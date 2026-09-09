Çökmeler ve performans sorunları

Autodesk ürünlerinde çeşitli nedenlerle çökme, donma ve performans düşüklüğü yaşanabilir. Bu sorunlar genellikle sistem yapılandırması, grafik ayarları, dosya karmaşıklığı veya bilgisayarınızda çalışan diğer yazılımlarla yaşanan çakışmalarla ilgilidir. Çoğu durumda sorun tek bir nedene bağlı değildir. Güncel olmayan sürücüler, sınırlı sistem kaynakları veya büyük ya da bozuk dosyalarla çalışma gibi çeşitli etkenlerin birleşiminden dolayı ortaya çıkar.

Bu makale, kararlılık ve performans sorunlarının en yaygın nedenlerini hızlıca belirleyip gidermenize yardımcı olacak adım adım anlatımlı bir sorun giderme iş akışı sunar. Adımları sırasıyla uygulayıp her adımın ardından ürünü test ederek sorunun sisteminizle, dosyalarınızla veya yazılım yapılandırmanızla ilgili olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Devamında önce Windows, ardından Mac için sorun giderme kılavuzlarını, son olarak da bu konuyla ilgili Sık Sorulan Soruları (hem Windows hem Mac için geçerlidir) bulabilirsiniz.