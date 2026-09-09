Autodesk ürünlerindeki eklentiler ve uzantılar

Eklentiler ve uzantılar, ek işlevler ve özelleştirme seçenekleri sunarak Autodesk ürünlerini geliştirir. Ancak bu eklentiler ve uzantılar güncel değilse, uyumsuzsa veya diğer uzantılarla çakışıyorsa çökmelere, bazı özelliklerin görünmemesine ya da beklenmedik davranışlara neden olabilirler.

Çoğu durumda sorun tek bir eklentiye bağlı değildir. Sürüm uyumluluğu sorunları, birden fazla uzantının birbiriyle etkileşime girmesi veya önceki yüklemelerden kalan yapılandırmalar gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklanır.

Bu makale, eklenti ve uzantı sorunlarını belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımdan sonra ürünü test ederek sorunun belirli bir eklentiden, yapılandırmadan veya sistem etkileşiminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyebilirsiniz.

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.