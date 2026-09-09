Özellik veya iş akışı sorunları

Araçlar, komutlar veya işlevler beklendiği gibi çalışmadığında Autodesk ürünlerinde özellik ya da iş akışı sorunları oluşabilir. Bu sorunlar genellikle ürün yapılandırmasıyla, kullanıcı ayarlarıyla, ortam kurulumuyla veya uygulama içindeki çakışmalarla ilgilidir.

Çoğu durumda sorun tek bir nedene bağlı değildir. Yanlış yapılandırılmış ayarlar, güncel olmayan ürün sürümleri veya özel profillerin varsayılan iş akışlarını etkilemesi gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklanır.

Bu makale, özellik veya iş akışı sorunlarının en yaygın nedenlerini hızlıca belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımdan sonra ürünü test ederek sorunun ayarlarınızla, ortamınızla veya sistem yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.