Yol ve otoyol tasarımı için Civil 3D

Daha iyi proje sonuçları için daha verimli iş akışları

Yol ve otoyol projeleri için tasarım sürecini, optimizasyonu ve dokümantasyonu hızlandırın.

Görseli sağlayan: WSP

Yol ve otoyol tasarımı için Civil 3D özellikleri

Özellikler

Etüt

Etüt verilerini indirin, oluşturun, analiz edin ve uyarlayın. Sahada elde edilen verileri ofise kolayca aktarın. (video: 16 sn.)

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Koridor modelleme

Yol koridorlarının dinamik, esnek 3B modellerini oluşturun. Koridor boyunca sürüşü simüle edin ve etki analizini ve görüş mesafesini görsel olarak değerlendirin. (video: 35 sn.)

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Kavşak tasarımı

3 yollu (T şekilli) ve 4 yollu kavşakların dinamik modellerini oluşturun. Mevcut veya planlı yolları bir araya getiren standartlara göre döner kavşakları modelleyin. (video: 10 sn.)

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Drenaj tasarımı

Yağmur suyu/kanalizasyon tasarımı dahil olmak üzere yağmur suyu yönetimi görevlerini gerçekleştirin. Hidrolik/hidroloji analizleri ile optimize edilen boru hattı yolları tanımlayın. (video: 10 sn.)

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Yol onarımı

Onarım koridoru tasarım modeliniz için derleme oluşturmayı otomatik hale getirin. Masrafları ve performansı dengelemek için freze ve bindirmeleri optimize edin. (video: 57 sn.)

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Tasarım otomasyonu

Yinelenen ve karmaşık görevleri otomatik hâle getiren yeniden kullanılabilir komut dizileri oluşturmak için görsel programlamayı kullanın. (video: 1:28 dk.)

Malzemeler ve miktarlar

Tasarım, mevcut zemin yüzeyleri ve keşif bedellerini karşılaştırarak hizalamaya göre hacim raporları oluşturmak için malzeme bilgilerini kullanın. (video: 20 sn.)

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Plan üretimi ve dokümantasyonu

Hizalamaya göre önceden tanımlanan alanlara bağlı olarak profillerin ve hizalamaların istasyon aralıklarını otomatik olarak görüntüleyen plan üretimi sayfaları oluşturun. (video: 24 sn.)

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Yol ağı tasarımı için diğer Autodesk ürünlerini bağlayın

Video: Daha ayrıntılı şekilde doğru yol ve otoyol modelleri oluşturmanıza olanak tanıyan AEC Collection araçları

Konseptten tasarıma kadar kara yolu projeleri sunun

Civil 3D, ReCap Pro, InfraWorks ve Dynamo ile bağlama uygun tasarım yapın ve detay tasarımını hızlandırın. (video: 2:42 dk.)

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Video: Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi, hızla birden fazla tasarım seçeneği oluşturmanızı sağlayan entegre köprü tasarımı iş akışlarına sahiptir

Daha fazla bağlantılı köprü iş akışlarıyla çalışın

Civil 3D yol geometrisini InfraWorks ve özel Revit yapılarındaki parametrik köprü modelleme araçlarına bağlayın. (video: 2:56 dk.)

 

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