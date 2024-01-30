Bireyler için kurulum

Install your product

Ürün yüklemesi, tercih ettiğiniz sürece göre değişir:

  • Ürünleri temel yapılandırmayla beraber kurmak için Autodesk Account hesabından basit indirme işlemi gerçekleştirin.
  • Ürünleri indirip kurmadan önce yükleyicinin özel yapılandırmasını oluşturmak için Autodesk Account hesabında Özel Yükleme özelliğini kullanın. 

Not: 2022'den önceki çoğu ürün sürümü için bu süreçlerin yerine öncelikle eski yükleyiciyi indirir ve kurulum sırasında özelleştirirsiniz.

Autodesk Account hesabından basit indirme

Basit bir indirme gerçekleştirdiğinizde ürünler, temel yapılandırmayla beraber kurulur.

  1. manage.autodesk.com adresinden hesabınızda oturum açın.
  2. Tüm Ürünler ve Hizmetler sekmesinden bir ürün ve indirme/yükleme yöntemi seçin (bkz. İndirme yöntemleri).
    • Yükle. Yükle'ye tıkladığınızda ürününüz tek işlemde indirilip yüklenir. Bu yöntem,ürün güncellemelerini içerir.
    • İndir. Açılır indirme menüsüne tıklayıp İndir'i seçtiğinizde işlem iki adımda gerçekleşir.
      • Birinci adımda yükleyici bilgisayarınıza indirilir. Yükleme dosyasının türü işletim sisteminizle uyumlu olacaktır. Windows için EXE dosyası, macOS için DMG dosyası, Linux için ise TAR dosyası indirilir.
      • İkinci adımda, ürünü yüklemek için indirilen dosyayı çalıştırırsınız. Yükleme yönteminde olduğu gibi, İndirme yöntemi de ürün güncellemelerini içerir.
        1. Yükleyiciyi çalıştırın.
        2. Lisans sözleşmesini okuyun ve kabul edin.
        3. Yükle seçeneğini tıklatın.
        4. Ürün Dili açılır menüsünü görürseniz dil seçimi yapın. (Ürün Dili menüsünü görmüyorsanız, ürün yüklendikten sonra bir dil paketi indirip kurabilirsiniz.)
        5. İsteğe bağlı olarak, mümkünse varsayılan yükleme yolunu yenisiyle değiştirin.
        6. Yükleme işlemi tamamlandığında, yükleyiciyi kapatın veya ürünü başlatın.
    • Doğrudan indirme. Dilerseniz, çevrimdışı çalıştırılabilen yükleme dosyası almak için Doğrudan İndirme yöntemini de kullanabilirsiniz. Bu yönteme erişmek için Tüm Ürünler ve Hizmetler'de bir ürün kutucuğuna tıklayın ve ardından yükleme açılır menüsünden Doğrudan İndirme'yi seçin.
      • Windows ürünü için çevrimdışı olarak yüklenebilen ve kendiliğinden açılabilen yürütülebilir dosyayı çalıştırın.
      • macOS veya Linux için tarayıcınızın indirme özelliğini kullanın.

Not: Yükleme ve İndirme yöntemlerini kullanırken ürünü başlatabilmeniz için ürün güncellemelerinin yüklenmesini beklemeniz gerekir.

Autodesk Account Hesabı'ndan özel bağımsız kurulum

  1. manage.autodesk.com adresinden hesabınızda oturum açın.
  2. Gezinti bölmesinden Özel Kurulum’u seçin.
  3. Lisans türünü seçin.
  4. Ürün ekle bölümünde, özel pakete eklemek için bir veya daha fazla ürün seçin.
  5. Ürünleri seçerken sağ panelde özelleştirebilirsiniz. Pakete dahil edilecek sürümü seçebilirsiniz. Bir sürüm seçerseniz, bu sürümün yükleyicileri otomatik olarak pakete dahil edilir. Ayrıca isteğe bağlı uygulamalar ekleyebilir veya şablonlar, malzemeler ve teknik resimler dahil olmak üzere içerikler için bir depolama konumu belirtebilirsiniz.
  6. Özel pakette istediğiniz ürünleri seçtikten sonra, Paket Ayrıntılarını Gir bölümüne gitmek için İleri'ye tıklayın. (Bölüm başlığını tıklatarak önceki adıma geri dönebilirsiniz.)
  7. Paket Ayrıntılarını Gir bölümünde, bir paket adı girin veya varsayılan adı kullanın. Listeyi görüntülerken bu paketi seçebilmenize yardımcı olacak bir ad kullanmanızı öneririz (örneğin, kimin için tasarlandığı veya hangi ürünlerin dahil edildiği). Geçerli bir Windows dosya adı kullanın.

    8. Paket ayarlarını girme

  8. (İsteğe bağlı) Bir paket açıklaması girin.
  9. Kur seçeneğine tıklatın. Kendi cihazınıza yüklemeniz için bir ürün paketi oluşturulacaktır. (Dağıt seçeneği, birden çok cihaza yüklenecek bir ürün paketi oluşturur. Dağıtımlar hakkında daha fazla bilgi için Autodesk Account hesabıyla dağıtım oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
  10. Varsayılan yükleme yolunu değiştirmek gibi diğer paket değişikliklerini yapmak için Gelişmiş Seçenekler'i genişletin.
  11. Kullanım Şartlarını kabul edin.
  12. Yürütülebilir özel paketi İndirilenler klasörünüze veya tarayıcı ayarlarınıza bağlı başka bir klasöre indirmek için İndir'i tıklatın. Paket otomatik olarak kitaplığınıza kaydedilir ve sayfa paket listesine geri döner. Paketi indirmeden kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
  13. İndirilen yükleyici paketini çalıştırın.

Ayrıca bkz.

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