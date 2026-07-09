Gerir definições de Advanced AI

As definições de Advanced AI permitem aos administradores controlar se os utilizadores num hub ou projeto podem aceder a funcionalidades de Advanced AI. A definição também controla se o seu Conteúdo do cliente nesse âmbito será utilizado para futuro treino de Advanced AI.

Pode gerir as definições de Advanced AI:

Ao nível do hub na conta Autodesk

Ao nível do projeto em experiências de produtos suportados

As alterações podem demorar até algumas horas para entrar em vigor.

As funcionalidades de Standard AI permanecem disponíveis e não são afetadas por esta definição.