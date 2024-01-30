Basit bir indirme gerçekleştirdiğinizde ürünler, temel yapılandırmayla beraber kurulur.
- manage.autodesk.com adresinden hesabınızda oturum açın.
- Tüm Ürünler ve Hizmetler sekmesinden bir ürün ve indirme/yükleme yöntemi seçin (bkz. İndirme yöntemleri).
- Yükle. Yükle'ye tıkladığınızda ürününüz tek işlemde indirilip yüklenir. Bu yöntem,ürün güncellemelerini içerir.
- İndir. Açılır indirme menüsüne tıklayıp İndir'i seçtiğinizde işlem iki adımda gerçekleşir.
- Birinci adımda yükleyici bilgisayarınıza indirilir. Yükleme dosyasının türü işletim sisteminizle uyumlu olacaktır. Windows için EXE dosyası, macOS için DMG dosyası, Linux için ise TAR dosyası indirilir.
- İkinci adımda, ürünü yüklemek için indirilen dosyayı çalıştırırsınız. Yükleme yönteminde olduğu gibi, İndirme yöntemi de ürün güncellemelerini içerir.
- Yükleyiciyi çalıştırın.
- Lisans sözleşmesini okuyun ve kabul edin.
- Yükle seçeneğini tıklatın.
- Ürün Dili açılır menüsünü görürseniz dil seçimi yapın. (Ürün Dili menüsünü görmüyorsanız, ürün yüklendikten sonra bir dil paketi indirip kurabilirsiniz.)
- İsteğe bağlı olarak, mümkünse varsayılan yükleme yolunu yenisiyle değiştirin.
- Yükleme işlemi tamamlandığında, yükleyiciyi kapatın veya ürünü başlatın.
- Doğrudan indirme. Dilerseniz, çevrimdışı çalıştırılabilen yükleme dosyası almak için Doğrudan İndirme yöntemini de kullanabilirsiniz. Bu yönteme erişmek için Tüm Ürünler ve Hizmetler'de bir ürün kutucuğuna tıklayın ve ardından yükleme açılır menüsünden Doğrudan İndirme'yi seçin.
- Windows ürünü için çevrimdışı olarak yüklenebilen ve kendiliğinden açılabilen yürütülebilir dosyayı çalıştırın.
- macOS veya Linux için tarayıcınızın indirme özelliğini kullanın.
Not: Yükleme ve İndirme yöntemlerini kullanırken ürünü başlatabilmeniz için ürün güncellemelerinin yüklenmesini beklemeniz gerekir.