Quando inicia sessão na Autodesk Account, poderá encontrar a opção Gestão de utilizadores clássica em Gestão de utilizadores. Se tal acontecer, significa que tem produtos que se enquadram no processo clássico. Também poderá encontrar as opções Por utilizador, Por produto e Por grupo. Nesse caso, também tem produtos que se enquadram no processo de gestão de utilizadores normal. Seguem-se algumas das diferenças entre estes dois processos:

Gestão de utilizadores clássica: Normalmente, as subscrições são compradas através de um revendedor ou de um representante de vendas da Autodesk. A gestão está a cargo de um gestor de contratos e um coordenador de software. O comprador da subscrição é inicialmente designado como o gestor de contratos, mas a função pode ser reatribuída mais tarde. O gestor de contratos atribui um coordenador de software para ajudar a gerir os utilizadores. Os administradores só atribuem os produtos por utilizador.

Gestão de utilizadores: A gestão está a cargo de administradores principais, secundários e de SSO. Os administradores atribuem os produtos por utilizador, por produto ou por grupo.