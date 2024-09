Resolver problemas autonomamente Resolva problemas com a ajuda de colegas e especialistas nos fóruns da comunidade e obtenha respostas para as suas perguntas na Knowledge Base com o Assistente Autodesk.

Resolver problemas com um especialista Obtenha a ajuda de um especialista da Autodesk para resolver problemas. Submeter um incidente na Web Submeta um pedido de suporte online e receba atualizações por e-mail durante o horário de expediente local. (Resposta prioritária) (Resposta prioritária) Conversar por chat com um agente** Converse online por chat com um agente através do Assistente Autodesk durante o horário de expediente local. Agendar uma chamada** Agende uma chamada com um especialista da Autodesk durante o horário de expediente local. Pedir uma chamada de retorno (só administradores) Receba uma chamada de retorno para resolver problemas críticos sempre que for preciso, incluindo à noite e aos fins de semana

Evitar problemas proativamente Trabalhe com especialistas técnicos para evitar problemas antes de estes ocorrerem. Redução de riscos evitáveis Otimize o desempenho do software Autodesk ao ganhar uma maior visibilidade dos problemas evitáveis que afetam os utilizadores. Assistência à implementação e ao planeamento Obtenha orientação de especialistas para planear implementações e atualizações de software de ambiente de trabalho Autodesk. Gestão de contas técnicas Trabalhe com um especialista designado para rever incidentes de suporte e melhorar o estado de funcionamento técnico geral das suas soluções Autodesk.

Formações em direto Obtenha formação em direto de especialistas da Autodesk adaptada às principais áreas e aos exemplos de utilização habituais da sua equipa. (Uma vez a cada 90 dias para Formação de utilizadores, ilimitado para Formação de administradores) (Ilimitado)