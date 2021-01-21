3ds Max'in temel özellikleri

Dudak uçuklatan dünyalar, karakterler ve tasarımlar yaratmak için tasarlanmış özelliklerle 3ds Max'te yaratıcılığı artırın.

Terk edilmiş ve yabani otlarla çevrili bir gözlemevi

Yeniden topoloji oluşturma araçları

Çokgen ağ verilerini, mükemmel doğrulukla net dörtgen tabanlı topoloji olarak otomatik şekilde yeniden oluşturun.

Değiştirici yığını iş akışı

Tasarımlarınızı tahribatsız bir şekilde test edip geliştirmenize olanak tanıyan bir dizi tasarım değiştirme aracıyla tasarım fikirlerini keşfedin.

Etkileşimli görüntü alanları

PBR malzemelerinin görselleştirme kalitesinde görüş alanı önizlemeleri ve kamera efektleriyle tasarım yinelemelerini azaltın.

Yüksek kalite malzemeler

Fiziksel tabanlı görselleştirme, Açık Gölgelendirme Dili ve dokuya gömme ile gerçekçi nesneler oluşturun.

Malzeme değiştirici

Sadece birkaç tıklamayla birden fazla malzeme çeşidinin görüntülenmesini yönetin.

Renk yönetimi

Renklerin doğru şekilde yeniden üretilmesini ve çeşitli uygulamalarda uyumluluğu sağlayın.

Entegre Arnold görüntüleyici

3ds Max için Arnold ile karmaşık sahneler ve tasarımlar oluşturun.

Çoklu dosya biçimi desteği

glTF, USD, FBX, CAD gibi dosya biçimleri ve daha fazlası için destek ile öğelerinizi kolayca paylaşın.

Modern çalışma alanı

Dinamik ve özelleştirilebilir bir arayüzle yaratıcılığınıza odaklanın.

3ds Max 2025'in özellikleri

3B modelleme

GELİŞTİRİLMİŞ

Yeniden topoloji oluşturma araçları

Poligonal örgü verilerini otomatik olarak temiz dörtlü tabanlı topolojiye yeniden yapılandırarak tasarımları tavizsiz doğrulukla güçlendirin. (video: 7 sn.)

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Video: 3ds Max'te bir ortamın yeniden topolojisini çıkarma

GELİŞTİRİLMİŞ

Akıllı Ekstrüzyon

İçinden geçme ve üst üste bindirme gibi esnek Akıllı Ekstrüzyon işlemlerini kullanarak 3B nesnelerdeki yüzleri etkileşimli olarak ekstrüde edin. Bitişik yüzleri otomatik olarak yeniden oluşturun ve birleştirin. (Video: 2 dk.)

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Video: 3ds Max'te Akıllı Ekstrüzyon ile ayrıntılı bir robot oluşturma

GELİŞTİRİLMİŞ

Değiştirici yığını iş akışı

Tahribatsız ve kullanımı kolay bir dizi geniş çaplı değiştirici kullanarak tasarım fikirlerini konsept haline getirin, oluşturun ve keşfedin. (video: 24 sn.)

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Video: 3ds Max'te Boole Düzenleyicisi ile ayrıntılı bir makine parçası oluşturma

GELİŞTİRİLMİŞ

Eğri iş akışları

Çeşitli pratik eğri araçlarını kullanarak kavisli veya açısal 3B şekiller oluşturun.

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Örgü ve yüzey modelleme

Çokgen, alt bölüm yüzeyi ve eğri tabanlı modelleme özellikleri ile parametrik ve organik nesneler oluşturun.

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Doku ve gölgeleme

Open Shading Language (OSL) desteği

Desteklenen herhangi bir görüntüleyici ile yeni veya önceden var olan OSL haritalarını kullanarak görüş alanında doğru şekilde görüntülenen yüksek kaliteli dokular oluşturun.

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Dokuya Göm

PBR (fiziksel temelli görüntüleme) malzemeleri desteğiyle, kolaylaştırılmış, pratik ve tamamen kodlanabilir doku işleme deneyimini yaşayın.

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Malzeme düzenleyicisi

Fotoğraf gerçekliğinde tasarımlar oluşturmak için malzeme rötuşları uygulayın, dokuları değiştirin ve canlı renkler kullanın.

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Malzeme değiştirici

Birden fazla malzeme çeşidinin görüntülenmesini yönetmek için basit bir kontrol yöntemine erişim sağlayın.

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Aydınlatma

Fotometrik ışıklar ve standart ışıklar kullanarak sahnelerinizi aydınlatın ve geliştirin.

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3B görüntüleme

GELİŞTİRİLMİŞ

Entegre Arnold görüntüleyici

Işıklandırma, malzemeler ve kamera dahil değişikliklerini gerçek zamanlı olarak görmek için Arnold GPU görüntüleyiciyi kullanın.

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GELİŞTİRİLMİŞ

Renk Yönetimi

Renk Yönetimi ve OCIO desteği ile renklerin farklı cihazlarda, parlaklık seviyelerinde ve görüntüleme koşullarında doğru şekilde yeniden üretilmesini sağlayın.

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Etkileşimli görüntü alanları

PBR malzemelerinin ve kamera efektlerinin doğrudan görüntülendiği, görüntüleme kalitesindeki görüntü alanı önizlemeleri sayesinde tasarım yinelemelerini azaltın.

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Fiziksel kamera

Perde hızı, diyafram açıklığı, alan derinliği ve pozlama seçenekleri gibi gerçek kamera ayarlarını simüle edin.

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Ortam dönüştürücüsü

Malzemeler, ışıklar, kameralar ve görüntüleyiciler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın.

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Animasyon ve efektler

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Karakter animasyonu araçları

CAT (karakter animasyonu araç seti), iki ayaklı ve kalabalık araçlarıyla prosedürel karakter animasyonları ve teçhizatları oluşturun. (video: 10 sn.)

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Video: 3ds Max'te CAT ve iki karakterleri kullanarak bir ejderha animasyonu oluşturma

GELİŞTİRİLMİŞ

Hareket yolları

Animasyon yollarını doğrudan görüntü alanında önizleyin ve ayarlayın.

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Gerçekçi sıvılar

Gerçekçi davranışlar oluşturup su, yağ ve lav gibi sıvılar için yer çekimi ve çarpışma efektlerini yansıtın.

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GELİŞTİRİLMİŞ

Animasyon denetleyicileri

Kullanımı kolay, modernize edilmiş animasyon denetleyicileriyle tüm animasyon ihtiyaçlarınızı karşılayın.

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Parçacık akışı efektleri

Su, ateş, sprey ve kar gibi karmaşık parçacık efektleri oluşturun.

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İş akışı ve üretim hattı

GELİŞTİRİLMİŞ

Modern kullanıcı arayüzü ve çalışma alanları

Daha modern, duyarlı, yüksek DPI'a uygun bir kullanıcı arabirimiyle kendi özel çalışma alanlarınızı oluşturun.

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Yazılım güvenliği

Çalışmanızı sahne dosyalarının parçası olabilecek kötü amaçlı komut dosyalarına karşı korumak için Güvenli Sahne Komut Dizisi Yürütme'yi kullanın. Kötü Amaçlı Yazılım Kaldırma işlevi, sahne dosyalarından ve başlangıç komut dizilerinden bilinen kötü amaçlı komut dizilerini algılar ve kaldırır.

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Python 3

Python 3 desteği ile daha güçlü bir üretim hattı entegrasyonu sağlayın.

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Kapsamlı eklenti kitaplığı

Geniş topluluğumuzun sunduğu, sektöründe lider yüzlerce üçüncü taraf eklentiye erişin.

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glTF desteği

Web uygulamalarında, çevrimiçi mağazalarda, tarayıcı oyunlarında ve diğer çevrimiçi satış noktalarında kullanım için 3ds Max sahnenizdeki öğeleri glTF’e yayınlayın.

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