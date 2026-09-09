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Özellik veya iş akışı sorunları

Araçlar, komutlar veya işlevler beklendiği gibi çalışmadığında Autodesk ürünlerinde özellik ya da iş akışı sorunları oluşabilir. Bu sorunlar genellikle ürün yapılandırmasıyla, kullanıcı ayarlarıyla, ortam kurulumuyla veya uygulama içindeki çakışmalarla ilgilidir.

 

Çoğu durumda sorun tek bir nedene bağlı değildir. Yanlış yapılandırılmış ayarlar, güncel olmayan ürün sürümleri veya özel profillerin varsayılan iş akışlarını etkilemesi gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklanır.

 

Bu makale, özellik veya iş akışı sorunlarının en yaygın nedenlerini hızlıca belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımdan sonra ürünü test ederek sorunun ayarlarınızla, ortamınızla veya sistem yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

 

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.

Windows için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Sisteminizi yeniden başlatın

1 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

2 Autodesk ürününüzü yeniden açın.

3 Etkilenen özelliği veya iş akışını test edin.

 Sistemi yeniden başlatmak geçici belleği temizler ve özelliklerin çalışmasını etkileyebilecek arka plan işlemlerini sıfırlar.
2. adım: Autodesk ürününü yeniden başlatın

1 Autodesk ürününü tamamen kapatın.

2 Arka planda ürünün hiçbir örneğinin çalışmadığından emin olun.

3 Ürünü yeniden açın.

4 İş akışını yeniden test edin.

 Uygulama düzeyindeki geçici sorunlar özelliklerin düzgün çalışmasını engelleyebilir.
3. adım: Ürün ayarlarını varsayılanlara sıfırlayın

1 Autodesk ürününü kapatın.

2 Windows Başlat menüsünü açın.

3 Ürün adını bulup Ayarları Varsayılana Sıfırla’yı seçin.

4 Sıfırlama seçeneğini belirleyin.

5 Sıfırlama işlemini onaylayın.

6 Ürünü yeniden başlatın.

 Bozuk veya yanlış yapılandırılmış ayarlar, özelliklerle ilgili sorunların en yaygın nedenlerindendir.
4. adım: Autodesk ürününü güncelleyin

1 Windows Başlat menüsünü açın.

2 Autodesk Access’i bulup açın.

3 Mevcut güncellemeleri inceleyin.

4 Ürününüz için Güncelle’ye tıklayın.

5 Yükleme işleminden sonra ürünü yeniden başlatın.

 Güncellemeler, bilinen özellik ve iş akışı sorunlarını gideren hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içerir.
5. adım: Yeni bir dosyada veya temiz bir ortamda test edin

1 Autodesk ürününüzü açın.

2 Yeni bir dosya oluşturun veya çalıştığı bilinen bir dosyayı açın.

3 Özelliği veya iş akışını test edin.

 Bu adım, sorunun dosyayla mı yoksa ürün ortamıyla mı ilgili olduğunu belirlemenize yardımcı olur.
6. adım: Özel ayarları veya profilleri devre dışı bırakın

1 Ürün ayarlarını veya tercihlerini açın.

2 Varsayılan bir çalışma alanına veya profile geçin.

3 Tüm özel yapılandırmaları devre dışı bırakın.

4 Ürünü yeniden başlatın.

 Özel ayarlar, çalışma alanları veya yapılandırmalar varsayılan davranışı geçersiz kılarak sorunlara neden olabilir.
7. adım: Eklentileri veya uzantıları kontrol edin

1 Autodesk ürününü açın.

2 Yüklü tüm eklentileri devre dışı bırakın.

3 Ürünü yeniden başlatın.

4 Özelliği test edin.

 Eklentiler ve uzantılar yerleşik işlevlerle çakışarak iş akışlarını kesintiye uğratabilir.
8. adım: Kullanıcı izinlerini kontrol edin

1 Sistem kullanıcı hesabınızın ürüne tam erişimi olduğundan emin olun.

2 Yönetilen bir ortam kullanıyorsanız BT ekibiyle iletişime geçin.

3 Gerekli izinlerin verildiğinden emin olun.

 Bazı özellikler belirli izinler gerektirir ve kısıtlı ortamlar bu özelliklerin çalışmasını engelleyebilir.
9. adım: Arka plan uygulamalarını ve işlemlerini kapatın

1 Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın.

2 Görev Yöneticisi’ni açın.

3 Gereksiz uygulamaları sonlandırın.

4 Autodesk ürününüzü yeniden başlatın.

 Diğer uygulamalar özelliklerin çalışmasını engelleyebilir veya sistem kaynaklarını tüketebilir.
10. adım: Ürünü onarın veya yeniden yükleyin (gerekirse)

1 Uygulamalar ve Özellikler’e gidin.

2 Autodesk ürününüzü bulun.

3 Değiştir/Onar seçeneğini belirleyin (varsa).

4 Onarım başarısız olursa ürünü kaldırıp yeniden yükleyin.

 Bu işlem, yüklemeyle veya bozuk ürün bileşenleriyle ilgili daha derin düzeydeki sorunları giderir.

Mac için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Mac’inizi yeniden başlatın

1 Apple menüsüne tıklayın.

2 Yeniden Başlat’ı seçin.

3 Autodesk ürününüzü yeniden açın.

 Bu adım, sistem durumunu temizler ve arka plan işlemlerini sıfırlar.
2. adım: Autodesk ürününü yeniden başlatın

1 Ürünü tamamen kapatın.

2 Ürünü yeniden açın.

3 Özelliği yeniden test edin.

 Uygulamadaki geçici sorunlar iş akışlarını etkileyebilir.
3. adım: Ürün tercihlerini sıfırlayın

1 Autodesk ürününü kapatın.

2 Sıfırlama işlemini tetikleyerek ürünü yeniden açın (ürüne göre değişir).

3 Varsayılan ayarları geri yükleyin.

 Bu işlem, bozuk veya çakışan yapılandırma ayarlarını sıfırlar.
4. adım: Autodesk ürününü güncelleyin

1 https://manage.autodesk.com adresine gidin.

2 Mevcut güncellemeleri indirip yükleyin.

3 Ürünü yeniden başlatın.

 Bu adım, uyumluluğu sağlar ve bilinen sorunları giderir.
5. adım: Yeni bir dosyada test edin

1 Yeni bir dosya oluşturun.

2 Özelliği test edin.

 Bu adım, sorunun dosyaya özgü olup olmadığını belirler.
6. adım: Eklentileri veya özel yapılandırmaları devre dışı bırakın

1 Uzantıları kaldırın veya devre dışı bırakın.

2 Ürünü yeniden başlatın.

 Eklentilerden veya özel kurulumlardan kaynaklanan çakışmalar iş akışlarının bozulmasına neden olabilir.
7. adım: İzinleri ve sistem kurulumunu kontrol edin

1 macOS izinlerinin doğru olduğundan emin olun.

2 Sistem ayarlarını kontrol edin.

3 Tam erişim izni verildiğinden emin olun.

 Kısıtlı izinler özelliklerin çalışmasını engelleyebilir.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Bir araç veya komut neden beklendiği gibi çalışmaz?

Bu duruma genellikle şunlar neden olur:

  • Yanlış yapılandırılmış ayarlar

  • Özel profiller veya çalışma alanları

  • Güncel olmayan ürün sürümü

  • Eklenti çakışmaları

Bir dosyada çalışan özellik başka bir dosyada neden çalışmaz?

Bu durum genellikle şunlara işaret eder:

  • Dosyaya özgü yapılandırma sorunları

  • Dosyanın bozulmuş olması

  • Desteklenmeyen dosya içeriği

İş akışım neden beklediğimden farklı?

Bu durum şunlardan kaynaklanabilir:

  • Özel çalışma alanı veya kullanıcı arayüzü düzeni

  • Farklı ürün sürümleri

  • Kullanıcı yapılandırmalarındaki farklılıklar

Sorun neden aniden ortaya çıktı?

Yaygın tetikleyiciler arasında şunlar bulunur:

  • Yakın zamanda yapılan bir güncelleme

  • Yeni bir eklentinin yüklenmesi

  • Ayarlarda veya yapılandırmada yapılan değişiklikler

Özellik sorunlarını gidermek için ayarları sıfırlamam gerekir mi?

Evet. Ayarları sıfırlamak, dosyalarınızı etkilemeden yapılandırmayla ilgili sorunların çoğunu giderebilir.

Ayarları sıfırlamak veya ürünü yeniden yüklemek çalışmalarımı siler mi?

Hayır. Bu işlemler proje dosyalarınızı değil, uygulamayı sıfırlar.

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