Um dos segredos para o sucesso da sua equipa é a capacidade de obter informações atualizadas sobre produtos e tecnologias relacionados com os seus objetivos estratégicos. Enquanto administrador com um plano Business Success da Autodesk, pode criar planos de aprendizagem no Centro de sucesso da conta Autodesk. Para elaborar o plano, tem de escolher tutoriais, listas selecionadas, módulos, coleções e outros itens do catálogo de conteúdo de aprendizagem a pedido da Autodesk. Depois, atribui membros da sua equipa ao plano. Os membros atribuídos vão receber um e-mail de notificação sobre o plano de aprendizagem e um convite para explorar o conteúdo no site Learn da Autodesk. Pode monitorizar o progresso dos membros no Centro de sucesso.