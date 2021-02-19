Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Etüt
Etüt verilerini indirin, oluşturun, analiz edin ve uyarlayın. Sahada elde edilen verileri ofise kolayca aktarın. (video: 16 sn.)
Koridor modelleme
Yol koridorlarının dinamik, esnek 3B modellerini oluşturun. Koridor boyunca sürüşü simüle edin ve etki analizini ve görüş mesafesini görsel olarak değerlendirin. (video: 35 sn.)
Kavşak tasarımı
3 yollu (T şekilli) ve 4 yollu kavşakların dinamik modellerini oluşturun. Mevcut veya planlı yolları bir araya getiren standartlara göre döner kavşakları modelleyin. (video: 10 sn.)
Drenaj tasarımı
Yağmur suyu/kanalizasyon tasarımı dahil olmak üzere yağmur suyu yönetimi görevlerini gerçekleştirin. Hidrolik/hidroloji analizleri ile optimize edilen boru hattı yolları tanımlayın. (video: 10 sn.)
Yol onarımı
Onarım koridoru tasarım modeliniz için derleme oluşturmayı otomatik hale getirin. Masrafları ve performansı dengelemek için freze ve bindirmeleri optimize edin. (video: 57 sn.)
Malzemeler ve miktarlar
Tasarım, mevcut zemin yüzeyleri ve keşif bedellerini karşılaştırarak hizalamaya göre hacim raporları oluşturmak için malzeme bilgilerini kullanın. (video: 20 sn.)
Plan üretimi ve dokümantasyonu
Hizalamaya göre önceden tanımlanan alanlara bağlı olarak profillerin ve hizalamaların istasyon aralıklarını otomatik olarak görüntüleyen plan üretimi sayfaları oluşturun. (video: 24 sn.)
Civil 3D, ReCap Pro, InfraWorks ve Dynamo ile bağlama uygun tasarım yapın ve detay tasarımını hızlandırın. (video: 2:42 dk.)
Civil 3D yol geometrisini InfraWorks ve özel Revit yapılarındaki parametrik köprü modelleme araçlarına bağlayın. (video: 2:56 dk.)
- Hao Fu, İnşaat Mühendisi, Çin Chongqing Mimari Tasarım Enstitüsü
- Daniel Krause, Dijital Yapı Başkanı,Wayss & Freytag Ingenieurbau AG