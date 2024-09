Pode encontrar o evento que está à procura através da pesquisa com palavras-chave incorporadas na descrição da atividade. Por exemplo, pode escrever "3ds Max" na caixa de pesquisa para encontrar todos os eventos relacionados com o 3ds Max. Também pode pesquisar através do endereço de e-mail de um membro da equipa associado ao evento. A combinação dos filtros com a pesquisa cria uma ferramenta poderosa para encontrar as informações de que precisa.