Autodesk yazılımınızın güncellemelerine ulaşmak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır. Bunları Autodesk Account hesabınızdan indirebilir veya Windows için Autodesk ürünleri ile birlikte gelen Access uygulamasından edinebilirsiniz.
Autodesk yazılımınızın güncellemelerine ulaşmak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır. Bunları Autodesk Account hesabınızdan indirebilir veya Windows için Autodesk ürünleri ile birlikte gelen Access uygulamasından edinebilirsiniz.
İpucu: Listede görüntülenen öğelerin sayısını sınırlamak için bir arama terimi girin.
Güncellemeleri ürün adı, sürümü ve ürün türüne göre filtreleyebilirsiniz. Filtreleri kaydedebilir ve daha sonra tekrar kullanmak üzere isimlendirebilirsiniz.
Autodesk Access aboneliğinizle kullanılabilir olan Autodesk ürünleri (yalnızca Windows) için güncellemeleri sağlar. Yöneticiyseniz, Access uygulamasındaki ayarlardan kullanıcıların yazılımları güncelleyip güncelleyemeyeceğini kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde güncellemeleri dağıtabilir ve ürünlerinizin güncel kalmasını sağlayabilirsiniz. Gereksinimlerinize ve kullanıcılarınızın sahip olmasını istediğiniz özelliklere göre Access'in kullanımını çeşitli yollarla yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Erişim Yardımı bölümüne bakın.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.