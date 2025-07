Descrição geral do Flex

O Autodesk Flex é uma opção de pagamento consoante a utilização através da qual pode obter tokens pré-pagos para aceder a qualquer produto disponível com a opção Flex com base numa taxa diária. As taxas variam de acordo com o produto utilizado. A opção Flex é perfeita para membros de equipa ou utilizadores individuais que queiram experimentar um produto ou que só precisem de um acesso ocasional. Depois de comprar tokens Flex, pode atribuir utilizadores e especificar os produtos a que podem aceder.