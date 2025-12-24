A medida de faturação para cada unidade de API é uma unidade cobrada. Cada unidade cobrada equivale a um valor fixo de utilização da API.

Para os subscritores do escalão gratuito, não há qualquer custo para as unidades pagas. O saldo de APIs é atualizado quando é utilizada uma unidade completa. Por exemplo, se 1 unidade tiver 20 minutos de processamento, o saldo é atualizado após 20 minutos de utilização.

Não serão faturados nem cobrados tokens pelas unidades parciais aos subscritores de escalões pagos. Por exemplo, se utilizar apenas 10 minutos de processamento num ciclo de faturação e uma unidade de cobrança for de 20 minutos, não lhe serão efetuadas cobranças. Os 10 minutos utilizados transitam para o ciclo de faturação seguinte.

Se tiver uma combinação de tipos de subscrição na mesma equipa, o sistema calcula a utilização de APIs por esta ordem: