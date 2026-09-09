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Çökmeler ve performans sorunları

Autodesk ürünlerinde çeşitli nedenlerle çökme, donma ve performans düşüklüğü yaşanabilir. Bu sorunlar genellikle sistem yapılandırması, grafik ayarları, dosya karmaşıklığı veya bilgisayarınızda çalışan diğer yazılımlarla yaşanan çakışmalarla ilgilidir. Çoğu durumda sorun tek bir nedene bağlı değildir. Güncel olmayan sürücüler, sınırlı sistem kaynakları veya büyük ya da bozuk dosyalarla çalışma gibi çeşitli etkenlerin birleşiminden dolayı ortaya çıkar.

 

Bu makale, kararlılık ve performans sorunlarının en yaygın nedenlerini hızlıca belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından ürünü test ederek sorunun sisteminizle, dosyalarınızla veya yazılım yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

 

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.

Windows için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Sisteminizi yeniden başlatın

1 Açık olan tüm çalışmalarınızı kaydedin.

2 Autodesk ürününüzü kapatın.

3 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

4 Ürünü yeniden başlatın.

 Yeniden başlatma, geçici bellek sorunlarını giderir ve çökmelere veya performans düşüklüğüne neden olabilecek arka plan işlemlerini sıfırlar.
2. adım: Autodesk ürününüzü güncelleyin

1 Windows Başlat menüsünü açın.

2 Autodesk Access’i bulup açın.

3 Güncellemeler bölümünde mevcut güncellemelerin listesini inceleyin.

4 Güncellemek istediğiniz her ürünün yanındaki Güncelle seçeneğine tıklayın.

5 Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin.

6 Autodesk ürününüzü yeniden başlatın.

Autodesk Access, güncellemeleri manuel olarak indirmenize gerek kalmadan doğrudan sisteminiz üzerinden hızlıca ve kolayca yüklemek üzere tasarlanmış bir masaüstü uygulamasıdır.

Not: Güncellemelere Autodesk Access üzerinden erişebilir veya güncellemeleri Autodesk hesabından indirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Yazılımınızı güncelleme sayfasını inceleyin.
3. adım: Grafik sürücülerini güncelleyin

1 Grafik kartınızı (GPU) belirleyin.

2 Üreticinin web sitesine gidin (NVIDIA, AMD veya Intel).

3 Önerilen en yeni sürücüyü indirin.

4 Sürücüyü yükleyin.

5 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

 Güncel olmayan ya da uyumsuz sürücüler, çökmelerin ve görüntü sorunlarının yaygın nedenlerindendir.
4. adım: Arka plan uygulamalarını kapatın

1 Görev Yöneticisi’ni açmak için Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın.

2 Çalışan uygulamaları inceleyin.

3 Gereksiz programları seçin.

4 Görevi sonlandır seçeneğine tıklayın.

5 Autodesk ürününüzü yeniden başlatın.

 Diğer uygulamalar sistem kaynaklarını tüketerek performansı ve kararlılığı azaltabilir.
5. adım: Sistem gereksinimlerini doğrulayın

1 Autodesk ürününüzün sistem gereksinimlerini kontrol edin.

2 Sisteminizin teknik özellikleriyle karşılaştırın:

-RAM

-CPU

-GPU

-Disk alanı

3 Gerekirse donanımı yükseltin.

 Ürünü önerilen sistem gereksinimlerini karşılamayan bir sistemde çalıştırmak, performans sorunlarına ve çökmelere yol açabilir.
6. adım: Farklı bir dosyayla test edin

1 Autodesk ürününü açın.

2 Yeni bir dosya oluşturun veya çalıştığı bilinen bir dosyayı açın.

3 Temel işlemleri gerçekleştirin.

Bu, sorunun sistemden değil, bozuk veya karmaşık bir dosyadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Sorun yalnızca bir dosyada ortaya çıkıyorsa büyük olasılıkla o dosyadaki bir öğeden kaynaklanıyordur. Dosyayı yeni bir sürüm olarak kaydetmeyi, dosyayı basitleştirmeyi veya dosyanın yerel bir kopyası üzerinde çalışmayı deneyin. Sorun birden fazla dosyada ortaya çıkıyorsa sisteminizle veya kurulumunuzla ilgili olma ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle ortamınızı güncellemek, sıfırlamak ve optimize etmek için sorun giderme adımlarını uygulamaya devam edin. Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, özellikle belirli bir hata mesajı görüyorsanız soruna özel yardım almak için Autodesk Destek Merkezi’ni ziyaret edin.
7. adım: Geçici dosyaları temizleyin

1 Tüm uygulamaları kapatın.

2 Dosya Gezgini’ni açın.

3 Şu konuma gidin: C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Mümkün olduğunca çok dosyayı seçip silin.

Not: Bir dosyanın silinemediğini belirten bir mesaj görürseniz bu genellikle dosyanın o anda Windows veya başka bir uygulama tarafından kullanıldığı anlamına gelir. Bu normaldir. Bu dosyaları atlayın ve kalanları silmeye devam edin.

5 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

 Geçici dosyalar birikip sistem kaynaklarını tüketerek kararsızlığa veya performans düşüklüğüne neden olabilir.
8. adım: Dosyaları yerel bir sürücüye taşıyın

1 Üzerinde çalıştığınız dosyayı bulun.

2 Dosyayı yerel bir klasöre kopyalayın (ör. Masaüstü veya Belgeler).

3 Dosyayı yeni konumundan açın.

 Ağ konumlarında ya da bulutla senkronize edilen konumlarda çalışmak gecikmeye ve performans sorunlarına neden olabilir.
9. adım: Grafik ayarlarını düzenleyin

A bölümü: Autodesk ürünündeki grafik ayarlarını düzenleyin

A1 Autodesk ürününüzü açın.

A2 Seçenekler/Tercihler menüsünü açın:

- Ctrl + Shift + P tuşlarına basın (veya varsa komut çubuğuna OPTIONS yazın).

- Alternatif olarak üst araç çubuğundan Ayarlar/Tercihler/Seçenekler menüsüne gidin.

A3 Grafik veya Performans sekmesine gidin.

A4 Grafik Performansı/Donanım Ayarları bölümünü açın.

A5 Donanım Hızlandırma’yı şu şekilde ayarlayın:

- Çökme veya görüntü sorunları yaşıyorsanız KAPALI

- Performans yavaşsa ve sisteminiz destekliyorsa AÇIK

A6 Değişiklikleri uygulayın.

A7 Autodesk ürününü kapatıp yeniden başlatın.

B bölümü: Ayrık GPU’nun kullanıldığından emin olun.

B1 Masaüstünüze sağ tıklayın ve Görüntü ayarlarını seçin.

B2 Aşağı kaydırın ve Grafik ayarlarına tıklayın.

B3 Grafik performansı tercihi altında Göz at’a tıklayın.

B4 Autodesk ürününüzün yürütülebilir dosyasını (.exe) bulun ve seçin (genellikle Program Dosyaları > Autodesk klasöründe bulunur).

B5 Ekledikten sonra listeden uygulamaya tıklayın.

B6 Seçenekler’e tıklayın.

B7 Yüksek performans (Ayrık GPU) seçeneğini belirleyin

B8 Kaydet’e tıklayın.

B9 Autodesk ürününüzü yeniden başlatın.

A: Donanım hızlandırma, GPU’nuza bağlı olarak çalışır. GPU, sürücü veya yapılandırma tam uyumlu değilse bu durum çökmelere, ekranın titremesine ya da gecikmeye neden olabilir.

B: Bazı sistemler, daha güçlü ayrık GPU (dGPU) yerine varsayılan olarak tümleşik grafik birimini (iGPU) kullanır. Bu, performansı önemli ölçüde etkileyebilir ve kararsızlığa neden olabilir.
10. adım: Ürün ayarlarını sıfırlayın

1 Autodesk ürününü kapatın.

2 Başlat menüsündeki veya ürün araçlarındaki Ayarları Varsayılana Sıfırla seçeneğini kullanın.

3 Ürünü yeniden açın.

 Bozuk veya yanlış yapılandırılmış ayarlar beklenmeyen davranışlara ve kararsızlığa neden olabilir.

Mac için

Adım Kılavuz Bu adım neden gerekli?
1. adım: Mac’inizi yeniden başlatın

1 Apple menüsüne tıklayın.

2 Yeniden Başlat’ı seçin.

3 Yeniden başlatma işleminin ardından Autodesk ürününüzü tekrar açın.

 Yeniden başlatma, kararsızlığa neden olabilecek geçici sistem işlemlerini ve bellek çakışmalarını temizler.
2. adım: Autodesk ürününüzü güncelleyin (Mac)

https://manage.autodesk.com adresine gidin.

1 Autodesk hesabınızda oturum açın.

2 Ürünler ve Hizmetler bölümüne gidin.

3 Ürün Güncellemeleri’ni seçin.

4 Ürününüzü ve sürümünü bulun.

5 İndir’e tıklayın.

6 İndirilen dosyayı açın (.dmg veya yükleyici).

7 Yükleme adımlarını izleyin.

8 Ürününüzü yeniden başlatın.

macOS’te güncellemeler genellikle Autodesk Access yerine Autodesk hesabınızdan indirilir (Autodesk Access temel olarak Windows tabanlıdır).
3. adım: macOS’u ve sistem bileşenlerini güncelleyin

1 Apple menüsüne tıklayın.

2 Sistem Ayarları’na gidin.

3 Genel > Yazılım Güncelleme’yi seçin.

4 Mevcut tüm güncellemeleri yükleyin.

 macOS güncellemeleri, uygulamalarla uyumluluğu ve performansı artıran, sistem düzeyindeki düzeltmeleri içerir.
4. adım: Arka plan uygulamalarını kapatın

1 Command + Option + Esc tuşlarına basın.

2 Gereksiz uygulamaları seçin.

3 Çıkmaya Zorla seçeneğine tıklayın.

4 Autodesk ürününü yeniden başlatın.

 Arka plan uygulamaları sistem belleğini ve CPU kaynaklarını tüketerek performansı etkileyebilir.
5. adım: Sistem gereksinimlerini kontrol edin

1 Apple menüsüne tıklayın.

2 Bu Mac Hakkında seçeneğini belirleyin.

3 Şunları inceleyin:

-macOS sürümü

-Bellek (RAM)

-Çip/İşlemci

4 Autodesk ürününün uyumluluğunu kontrol etmek için sistem gereksinimlerini inceleyin.

 Sisteminiz gerekli teknik özellikleri karşılamıyorsa çökmeler veya performans düşüklüğü yaşayabilirsiniz.
6. adım: Farklı bir dosyayla test edin

1 Autodesk ürününüzü açın.

2 Yeni bir dosya oluşturun veya çalıştığı bilinen bir dosyayı açın.

3 Temel işlemleri test edin.

Bu adım sorunun bozuk veya karmaşık bir dosyadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirler.

Sorun yalnızca bir dosyada ortaya çıkıyorsa büyük olasılıkla o dosyadaki bir öğeden kaynaklanıyordur. Dosyayı yeni bir sürüm olarak kaydetmeyi, dosyayı basitleştirmeyi veya dosyanın yerel bir kopyası üzerinde çalışmayı deneyin. Sorun birden fazla dosyada ortaya çıkıyorsa sisteminizle veya kurulumunuzla ilgili olma ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle ortamınızı güncellemek, sıfırlamak ve optimize etmek için sorun giderme adımlarını uygulamaya devam edin. Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, özellikle belirli bir hata mesajı görüyorsanız soruna özel yardım almak için Autodesk Destek Merkezi’ni ziyaret edin.
7. adım: Geçici dosyaları temizleyin (Mac)

1 Tüm uygulamaları kapatın.

2 Finder’ı açın.

3 Git > Klasöre Git’e tıklayın.

4 Şunu girin: ~/Library/Caches

5 Klasörü açın ve gereksiz önbellek dosyalarını (klasörlerin kendisini değil, klasörlerin içindeki dosyaları) silin.

6 Şu konum için aynı işlemi tekrarlayın: /Library/Caches

7 Mac’inizi yeniden başlatın.

 Geçici dosyalar ve önbellek dosyaları zamanla birikerek disk alanı tüketebilir ve performansı düşürebilir.
8. adım: Yerel bir dosyayla çalışın

1 Dosyanızı yerel bir klasöre kopyalayın (Masaüstü veya Belgeler).

2 Dosyayı Mac’inizden açın (iCloud’dan veya ağdan açmayın).

 Bulutta veya ağ sürücülerinde depolanan dosyalar gecikmelere ve kararsızlığa neden olabilir.
9. adım: Grafik/görüntü ayarlarını düzenleyin (Mac)

1 Autodesk ürününüzü açın.

2 Tercihler’e veya Ayarlar’a gidin.

3 Varsa Grafik/Görüntü ayarlarını bulun.

4 Şunları ayarlayın:

-Varsa görsel efektleri azaltın

-Görüntü kalitesini/performans ayarlarını düşürün

5 Ürünü yeniden başlatın.

Mac’teki grafik performansı sorunları genellikle manuel GPU seçiminden değil, sistem tarafından yönetilen GPU davranışıyla veya görüntü ayarlarıyla ilgilidir.
10. adım: Ürün ayarlarını sıfırlayın

1 Autodesk ürününü kapatın.

2 Destekleniyorsa bir sıfırlama kısayolunu basılı tutarak ürünü yeniden açın (kısayol ürüne göre değişir).

3 Varsayılan ayarları geri yüklemek için yerleşik seçenekleri kullanın.

 Bozuk tercihler veya bozuk ayarlar çökmelere ya da beklenmeyen davranışlara neden olabilir.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk ürünüm neden sürekli çöküyor veya donuyor?

Çökmeler ve donmalar genellikle şunlardan kaynaklanır:

  • Yazılımın güncel olmaması veya sistem güncellemelerinin yapılmaması

  • Grafik sürücüsüyle veya görüntü yapılandırmasıyla ilgili sorunlar

  • Bozuk dosyalar veya bozuk yükleme

  • Yetersiz sistem kaynakları

  • Diğer uygulamalarla veya eklentilerle çakışmalar [autodesk.com] (İngilizce)

Sorunun dosyamdan mı yoksa sistemimden mi kaynaklandığını nasıl anlarım?

  • Sorun yalnızca bir dosyada ortaya çıkıyorsa büyük olasılıkla dosyayla ilgilidir.

  • Sorun birden fazla dosyada ortaya çıkıyorsa büyük olasılıkla sistemle veya yapılandırmayla ilgilidir.

Sorun yalnızca bir dosyayı etkiliyorsa ne yapmalıyım?

  • Dosyayı yeni bir sürüm olarak kaydedin.

  • Dosyayı basitleştirin veya dosyanın karmaşıklığını azaltın.

  • Dosyanın yedek bir sürümünü veya kurtarılmış bir sürümünü açmayı deneyin.

Bozuk ya da karmaşık dosyalar, çökmelerin ve performans düşüklüğünün yaygın nedenlerindendir.

Tüm sorun giderme adımlarını tamamlamam gerekiyor mu?

Hayır. Adımları sırasıyla uygulayın ve sorun çözüldüğünde durun.  Makale, sorunu aşamalı olarak belirlemenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ayarları sıfırlamak veya önbelleği temizlemek çalışmalarımı siler mi?

Hayır. Bu adımlar genellikle şunları yapar:

  • Tercihleri veya ayarları sıfırlar

  • Geçici dosyaları veya önbellek dosyalarını kaldırır

Proje dosyalarınızı silmez ancak özel ayarlar sıfırlanabilir.

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