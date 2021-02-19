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Hizalamalar ve profiller
Ana ray hizalama geometrisinde, profilinde ve hat eğimindeki değişikliklerle ayarlanan belirli toleranslara dayalı ortak istasyona sahip ray hatları oluşturmak için ray hizalamalarını kullanın. (video: 1:46 dk.)
Özel demir yolu hat çalışması tasarımı
Düzenleyebileceğiniz, silebileceğiniz veya ekleyebileceğiniz yan ray ve çapraz makas türleri kütüphanesini temel alarak paralel hizalamaları bağlayan çapraz geçişler ve ayırma hizalamaları için makaslar tasarlayın.
Koridor modelleme
Hizalamalar, profiller ve derlemeler dahil olmak üzere 3B ray koridor modelleri oluşturun. Demir yolu makasları, yan raylar, platformlar ve hat eğimi hesaplamaları için tasarımları dâhil edin. (video: 54 sn.)
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Platform kenarı tasarımı
Ray boyunca dinamik olarak güncellenen platform kenarı ile tek veya çift platform alt montajları kullanarak hafif veya ağır demir yolu için platform kenarları tasarlayın. (video: 1:01 dk.)
Bağlam oluşturun ve dikey/yatay yapıların kavramsal ve ayrıntılı tasarımlarını gerçekleştirin. (video: 2:18 dk.)
Demir yolu ağı varlıklarının ayrıntılı modellemesini ve dokümantasyonunu oluşturun. (video: 4:07 dk.)
Proje süreçlerini hızlandırmak ve karmaşık ve rutin görevlerin tasarımı ile detaylandırılmasını otomatikleştirmek için Dynamo'yu kullanın. (video: 2:37 dk.)
- Anette Beijaard, Kara ve Demir Yolu Danışma Grubu Başkanı, Arcadis
- Jan-Peter Ter Maaten, GIS Ekip Lideri, VolkerWessels
- Lennart Andersson, Sanal Tasarım ve İnşaat Operasyonları Direktörü, LiRo Group
- Hua Xie, BT Süpervizörü, China Railway Siyuan Survey and Design Group