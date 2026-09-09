Autodesk ürünlerinde bozulma, dosya boyutu, depolama konumu veya beklenmeyen sistem kesintileri nedeniyle dosya ve veri sorunları oluşabilir. Bu sorunlar dosyaları düzgün şekilde açmanızı, kaydetmenizi veya dosyalarla çalışmanızı etkileyebilir.

Çoğu durumda sorun tek bir faktöre bağlı değildir. Ağ konumlarından çalışma, tamamlanmamış kaydetme işlemleri veya aşırı büyük ya da karmaşık dosyalarla çalışma gibi etkenlerin birleşiminden kaynaklanır.

Bu makale, yaygın dosya ve veri sorunlarını belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından ürünü test ederek sorunun dosyanızla, depolama ortamınızla veya sistem yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.