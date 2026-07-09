Gerir definições de Advanced AI

As definições de Advanced AI podem ser aplicadas a diferentes níveis, consoante a experiência do produto e do administrador.
Definições ao nível do hub
Como administrador, pode gerir as definições de Advanced AI na sua conta Autodesk para os hubs suportados.
A definição do hub:
Controla o acesso a funcionalidades de Advanced AI para o hub.
Controla se o Conteúdo do cliente nesse hub pode ser utilizado para futuro treino de Advanced AI.
Torna-se a predefinição para novos projetos nesse hub.
Permite-lhe ativar ou desativar a substituição ao nível do projeto. A substituição ao nível do projeto permite que os administradores da conta e os administradores de projetos do hub utilizem diferentes definições de Advanced AI para projetos individuais, quando tal for suportado pelo produto.
Definições ao nível do projeto
Alguns produtos da Autodesk suportam definições de Advanced AI ao nível do projeto.
Quando as definições ao nível do projeto são suportadas:
Um projeto pode utilizar uma definição diferente do hub principal.
Os administradores do projeto gerem a definição na experiência de administrador local do produto.
Os novos projetos continuam a herdar a definição do hub por predefinição.
A permissão para utilizar diferentes definições de projeto é controlada através da opção de substituição ao nível do projeto
na mesma caixa de diálogo utilizada para configurar a predefinição do hub.