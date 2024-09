Os administradores responsáveis pela gestão de produtos na nuvem, como o Autodesk Construction Cloud, o BIM 360 ou o Flow Production Tracking, utilizam hubs para gerir o acesso dos utilizadores a fluxos de trabalho de colaboração e projetos. Um hub é um local onde as equipas acedem ao software, armazenam dados e colaboram em projetos em qualquer lugar.

Enquanto administrador principal ou secundário com uma subscrição ativa, pode ver todos os hubs associados à sua Equipa Autodesk na página Conta Autodesk > Produtos e serviços > Hubs. O suporte para os nossos vários produtos Autodesk na nuvem está a ser adicionado gradualmente à página Hubs. Embora possa ver um hub associado à sua equipa, só poderá geri-lo depois de a sua pessoa ser adicionada como administrador de conta do hub. Para obter acesso, contacte o administrador do hub.

Nota: Os utilizadores adicionados a um hub são adicionados à sua equipa como utilizadores convidados, caso ainda não desempenhem qualquer função na equipa.

Sugestão: mantenha os utilizadores convidados na sua lista de utilizadores da equipa para que possam ver os respetivos projetos em vários hubs relativamente ao respetivo software Autodesk.

Na página Hubs, pode:

Ver os hubs num só lugar

Compreender o ecossistema de hubs das respetivas equipas

Reduzir a necessidade de contactar o suporte da Autodesk para compreender como utilizar os hubs

Nota: Se um utilizador deixar de colaborar num projeto ou hub ACC ou BIM 360, primeiro remova-o do hub ACC ou BIM 360 e depois remova-o da equipa. Deste modo, a remoção será permanente. Consulte Adicionar e remover utilizadores.