Utilização dos recursos e das API

A Utilização dos recursos e das APIs na conta Autodesk mostra os saldos em tempo real e os dados de utilização dos recursos (itens utilizados em subscrições baseadas na capacidade) e das APIs. Saiba mais sobre as Subscrições com base na capacidade (inglês).

Descrição geral

 

A Utilização dos recursos e das API disponibiliza uma vista centralizada dos saldos em tempo real para todos os recursos de uma equipa. Ajuda os administradores da conta Autodesk (principal, secundário, SSO) a monitorizar o consumo, a planear renovações e a evitar interrupções no serviço. Cada recurso aparece num formato de cartão com os seguintes detalhes:
  • Saldo disponível: mostra as unidades restantes em comparação com a compra total (por exemplo, 140 de 150 disponíveis).
  • Capacidade total comprada: apresenta o total de unidades compradas para o produto (por exemplo, 60 000 unidades).
  • Informações sobre a expiração e atualização dos saldos: destaca quando o acesso termina ou quando os saldos são atualizados (por exemplo, termina dentro de 30 dias é atualizado dentro de 12 dias).

Todos os recursos, incluindo APIs, são agrupados ao nível de uma equipa. Por exemplo, se estiverem disponíveis 1000 ativos para o Info360 Asset na equipa A, os utilizadores com acesso total na equipa A poderão aceder aos mesmos por ordem de chegada.

 

Painel que mostra a utilização de produtos com base na capacidade e API.

Saldo de APIs

 

A medida de faturação para cada unidade de API é uma unidade cobrada. Cada unidade cobrada equivale a um valor fixo de utilização da API.

 

Para os subscritores do escalão gratuito, não há qualquer custo para as unidades pagas. O saldo de APIs é atualizado quando é utilizada uma unidade completa. Por exemplo, se 1 unidade tiver 20 minutos de processamento, o saldo é atualizado após 20 minutos de utilização.

 

Não serão faturados nem cobrados tokens pelas unidades parciais aos subscritores de escalões pagos. Por exemplo, se utilizar apenas 10 minutos de processamento num ciclo de faturação e uma unidade de cobrança for de 20 minutos, não lhe serão efetuadas cobranças. Os 10 minutos utilizados transitam para o ciclo de faturação seguinte.

 

Se tiver uma combinação de tipos de subscrição na mesma equipa, o sistema calcula a utilização de APIs por esta ordem:

  1. Escalão gratuito
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Pago consoante a utilização

Utilização da API e discriminação da utilização

 

Estas secções mostram a utilização real, não as unidades cobradas. Tenha em atenção o seguinte:

  • Os dados de utilização são baseados na Hora Universal Coordenada (UTC).
  • Os dados de utilização são atualizados com um atraso. Normalmente, a atualização demora alguns minutos, mas pode demorar até 30 minutos. Se não vir as chamadas de API mais recentes refletidas, aguarde um pouco e atualize a página.
  • Os relatórios disponibilizam até 24 meses de dados históricos.

Pago consoante a utilização

 

Quando subscrever o pagamento consoante a utilização:

  • É responsável por manter atualizadas as informações do método de pagamento. No final de cada ciclo de faturação, enquanto comprador, receberá uma fatura para as cobranças automáticas através do método de pagamento guardado.
  • O seu ciclo de faturação baseia-se na região/fuso horário capturado no momento da compra. Por exemplo, se comprar a 15 de julho, o primeiro ciclo de faturação é de 15 de julho a 14 de agosto. As datas do ciclo de faturação podem ser diferentes do fuso horário (UTC) que é utilizado para monitorizar a utilização da API.
  • As cobranças na fatura baseiam-se no número de unidades cobradas utilizadas. Qualquer utilização que não conclua uma unidade totalmente cobrada será transferida para o ciclo de faturação seguinte.

