Os direitos de utilização doméstica permitem que os colaboradores instalem software Autodesk em casa para a realização de tarefas relacionadas com a respetiva atividade, educação pessoal ou formação. Os produtos com acesso multiutilizador exigem uma licença para utilizar o software em casa. Se tiver uma subscrição com acesso de utilizador único, não precisa de pedir uma licença. Basta iniciar sessão para utilizar o software em casa.