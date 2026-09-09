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Autodesk ürünlerindeki eklentiler ve uzantılar

Eklentiler ve uzantılar, ek işlevler ve özelleştirme seçenekleri sunarak Autodesk ürünlerini geliştirir. Ancak bu eklentiler ve uzantılar güncel değilse, uyumsuzsa veya diğer uzantılarla çakışıyorsa çökmelere, bazı özelliklerin görünmemesine ya da beklenmedik davranışlara neden olabilirler.

 

Çoğu durumda sorun tek bir eklentiye bağlı değildir. Sürüm uyumluluğu sorunları, birden fazla uzantının birbiriyle etkileşime girmesi veya önceki yüklemelerden kalan yapılandırmalar gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklanır.

 

Bu makale, eklenti ve uzantı sorunlarını belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımdan sonra ürünü test ederek sorunun belirli bir eklentiden, yapılandırmadan veya sistem etkileşiminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyebilirsiniz.

 

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.

Windows için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Tüm eklentileri ve uzantıları devre dışı bırakın

1 Autodesk ürününüzü açın.

2 Eklenti veya uzantı yöneticisine gidin (konumu ürüne göre değişir).

3 Tüm eklentileri devre dışı bırakın.

4 Ürünü kapatıp yeniden açın.

5 Aynı sorunun oluşup oluşmadığını yeniden test edin.

 Bu adım, sorunun ürünün kendisinden mi yoksa bir eklentiden veya uzantıdan mı kaynaklandığını doğrular.
2. adım: Eklentileri tek tek yeniden etkinleştirin

1 Autodesk ürününüzü yeniden açın.

2 Her seferinde bir eklentiyi etkinleştirin.

3 Her eklentiyi etkinleştirdikten sonra ürünü yeniden başlatın.

4 Her değişiklikten sonra özelliği veya iş akışını test edin.

 Bu adım, soruna hangi eklentinin neden olduğunu belirlemenize yardımcı olur.
3. adım: Eklentinin ürün sürümünüzle uyumluluğunu kontrol edin

1 Autodesk ürününüzün sürümünü belirleyin.

2 Eklenti belgelerini veya kaynağını kontrol edin.

3 Eklentinin ürün sürümünüzü desteklediğinden emin olun.

4 Desteklenmeyen veya güncel olmayan eklentileri devre dışı bırakın.

 Eski sürümler için geliştirilen eklentiler, yeni ürün sürümlerinde düzgün çalışmayabilir.
4. adım: Eklentileri ve uzantıları güncelleyin

1 Eklentinin kaynağını (Autodesk App Store veya üçüncü taraf sağlayıcı) açın.

2 Mevcut güncellemeleri kontrol edin.

3 En son sürümü indirip yükleyin.

4 Autodesk ürününüzü yeniden başlatın.

 Güncellemeler genellikle hata düzeltmeleri ve uyumluluk iyileştirmeleri içerir.
5. adım: Sorunlu eklentileri kaldırın

1 Uygulamalar ve Özellikler’i açın.

2 Eklentiyi veya uzantıyı bulun.

3 Eklentiyi veya uzantıyı seçip kaldırın.

4 Sisteminizi yeniden başlatın.

5 Autodesk ürününü yeniden açın.

 Sorunlu veya uyumsuz eklentiyi kaldırmak çakışmaları giderir ve kararlılığı yeniden sağlar.
6. adım: Yinelenen veya çakışan eklentileri kontrol edin

1 Yüklü tüm eklentileri inceleyin.

2 Aynı eklentinin birden fazla sürümü olup olmadığını ve benzer işlevleri yerine getiren eklentiler bulunup bulunmadığını kontrol edin.

3 Yinelenen eklentileri devre dışı bırakın veya kaldırın.

 Çakışan eklentiler birbirlerinin çalışmasını engelleyerek beklenmedik davranışlara neden olabilir.
7. adım: Ürün ayarlarını sıfırlayın

1 Autodesk ürününü kapatın.

2 Windows Başlat menüsünü açın.

3 Ürün adını bulup Ayarları Varsayılana Sıfırla’yı seçin.

4 Sıfırlama seçeneğini belirleyin.

5 Sıfırlama işlemini onaylayın.

6 Ürünü yeniden başlatın.

 Bu işlem, eklentilerden kalan yapılandırmaları temizler ve varsayılan davranışı geri yükler.
8. adım: Sisteminizi yeniden başlatın

1 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

2 Autodesk ürününüzü yeniden açın.

3 İşlevi yeniden test edin.

 Bu adım, tüm değişikliklerin geçerli olmasını sağlar ve önbelleğe alınmış işlemleri temizler.

Mac için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Tüm eklentileri ve uzantıları devre dışı bırakın

1 Autodesk ürününüzü açın.

2 Eklenti veya uzantı ayarlarını bulun.

3 Tüm uzantıları devre dışı bırakın.

4 Ürünü yeniden başlatın.

5 İşlevi test edin.

 Bu adım, sorunun ürünün kendisinden mi yoksa bir eklentiden veya uzantıdan mı kaynaklandığını doğrular.
2. adım: Uzantıları tek tek yeniden etkinleştirin

1 Her seferinde bir uzantıyı etkinleştirin.

2 Her birini etkinleştirdikten sonra ürünü yeniden başlatın. Özelliği test edin.

 Bu adım, soruna hangi eklentinin neden olduğunu belirlemenize yardımcı olur.
3. adım: Uyumluluğu kontrol edin

1 Autodesk ürününüzün sürümünü belirleyin.

2 Eklenti belgelerini veya kaynağını kontrol edin.

3 Eklentinin ürün sürümünüzü desteklediğinden emin olun.

4 Desteklenmeyen veya güncel olmayan eklentileri devre dışı bırakın.

 Eski sürümler için geliştirilen eklentiler, yeni ürün sürümlerinde düzgün çalışmayabilir.
4. adım: Eklentileri ve uzantıları güncelleyin

1 Eklentinin kaynağını (Autodesk App Store veya üçüncü taraf sağlayıcı) açın.

2 Mevcut güncellemeleri kontrol edin.

3 En son sürümü indirip yükleyin.

4 Autodesk ürününüzü yeniden başlatın.

 Güncellemeler genellikle hata düzeltmeleri ve uyumluluk iyileştirmeleri içerir.
5. adım: Sorunlu eklentileri kaldırın

1 Uzantı dosyalarını veya uygulamalarını bulun.

2 Bunları silin veya sistemden kaldırın.

3 Mac’inizi yeniden başlatın.

 Sorunlu veya uyumsuz eklentiyi kaldırmak çakışmaları giderir ve kararlılığı yeniden sağlar.
6. adım: Ürün ayarlarını sıfırlayın

1 Ürünü kapatın.

2 Tercihleri sıfırlayın (ürüne göre değişir).

3 Ürünü yeniden açıp test edin.

 Bu işlem, uzantılardan kalan yapılandırmaları temizler.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Bir eklenti yükledikten sonra ürünüm neden çökmeye başladı?

Bu duruma genellikle şunlar neden olur:

  • Uyumsuz eklentiler

  • Birden fazla uzantı arasındaki çakışmalar

  • Güncel olmayan eklenti sürümleri

Bir özellik neden görünmez veya çalışmaz?

Bu durum şunlardan biri gerçekleştiğinde oluşabilir:

  • Bir eklentinin varsayılan işlevi geçersiz kılması

  • Uzantının düzgün şekilde yüklenememesi

  • Uyumluluk sorunu bulunması

Birden fazla eklentiyi birlikte kullanabilir miyim?

Evet. Ancak şunlara dikkat edin:

  • Bazı eklentiler birbiriyle çakışabilir.

  • Örtüşen işlevler beklenmedik davranışlara neden olabilir.

Soruna hangi eklentinin neden olduğunu nasıl belirleyebilirim?

Sorunun kaynağını belirlemek için tüm eklentileri devre dışı bırakın ve ardından bunları tek tek yeniden etkinleştirin.

Sorunları gidermek için eklentileri kaldırmam gerekir mi?

Her zaman değil. Eklentileri güncellemek veya devre dışı bırakmak, bunları kaldırmanıza gerek kalmadan sorunu giderebilir.

Eklentileri kaldırmak çalışmalarımı siler mi?

Hayır. Eklentiler proje dosyalarınızı değil, işlevleri etkiler.

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