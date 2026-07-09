GESTÃO DE CONTAS PARA ADMINISTRADORES

Gerir definições de Advanced AI

As definições de Advanced AI permitem aos administradores controlar se os utilizadores num hub ou projeto podem aceder a funcionalidades de Advanced AI. A definição também controla se o seu Conteúdo do cliente nesse âmbito será utilizado para futuro treino de Advanced AI.

 

Pode gerir as definições de Advanced AI:

  • Ao nível do hub na conta Autodesk

  • Ao nível do projeto em experiências de produtos suportados

As alterações podem demorar até algumas horas para entrar em vigor.

 

As funcionalidades de Standard AI permanecem disponíveis e não são afetadas por esta definição.

 

Página Hubs de produtos e serviços a listar os hubs do Forma com definições de região e Advanced AI.

 

Nesta página

Antes de alterar esta definição

Quando esta experiência estiver disponível, Advanced AI será a predefinição para todos os projetos nos hubs suportados. Pode alterar a definição em qualquer altura se preferir desativar o Advanced AI.

 

A definição de Advanced AI aplica-se às funcionalidades de Advanced AI como uma categoria. Não é possível ativar nem desativar funcionalidades de Advanced AI individuais separadamente.

 

Se ativar o Advanced AI Se desativar o Advanced AI
Os utilizadores no hub ou projeto selecionado podem aceder às funcionalidades de Advanced AI. Os utilizadores no hub ou projeto selecionado não podem aceder às funcionalidades de Advanced AI.
O conteúdo nesse âmbito pode ser utilizado para futuro treino de Advanced AI. O conteúdo nesse âmbito não será utilizado para futuro treino de Advanced AI daqui para a frente.
Os novos projetos herdam a definição do hub, a menos que as definições ao nível do projeto permitam uma escolha diferente. Os novos projetos herdam a definição do hub, a menos que as definições ao nível do projeto permitam uma escolha diferente.
As alterações podem demorar até algumas horas para entrar em vigor. As alterações podem demorar até algumas horas para entrar em vigor.

 

Nota: desativar o Advanced AI não altera nem retreina retroativamente modelos que receberam treino anteriormente.

 

Nota: não existe uma definição separada para manter as funcionalidades de Advanced AI ativadas e, ao mesmo tempo, impedir que o Conteúdo do cliente seja utilizado para futuro treino de Advanced AI.

Como se aplicam as definições de Advanced AI

As definições de Advanced AI podem ser aplicadas a diferentes níveis, consoante a experiência do produto e do administrador.

Definições ao nível do hub

Como administrador, pode gerir as definições de Advanced AI na sua conta Autodesk para os hubs suportados.

 

A definição do hub:

  • Controla o acesso a funcionalidades de Advanced AI para o hub.

  • Controla se o Conteúdo do cliente nesse hub pode ser utilizado para futuro treino de Advanced AI.

  • Torna-se a predefinição para novos projetos nesse hub.

  • Permite-lhe ativar ou desativar a substituição ao nível do projeto. A substituição ao nível do projeto permite que os administradores da conta e os administradores de projetos do hub utilizem diferentes definições de Advanced AI para projetos individuais, quando tal for suportado pelo produto.

Definições ao nível do projeto

Alguns produtos da Autodesk suportam definições de Advanced AI ao nível do projeto.

 

Quando as definições ao nível do projeto são suportadas:

  • Um projeto pode utilizar uma definição diferente do hub principal.

  • Os administradores do projeto gerem a definição na experiência de administrador local do produto.

  • Os novos projetos continuam a herdar a definição do hub por predefinição.

  • A permissão para utilizar diferentes definições de projeto é controlada através da opção de substituição ao nível do projeto

    na mesma caixa de diálogo utilizada para configurar a predefinição do hub.

Alterar as definições de Advanced AI na sua conta Autodesk

Antes de começar

Confirme se tem as permissões de administrador necessárias para o hub.

Dependendo da sua organização, isto pode incluir:

  • Administrador principal.

  • Administrador secundário.

  • Outra função de administrador aprovada para a gestão do hub.

Ativar ou desativar o Advanced AI para um hub

  1. Inicie sessão na sua conta Autodesk.

  2. Aceda a Produtos e serviços.

  3. Selecione Hubs.

  4. Localize o hub que pretende atualizar.

  5. Atualize a definição através de um destes métodos:

    • Selecione um ou mais hubs e escolha Ações > Atualizar definições de IA.

      Página Hubs de produtos e serviços a mostrar a opção Atualizar definições de IA em Ações.

    • Selecione o menu Mais ações (...) para um hub individual e escolha Atualizar definições de IA.

      Separador Produtos e serviços a mostrar um único hub do Forma com a opção Atualizar definições de IA.

  6. Reveja o valor mostrado na coluna Advanced AI:

    • Predefinição ativada para todos os projetos: Advanced AI está ativado para todos os projetos no hub.

    • Predefinição desativada para todos os projetos: Advanced AI está desativado para todos os projetos no hub.

    • Predefinição ativada, pode ser substituída: a Advanced AI está ativada por predefinição para todos os hubs e os administradores dos hubs podem permitir diferentes definições para projetos individuais.

    • Predefinição desativada, pode ser substituída: Advanced AI está desativado e os administradores dos hubs podem permitir diferentes definições para projetos individuais.

    • N/D: as definições de Advanced AI não estão disponíveis para o hub selecionado.

    • Predefinição desativada para todos os projetos (ícone de aviso): Advanced AI está desativado ao nível da conta e não pode ser alterada pelos administradores.

  7. Escolha se pretende permitir que os administradores dos hubs personalizem as definições de Advanced AI ao nível do projeto com a substituição ao nível do projeto.

  8. Escolha se pretende ativar a predefinição de Advanced AI ou desativá-la para todos os projetos.

    Pop-up de definições de Advanced AI que apresenta o comportamento predefinido e a opção de substituição ao nível do projeto.

  9. Guarde as alterações.

Também é possível selecionar vários hubs para aplicar a mesma definição em massa.

As alterações podem demorar até algumas horas para entrar em vigor.

O que desativar Advanced AI faz e o que não faz

O que desativar a Advanced AI faz

Desativar a Advanced AI para um hub ou projeto:

  • Remove o acesso às funcionalidades de Advanced AI nesse âmbito.

  • Impede que o Conteúdo do cliente nesse âmbito seja utilizado para futuro treino de Advanced AI daqui para a frente.

Isto aplica-se apenas ao hub ou âmbito do projeto selecionado.

O que desativar a Advanced AI não faz

Desativar a Advanced AI não:

  • Desativa as funcionalidades de Standard AI.

  • Remove aprendizagens de modelos previamente treinados.

  • Altera retroativamente modelos que foram previamente treinados.

  • Retreina modelos específicos do cliente.

  • Elimina modelos previamente treinados.

  • Cria um controlo separado para a utilização do Conteúdo do cliente, mantendo as funcionalidades de Advanced AI ativadas.

Tempo de propagação

Depois de alterar a definição:

  • As alterações de acesso podem demorar até algumas horas para entrar em vigor.

  • As experiências de produtos podem ser atualizadas em momentos diferentes.

  • A propagação completa pode demorar até algumas horas.

Advanced AI vs. Standard AI

Advanced AI e Standard AI são geridos de forma diferente.

 

Categoria da funcionalidade Controlo por esta definição
Funcionalidades de Advanced AI Sim
Funcionalidades de Standard AI Não

 

As funcionalidades de Standard AI permanecem disponíveis mesmo quando Advanced AI está desativado.

 

O Autodesk Assistant é uma funcionalidade de Standard AI. Se o Autodesk Assistant tentar aceder a uma capacidade de Advanced AI num hub ou projeto em que a Advanced AI esteja desativada, essa funcionalidade não estará disponível.

Cenários de administrador comuns

Cenário: pretende que todos os projetos num hub utilizem a mesma definição

Ative ou desative a Advanced AI ao nível do hub e não permita a substituição ao nível do projeto.

 

Caixa de diálogo das funcionalidades de Advanced AI com opção predefinida ativada e caixa de verificação de substituição de projeto.

 

Os novos projetos herdam a configuração do hub automaticamente.

Cenário: um projeto específico precisa de uma definição diferente

Se o produto suportar definições ao nível do projeto:

  1. Permita a substituição ao nível do projeto para o hub.

  2. Abra a experiência de administrador local do produto.

  3. Atualize a definição do projeto separadamente.

O projeto pode, em seguida, utilizar uma definição diferente do hub principal.

Cenário: os utilizadores continuam a ver funcionalidades de Advanced AI após uma alteração

As alterações podem demorar até algumas horas a propagar-se pelos produtos e serviços.

Confirme:

  • O projeto ou hub correto foi atualizado.

  • O utilizador pertence ao hub ou ao projeto esperado.

  • O produto suporta a definição que alterou.

Resolução de problemas

Problema O que verificar
Não é possível editar a definição. Confirme que desempenha a função de administrador necessária.
A definição não aparece. O hub ou produto pode não suportar as definições de Advanced AI.
Os utilizadores continuam a ter acesso depois de desativar a Advanced AI. Aguarde algumas horas para que as alterações se propaguem.
Um projeto não consegue utilizar uma definição diferente. Confirme se a substituição ao nível do projeto é suportada e permitida para o hub.
O Autodesk Assistant continua a aparecer. O Autodesk Assistant é uma funcionalidade de Standard AI e permanece disponível.

Eventos do registo de atividade

O registo de atividade pode incluir eventos como:

  • Restrições de Advanced AI ao nível do sistema.

  • Alterações de definição ao nível do hub efetuadas pelos administradores.

Exemplo de mensagens de registo de atividade:

  • O sistema desativou a Advanced AI para todos os hubs e projetos desta equipa.

  • James Fidler atualizou as definições de Advanced AI no hub X.

Perguntas frequentes

O que controla a definição de Advanced AI?

A definição controla:

  • Acesso a funcionalidades de Advanced AI.

  • Se o Conteúdo do cliente no âmbito selecionado pode ser utilizado para futuro treino de Advanced AI.

Posso controlar funcionalidades individuais de Advanced AI separadamente?

Não. A definição aplica-se às funcionalidades de Advanced AI como uma categoria.

Posso manter as funcionalidades de Advanced AI ativadas e, ao mesmo tempo, impedir que o Conteúdo do cliente seja utilizado para futuro treino de Advanced AI?

Não. Não existe um controlo separado para estas ações.

As alterações são imediatas?

Não. As alterações podem demorar até algumas horas para entrar em vigor.

A desativação de Advanced AI afeta as funcionalidades de Standard AI?

Não. As funcionalidades de Standard AI permanecem disponíveis.

Posso alterar as definições de Advanced AI para toda a minha conta Autodesk?

Não. As alterações ao nível da conta nas definições de Advanced AI não estão disponíveis através da sua conta Autodesk.

A desativação da Advanced AI remove o meu conteúdo de modelos que já foram treinados?

Não. Desativar a Advanced AI não altera nem retreina retroativamente modelos que receberam treino anteriormente.

O que acontece aos novos projetos?

Os novos projetos herdam a definição do hub principal, a menos que as definições ao nível do projeto permitam uma escolha diferente.

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