Bireyler için kurulum

Update your software

Autodesk yazılımınızın güncellemelerine ulaşmak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır. Bunları Autodesk Account hesabınızdan indirebilir veya Windows için Autodesk ürünleri ile birlikte gelen Access uygulamasından edinebilirsiniz. 

Yayın tarihine göre Autodesk Account güncellemelerini alma

  1. manage.autodesk.com adresinden hesabınızda oturum açın. 
  2. Belirttiğiniz zaman aralığında yayınlanan güncelleştirmelerin listesini görmek için Ürünler ve Hizmetler > Ürün Güncellemeleri sayfasındaki açılır menüden bir Yayın tarihi seçin.

    Yayın tarihi seçim menüsü

  3. İstediğiniz güncellemeyi bulun ve İndir'e tıklayın. 

İpucu: Listede görüntülenen öğelerin sayısını sınırlamak için bir arama terimi girin. 

 

 

Autodesk Account hesabı üzerinden filtreleri kullanarak güncellemeleri alma

 

Güncellemeleri ürün adı, sürümü ve ürün türüne göre filtreleyebilirsiniz. Filtreleri kaydedebilir ve daha sonra tekrar kullanmak üzere isimlendirebilirsiniz. 

  1. manage.autodesk.com adresinden hesabınızda oturum açın.
  2. Ürünler ve Hizmetler > Ürün Güncellemeleri sayfasında, Filtrele'ye tıklayın ve kullanılabilir güncellemelerde eşleşmesini istediğiniz öznitelikleri seçin. 
    Not: Bir yayın tarihi belirtmek istiyorsanız filtreyi oluşturmadan önce bir seçim yapın. 
  3. Filtreyi kaydetmek istiyorsanız, Özel Filtre Olarak Kaydet'e tıklayın.

    Özel filtreleri düzenleme penceresi

    Filtreyi yeniden adlandırmak için kalem simgesine tıklayın.

  4. Filtreyi ayarlamak için Uygula’ya tıklayın.

 

Access uygulamasından güncellemeleri alma

 

Autodesk Access aboneliğinizle kullanılabilir olan Autodesk ürünleri (yalnızca Windows) için güncellemeleri sağlar. Yöneticiyseniz, Access uygulamasındaki ayarlardan kullanıcıların yazılımları güncelleyip güncelleyemeyeceğini kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde güncellemeleri dağıtabilir ve ürünlerinizin güncel kalmasını sağlayabilirsiniz. Gereksinimlerinize ve kullanıcılarınızın sahip olmasını istediğiniz özelliklere göre Access'in kullanımını çeşitli yollarla yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Erişim Yardımı bölümüne bakın.

 

Ayrıca bkz.

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