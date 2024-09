Suporte técnico para instalação virtual

A Autodesk oferece suporte técnico para garantir o funcionamento correto do software, mas não oferece suporte técnico para o seu ambiente virtual. Se tiver um problema que exija suporte técnico, os nossos especialistas em suporte podem precisar de confirmar que o problema está relacionado com o software e não com o ambiente virtual. Podem pedir-lhe para replicar o comportamento problemático num ambiente físico. Se for possível replicá-lo, o suporte ser-lha-á prestado. Se não for possível replicá-lo, contacte o seu fornecedor de virtualização para obter suporte.