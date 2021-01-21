Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Dudak uçuklatan dünyalar, karakterler ve tasarımlar yaratmak için tasarlanmış özelliklerle 3ds Max'te yaratıcılığı artırın.
Çokgen ağ verilerini, mükemmel doğrulukla net dörtgen tabanlı topoloji olarak otomatik şekilde yeniden oluşturun.
Tasarımlarınızı tahribatsız bir şekilde test edip geliştirmenize olanak tanıyan bir dizi tasarım değiştirme aracıyla tasarım fikirlerini keşfedin.
PBR malzemelerinin görselleştirme kalitesinde görüş alanı önizlemeleri ve kamera efektleriyle tasarım yinelemelerini azaltın.
Fiziksel tabanlı görselleştirme, Açık Gölgelendirme Dili ve dokuya gömme ile gerçekçi nesneler oluşturun.
Sadece birkaç tıklamayla birden fazla malzeme çeşidinin görüntülenmesini yönetin.
Renklerin doğru şekilde yeniden üretilmesini ve çeşitli uygulamalarda uyumluluğu sağlayın.
3ds Max için Arnold ile karmaşık sahneler ve tasarımlar oluşturun.
glTF, USD, FBX, CAD gibi dosya biçimleri ve daha fazlası için destek ile öğelerinizi kolayca paylaşın.
Dinamik ve özelleştirilebilir bir arayüzle yaratıcılığınıza odaklanın.
GELİŞTİRİLMİŞ
Yeniden topoloji oluşturma araçları
Poligonal örgü verilerini otomatik olarak temiz dörtlü tabanlı topolojiye yeniden yapılandırarak tasarımları tavizsiz doğrulukla güçlendirin. (video: 7 sn.)
GELİŞTİRİLMİŞ
Akıllı Ekstrüzyon
İçinden geçme ve üst üste bindirme gibi esnek Akıllı Ekstrüzyon işlemlerini kullanarak 3B nesnelerdeki yüzleri etkileşimli olarak ekstrüde edin. Bitişik yüzleri otomatik olarak yeniden oluşturun ve birleştirin. (Video: 2 dk.)
GELİŞTİRİLMİŞ
Değiştirici yığını iş akışı
Tahribatsız ve kullanımı kolay bir dizi geniş çaplı değiştirici kullanarak tasarım fikirlerini konsept haline getirin, oluşturun ve keşfedin. (video: 24 sn.)
GELİŞTİRİLMİŞ
Eğri iş akışları
Çeşitli pratik eğri araçlarını kullanarak kavisli veya açısal 3B şekiller oluşturun.
Örgü ve yüzey modelleme
Çokgen, alt bölüm yüzeyi ve eğri tabanlı modelleme özellikleri ile parametrik ve organik nesneler oluşturun.
Open Shading Language (OSL) desteği
Desteklenen herhangi bir görüntüleyici ile yeni veya önceden var olan OSL haritalarını kullanarak görüş alanında doğru şekilde görüntülenen yüksek kaliteli dokular oluşturun.
Dokuya Göm
PBR (fiziksel temelli görüntüleme) malzemeleri desteğiyle, kolaylaştırılmış, pratik ve tamamen kodlanabilir doku işleme deneyimini yaşayın.
Malzeme düzenleyicisi
Fotoğraf gerçekliğinde tasarımlar oluşturmak için malzeme rötuşları uygulayın, dokuları değiştirin ve canlı renkler kullanın.
Malzeme değiştirici
Birden fazla malzeme çeşidinin görüntülenmesini yönetmek için basit bir kontrol yöntemine erişim sağlayın.
Aydınlatma
Fotometrik ışıklar ve standart ışıklar kullanarak sahnelerinizi aydınlatın ve geliştirin.
GELİŞTİRİLMİŞ
Entegre Arnold görüntüleyici
Işıklandırma, malzemeler ve kamera dahil değişikliklerini gerçek zamanlı olarak görmek için Arnold GPU görüntüleyiciyi kullanın.
GELİŞTİRİLMİŞ
Renk Yönetimi
Renk Yönetimi ve OCIO desteği ile renklerin farklı cihazlarda, parlaklık seviyelerinde ve görüntüleme koşullarında doğru şekilde yeniden üretilmesini sağlayın.
Etkileşimli görüntü alanları
PBR malzemelerinin ve kamera efektlerinin doğrudan görüntülendiği, görüntüleme kalitesindeki görüntü alanı önizlemeleri sayesinde tasarım yinelemelerini azaltın.
Fiziksel kamera
Perde hızı, diyafram açıklığı, alan derinliği ve pozlama seçenekleri gibi gerçek kamera ayarlarını simüle edin.
Ortam dönüştürücüsü
Malzemeler, ışıklar, kameralar ve görüntüleyiciler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın.
GELİŞTİRİLMİŞ
Karakter animasyonu araçları
CAT (karakter animasyonu araç seti), iki ayaklı ve kalabalık araçlarıyla prosedürel karakter animasyonları ve teçhizatları oluşturun. (video: 10 sn.)
GELİŞTİRİLMİŞ
Hareket yolları
Animasyon yollarını doğrudan görüntü alanında önizleyin ve ayarlayın.
Gerçekçi sıvılar
Gerçekçi davranışlar oluşturup su, yağ ve lav gibi sıvılar için yer çekimi ve çarpışma efektlerini yansıtın.
GELİŞTİRİLMİŞ
Animasyon denetleyicileri
Kullanımı kolay, modernize edilmiş animasyon denetleyicileriyle tüm animasyon ihtiyaçlarınızı karşılayın.
Parçacık akışı efektleri
Su, ateş, sprey ve kar gibi karmaşık parçacık efektleri oluşturun.
GELİŞTİRİLMİŞ
Modern kullanıcı arayüzü ve çalışma alanları
Daha modern, duyarlı, yüksek DPI'a uygun bir kullanıcı arabirimiyle kendi özel çalışma alanlarınızı oluşturun.
Yazılım güvenliği
Çalışmanızı sahne dosyalarının parçası olabilecek kötü amaçlı komut dosyalarına karşı korumak için Güvenli Sahne Komut Dizisi Yürütme'yi kullanın. Kötü Amaçlı Yazılım Kaldırma işlevi, sahne dosyalarından ve başlangıç komut dizilerinden bilinen kötü amaçlı komut dizilerini algılar ve kaldırır.
Kapsamlı eklenti kitaplığı
Geniş topluluğumuzun sunduğu, sektöründe lider yüzlerce üçüncü taraf eklentiye erişin.
glTF desteği
Web uygulamalarında, çevrimiçi mağazalarda, tarayıcı oyunlarında ve diğer çevrimiçi satış noktalarında kullanım için 3ds Max sahnenizdeki öğeleri glTF’e yayınlayın.