Distribuição de tokens. Um gráfico de barras de distribuição que mostra o número de utilizadores que se enquadram nas categorias de consumo de tokens. Por exemplo, o gráfico pode mostrar que sete utilizadores consumiram entre 0 e 100 tokens e que outros três utilizadores consumiram entre 101 e 500 tokens. Isto ajuda a classificar os utilizadores em grupos com base no respetivo consumo médio.

Utilizadores por versão. A contagem de utilizadores que acederam a versões do produto no intervalo de tempo selecionado.

Nome do utilizador. Os utilizadores que acederam ao produto selecionado, com o número total de tokens utilizados por cada utilizador e a média de tokens utilizados por mês pelo utilizador. Se clicar na linha (Ver detalhes) serão apresentadas informações específicas do utilizador selecionado (os mesmos detalhes disponíveis no separador Por utilizador).