeniden açın.

 Bu işlem önbelleğe alınmış oturumları temizler ve sistem işlemlerini yeniler.
2. adım: Oturumu kapatıp yeniden açın

1 Autodesk ürününüzü açın.

2 Profilinize veya kullanıcı simgenize tıklayın.

3 Oturumu kapat’ı seçin.

4 Ürünü kapatıp yeniden açın.

5 Tekrar oturum açın.

 Bu adım, oturum ve kimlik doğrulama sorunlarını giderir.
3. adım: Tarayıcı üzerinden bulut erişimini doğrulayın

1 Forma Data Management’a veya BIM 360’a gidin.

2 Projenizi açın.

3 Dosyalara erişebildiğinizi doğrulayın.

 Bu işlem, sorunun hesapla mı yoksa uygulamayla mı ilgili olduğunu belirler.
4. adım: İzinleri kontrol edin

1 Projeye eklendiğinizi doğrulayın.

2 Gerekirse Proje Yöneticinizle iletişime geçin.

3 Gerekirse hesabınızın kaldırılıp yeniden eklenmesini isteyin.

 İzinler senkronize edilmemiş veya yanlış atanmış olabilir.
5. adım: Hesabın ve bölgenin doğru olduğundan emin olun

1 Doğru bulut bölgesine (ABD, AB vb.) eriştiğinizden emin olun.

2 Oturum açtığınız e-posta adresinin size atanan hesapla eşleştiğini doğrulayın.

 Yanlış hesabın veya bölgenin kullanılması erişimi engelleyebilir.
6. adım: Tarayıcı önbelleğini temizleyin (web üzerinden erişim sorunları için)

1 Tarayıcı ayarlarını açın.

2 Önbelleği ve çerezleri temizleyin.

3 Tarayıcıyı yeniden başlatın.

 Tarayıcı sorunları Autodesk bulut hizmetlerine erişimi engelleyebilir.
7. adım: Autodesk ürününü güncelleyin

1 https://manage.autodesk.com adresine gidin.

2 Güncellemeleri indirip yükleyin.

3 Ürünü yeniden başlatın.

 Bu adım, bulut hizmetleriyle uyumluluğu sağlar.
8. adım: Ağ bağlantısını ve ağ performansını kontrol edin

1 İnternet hızınızı test edin.

2 Varsa farklı bir ağ deneyin.

3 VPN’i geçici olarak devre dışı bırakın.

4 Senkronizasyonu yeniden deneyin.

 Yavaş veya kararsız ağ koşulları senkronizasyonu ve bulut erişimini kesintiye uğratabilir.
9. adım: Hizmet kesintilerini kontrol edin

1 Autodesk Health Dashboard’da Autodesk bulut hizmetlerinin durumunu kontrol edin.

2 Projelerinize bir tarayıcı üzerinden erişmeyi deneyin.

3 Sorun devam ederse bekleyip daha sonra yeniden deneyin.

 Hizmet kesintileri nedeniyle bulut hizmetleri geçici olarak kullanılamayabilir.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Bulut projesine neden erişemiyorum?

Bu duruma genellikle şunlar neden olur:

  • Eksik izinler

  • Yanlış hesap veya oturum açma bilgileri

  • Projeye eklenmemiş olmanız

Dosyalarım neden senkronize edilmiyor?

Yaygın nedenler şunlardır:

  • Ağ sorunları veya yavaş internet bağlantısı

  • Büyük dosya işlemleri

  • Senkronizasyon işleminin kesintiye uğraması

  • Desktop Connector sorunları

Desktop Connector’da klasörler neden boş görünüyor?

Bu durum şunlardan kaynaklanabilir:

  • Geçersiz klasör adları (ör. sondaki boşluklar)

  • Eksik izinler

  • Senkronizasyonun tamamlanamaması veya beklemede kalması

Senkronizasyon neden yavaş veya tamamlanamıyor?

Bunun nedeni şunlar olabilir:

  • Çok sayıda dosyanın toplu olarak yüklenmesi

  • Yüksek ağ gecikmesi veya zayıf bağlantı

  • Benzer adlara sahip birden fazla proje bulunması

  • Aynı anda çok fazla dosya değişikliği yapılması

Tarayıcıda erişimim olduğu hâlde üründe neden erişimim yok?

Bu durum genellikle şunlara işaret eder:

  • İzin senkronizasyonu sorunu

  • Üründe yanlış hesabın seçilmiş olması

  • Yerel yapılandırma sorunu

Bulut özelliklerini kullanmak için internet erişimi gerekli mi?

Evet. Bulut iş akışları etkin bir internet bağlantısı gerektirir. Bazı araçlar sınırlı ölçüde çevrimdışı çalışmaya izin verebilir.

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