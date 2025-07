Configurar o SSO

Através do início de sessão único (SSO), a sua subscrição Autodesk permite-lhe iniciar sessão em vários produtos e serviços Autodesk com as credenciais de utilizador da sua organização. Isto significa que só inicia sessão uma vez para todos os produtos sem ter de utilizar várias palavras-passe. Os administradores têm de manter apenas uma combinação de e-mail/palavra-passe para cada utilizador, e as políticas de palavra-passe aplicadas à rede também são aplicadas aos serviços Autodesk.



Com a utilização do protocolo Linguagem de Markup de Declaração de Segurança (SAML) 2.0, o SSO da Autodesk é configurado ao nível do domínio para todos os utilizadores. Ativar o SSO para uma equipa significa que todos os utilizadores pertencentes à mesma organização e ao mesmo domínio, mesmo que tenham equipas diferentes, utilizam o SSO para iniciar sessão. Esta equipa serve como centro de controlo para a gestão de domínios e ligações SAML.

Os clientes com o plano Business Success Plan obtêm vantagens adicionais de utilização da capacidade de sincronização de diretórios da Autodesk com SSO para sincronizarem grupos e utilizadores a partir do respetivo diretório da empresa.

Para obter informações mais detalhadas sobre o SSO, consulte o Guia de configuração de início de sessão único da Autodesk.