Tasarım sürecinize bağlam modelleme ve kavramsal tasarım süreçlerini ekleyin. Civil 3D'de mevcut koşulların gerçek dünya bağlamlarıyla daha iyi kararlar alın, alternatifleri daha verimli bir şekilde değerlendirin ve detaylandırılmış tasarım ve dokümantasyonu süreçlerinizi tamamlayın.