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Dosya ve veri sorunları

Autodesk ürünlerinde bozulma, dosya boyutu, depolama konumu veya beklenmeyen sistem kesintileri nedeniyle dosya ve veri sorunları oluşabilir. Bu sorunlar dosyaları düzgün şekilde açmanızı, kaydetmenizi veya dosyalarla çalışmanızı etkileyebilir.

 

Çoğu durumda sorun tek bir faktöre bağlı değildir. Ağ konumlarından çalışma, tamamlanmamış kaydetme işlemleri veya aşırı büyük ya da karmaşık dosyalarla çalışma gibi etkenlerin birleşiminden kaynaklanır.

 

Bu makale, yaygın dosya ve veri sorunlarını belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından ürünü test ederek sorunun dosyanızla, depolama ortamınızla veya sistem yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

 

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.

Windows için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Farklı bir dosyayla test edin

1 Yeni bir dosyayı veya sorunsuz çalıştığı bilinen bir dosyayı açın.

2 Temel işlemleri gerçekleştirin.

 Bu adım, sorunun dosyaya özgü olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.
2. adım: Dosyayı yeni bir sürüm olarak kaydedin

1 Dosyayı açın.

2 Farklı Kaydet’i kullanın.

3 Yeni bir kopya oluşturun.

 Bu adım, dosyadaki gizli bozulmaları giderir.
3. adım: Yerel bir sürücüden çalışın

1 Dosyayı Masaüstü’ne veya Belgeler’e kopyalayın.

2 Dosyayı yerel konumdan açın.

 Dosyaların ağda veya bulutta depolanması bozulmalara ya da gecikmelere neden olabilir.
4. adım: Dosya boyutunu ve karmaşıklığını kontrol edin

1 Kullanılmayan nesneleri veya referansları kaldırın.

2 Mümkünse dosyayı basitleştirin.

 Büyük veya karmaşık dosyalar kararsızlığa neden olabilir.
5. adım: Dosyayı kurtarın veya onarın

1 Varsa yerleşik kurtarma araçlarını kullanın.

2 Yedek veya otomatik kaydedilen dosyaları açın.

 Bozuk dosyaların düzgün çalışması için onarılması gerekebilir.
6. adım: Dosya izinlerini kontrol edin

1 Dosyaya sağ tıklayın.

2 Dosyaya tam erişiminiz olduğundan emin olun.

 İzin sorunları dosyanın kaydedilmesini veya düzenlenmesini engelleyebilir.
7. adım: Geçici dosyaları temizleyin

1 Tüm uygulamaları kapatın.

2 Dosya Gezgini’ni açın.

3 Şu konuma gidin: C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Mümkün olduğunca çok dosyayı seçip silin.

 Geçici dosyalar birikip sistem kaynaklarını tüketerek kararsızlığa veya performans düşüklüğüne neden olabilir.

Mac için

(Windows ile aynı adımlar)

  1. Başka bir dosyayla test edin.

  2. Dosyayı yeni bir sürüm olarak kaydedin.

  3. Yerel olarak çalışın (iCloud’dan veya ağdan değil).

  4. Dosyayı basitleştirin.

  5. Yedek dosyaları açın.

  6. Dosya izinlerini kontrol edin.

  7. Sistemi yeniden başlatın.

Aynı mantık burada da geçerlidir (Mac depolamayı farklı şekilde yönetir ancak nedenler aynıdır).

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Dosyam neden açılmıyor?

Bu duruma genellikle şunlar neden olur:

  • Dosyanın bozulmuş olması

  • Dosya sürümünün desteklenmemesi

  • Eksik izinler

  • Dosyanın desteklenmeyen veya kullanılamayan bir konumda saklanması

Sorunun dosyadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını doğrulamak için bir yedek dosyayı açmayı veya dosyayı başka bir bilgisayarda test etmeyi deneyin.

Dosyam neden ürünün çökmesine sebep oluyor?

Bu duruma genellikle şunlar neden olur:

  • Dosyadaki verilerin bozulmuş olması

  • Dosya yapısının büyük veya karmaşık olması

  • Bozuk referanslar veya bağlantılı dosyalar

Diğer dosyalar normal çalışıyorsa sorun büyük olasılıkla bu dosyaya özgüdür.

Dosyamı açarken veya dosyayla çalışırken neden yavaşlık yaşıyorum?

Yaygın nedenler şunlardır:

  • Dosya boyutunun büyük veya karmaşıklık düzeyinin yüksek olması

  • Çok fazla nesne, katman veya referans bulunması

  • Ağ veya bulut konumundaki bir dosyayla çalışılması

Dosyayı yerel bir sürücüye taşımak ve basitleştirmek genellikle performansı artırır.

Çalışmalarımı veya yaptığım değişiklikleri neden sürekli kaybediyorum?

Bu durum şunlardan kaynaklanabilir:

  • Uygulamanın kaydetme işleminden önce çökmesi

  • Dosyanın senkronizasyon veya izin sorunları olan bir konumda saklanması

  • Otomatik kaydedilen veya yedek dosyaların kullanılmaması

Dosyayı düzenli olarak kaydetmek ve otomatik kaydetme ayarlarını kontrol etmek veri kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

Dosyamı neden kaydedemiyorum?

Bunun nedeni şunlar olabilir:

  • Dosya veya klasör için gerekli izinlerin bulunmaması

  • Dosyanın salt okunur olması

  • Dosyanın başka bir kullanıcı veya işlem tarafından kullanılması

  • Depolama konumuyla ilgili sorunlar

Test etmek için dosyayı farklı bir yerel klasöre kaydetmeyi deneyin.

Neden “dosya kullanımda” veya “dosya kilitli” hatalarını alıyorum?

Bu durum şunlardan biri gerçekleştiğinde oluşur:

  • Dosyanın başka bir bilgisayarda açık olması

  • Bir arka plan işleminin dosyayı kullanması

  • Bulut senkronizasyon araçlarının dosyaya etkin olarak erişmesi

Kilidi kaldırmak için dosyayı açık olduğu her yerde kapatın veya sisteminizi yeniden başlatın.

Kaydetme işlemi neden uzun sürüyor?

Olası nedenler:

  • Dosya boyutunun büyük olması

  • Ağ veya bulut tabanlı depolamadan kaynaklanan gecikmeler

  • Çok fazla dosya referansı veya bağımlılığı bulunması

Dosyam ağ sürücüsünde veya bulut depolama alanında neden farklı davranıyor?

Bu durum şunlardan kaynaklanabilir:

  • Gecikme veya yavaş bağlantı

  • Senkronizasyon gecikmeleri veya çakışmaları

  • Dosyanın diğer kullanıcılar tarafından kilitlenmesi

Yerel bir kopyayla çalışmak sorunun kaynağını belirlemeye yardımcı olur.

Değişiklikler neden düzgün kaydedilmiyor veya senkronize edilmiyor?

Bunun nedeni şunlar olabilir:

  • Ağ kesintileri

  • Senkronizasyon çakışmaları

  • Dosya erişimi veya izinlerle ilgili sorunlar

Ürünü kapatmadan önce senkronizasyonun tamamlandığından emin olun.

Bir dosyanın bozuk olduğunu nasıl anlayabilirim?

Bozulma belirtileri arasında şunlar bulunur:

  • Dosyanın açıldığında ürünün çökmesine neden olması

  • Eksik veya bozuk öğeler

  • Kaydetme veya düzenleme sırasında beklenmeyen hatalar oluşması

Bozuk bir dosyayı kurtarabilir miyim?

Şunları deneyebilirsiniz:

  • Otomatik kaydedilen veya yedek dosyaları açın

  • Varsa yerleşik kurtarma araçlarını kullanın

  • Dosyayı yeni bir sürüm olarak kaydedin

Kurtarma işleminin başarıyla sonuçlanması, bozulmanın boyutuna bağlıdır.

Dosya neden bir bilgisayarda çalışırken başka bir bilgisayarda çalışmıyor?

Bu durum genellikle şunlara işaret eder:

  • Ortam veya sistem yapılandırmalarının farklı olması

  • Gerekli kaynakların eksik olması (yazı tipleri, referanslar, eklentiler)

  • Ürün sürümlerinin farklı olması

Sistem üzerinde mi yoksa dosya üzerinde mi sorun giderme adımlarını uygulamalıyım?

  • Yalnızca bir dosyada sorun varsa → dosya üzerinde sorun giderme

  • Birden fazla dosyada sorun varsa → sistem üzerinde sorun giderme

Bu, temel nedeni belirlemenin en hızlı yoludur.

Dosya sorunlarını gidermek verilerimi siler mi?

Hayır. Çoğu sorun giderme adımı:

  • Yeni kopyalar oluşturur

  • Dosyaları temizler veya onarır

Önemli değişiklikler yapmadan önce daima yedek oluşturun.

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