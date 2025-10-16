GESTÃO DE CONTAS PARA ADMINISTRADORES

Gerir a política de funções dos utilizadores

A política de funções dos utilizadores permite designar os utilizadores como utilizadores padrão ou externos.

 

Um utilizador externo é alguém fora da sua organização, como um subcontratado ou fornecedor, que precisa de acesso aos produtos ou serviços da Autodesk. Anteriormente conhecida como utilizador convidado, essa função garante uma colaboração segura sem expor recursos internos confidenciais.

 

Pode decidir qual a política que se aplica aos seus utilizadores externos, seja através de predefinições na gestão de utilizadores ou de regras baseadas nos nomes de domínio. Isto ajuda a controlar se alguém é considerado um utilizador externo ou um utilizador padrão, tornando mais simples gerir o acesso de forma segura e transparente.

 

Utilizadores externos predefinidos com base na gestão de utilizadores

Quando utiliza uma política predefinida baseada na gestão de utilizadores, qualquer pessoa adicionada à sua equipa através de um produto de colaboração na nuvem da Autodesk, como o Autodesk BIM Collaborate Pro, o Autodesk Build ou o Autodesk Takeoff, é automaticamente configurada como utilizador externo na conta Autodesk. 

 

Utilizadores externos com base no domínio

Se optar por utilizar regras baseadas no domínio, pode configurar uma lista de domínios de e-mail aprovados para a sua equipa. Isso permite-lhe gerir automaticamente quem é considerado um utilizador padrão ou externo. Qualquer pessoa adicionada com um e-mail de um domínio aprovado será atribuída como utilizador padrão, ao passo que as pessoas com e-mails de outros domínios serão automaticamente configuradas como utilizadores externos. 

 

Para alterar a função dos utilizadores que não cumprem a política baseada no domínio, consulte Ver exceções à política de funções dos utilizadores.

 

Nota: inclua o domínio da sua organização para início de sessão único (SSO) ou sincronização de diretórios nas suas regras baseadas no domínio. Isto assegura que os membros da equipa que utilizam o SSO são automaticamente reconhecidos como utilizadores padrão.

Para adicionar domínios

  1. Aceda a Definições > Definições da equipa na sua conta Autodesk.
  2. Selecione a equipa à qual pretende aplicar a política.
  3. Aceda a Política de funções dos utilizadores e selecione Gerir política.
  4. Selecione Com base no domínio.
  5. Nesta secção, pode adicionar novos domínios. Utilize a opção Adicionar novo para adicionar os domínios que forem necessários.
  6. Selecione a opção Aplicar alterações.
  7. Confirme a atualização da política.
  8. A sua política de funções dos utilizadores é alterada para Com base no domínio. Os novos utilizadores adicionados à equipa terão as suas funções atribuídas com base no seu domínio. Os administradores principais, secundários e de SSO (início de sessão único) não serão afetados pela regra de domínio.

Nota: se configurar uma regra de domínio, os utilizadores existentes na sua equipa vão manter as respetivas funções. Se algum utilizador existente não cumprir os requisitos da política de domínio, será identificado como uma exceção. Consulte Ver exceções à política de funções dos utilizadores.

Para remover domínios

Pode remover domínios em qualquer altura. Ao remover domínios, é obrigatório que permaneça pelo menos um.

  1. Aceda a Definições > Definições da equipa na sua conta Autodesk.
  2. Selecione a equipa em que pretende remover domínios da sua política de funções dos utilizadores.
  3. Aceda a Política de funções dos utilizadores e selecione Gerir política.
  4. Reveja os seus domínios para as funções dos utilizadores e selecione Remover nos domínios que pretender remover da sua política.
  5. Para confirmar a remoção do domínio, selecione Remover.
  6. O domínio é removido da política de funções dos utilizadores. Os novos utilizadores adicionados à equipa com este domínio serão adicionados como utilizadores externos. 

Nota: os utilizadores existentes com o domínio removido serão identificados como exceções. Consulte Ver exceções à política de funções dos utilizadores.

Ver exceções à política de funções dos utilizadores

Pode rever e alterar os utilizadores que não cumprem a sua política baseada no domínio. Compare a função atual com a função esperada.

  1. Aceda a Definições > Definições da equipa na sua conta Autodesk.
  2. Selecione a equipa na qual pretende ver as exceções das funções dos utilizadores.
  3. Aceda a Política de funções dos utilizadores e selecione Ver exceções.

Pode filtrar os utilizadores para ver todas as funções ou para ver apenas os que são utilizadores padrão ou utilizadores externos.

Para alterar funções de utilizador para exceções

  1. Aceda a Definições > Definições da equipa na sua conta Autodesk.
  2. Selecione a equipa na qual pretende ver as exceções das funções dos utilizadores.
  3. Aceda a Política de funções dos utilizadores e selecione Ver exceções.
  4. Selecione o utilizador cuja função pretende alterar. Também pode selecionar vários utilizadores em simultâneo.
  5. Selecione Alterar funções no canto superior direito da lista de utilizadores.
  6. Escolha a nova função que pretende atribuir ao utilizador com base na sua regra de domínio ou escolha outra função disponível.
  7. Guarde as suas alterações.

Nota: ao selecionar vários utilizadores em simultâneo, terá de lhes atribuir a mesma função nova.

Exceções à política de funções dos utilizadores

Verá alertas na sua conta sempre que um utilizador não seguir as regras baseadas no domínio.

 

Alerta de detalhes do utilizador: atualmente, a função deste utilizador é uma exceção à política de funções dos utilizadores

Verá um sinal de aviso nos detalhes de um utilizador se a função do mesmo não respeitar as regras baseadas no domínio. Isto significa que a regra baseada no domínio está ativada e que o utilizador é uma exceção. Para alterar a função de um utilizador, clique em Alterar função ou aceda às Definições da equipa para ver todas as exceções às funções dos utilizadores.

Alerta de alteração de função: atualmente, a função deste utilizador é uma exceção à política de funções dos utilizadores

Quando altera a função de um utilizador para corresponder à sua regra de domínio, verá uma mensagem a informar que, atualmente, a função é uma exceção. Se pretender que este utilizador siga as suas regras de domínio, selecione Anular exceção.

Alerta de alteração de função: alterar a função deste utilizador criará uma exceção à política de funções dos utilizadores.         

Se alterar a função de um utilizador que segue as regras de domínio, verá uma mensagem a informar que essa atualização criará uma exceção. Altere a função se não pretender que o utilizador siga a sua política de domínio. Para remover a exceção, aceda aos detalhes do utilizador ou às Definições da equipa para ver todas as exceções.

Perguntas frequentes

Como é que os domínios de e-mail que incluo na gestão da política de funções dos utilizadores estão relacionados com os domínios de SSO que configurei na minha equipa?

Se aplicar a política predefinida baseada na gestão de utilizadores, o sistema adiciona os utilizadores do início de sessão único (SSO) ou da sincronização do Active Directory (AD) como utilizadores padrão. Se ativar a política baseada no domínio, o sistema adiciona utilizadores de SSO ou da sincronização do AD como utilizadores padrão apenas se o respetivo domínio corresponder à sua política. Se o domínio não corresponder, o sistema adiciona-os como utilizadores externos.

 

Exemplo: se ativar a regra de utilizador externo baseada no domínio e incluir apenas o domínio cba.net, mas o seu domínio de SSO ou do AD for abc.net, o sistema adiciona os utilizadores sincronizados através de SSO ou do AD como utilizadores externos na gestão de utilizadores.

O que acontece aos meus utilizadores existentes quando configuro um domínio através da gestão da política de funções dos utilizadores?

Não verá qualquer alteração nas funções dos utilizadores atuais. Os utilizadores cujas funções não cumpram a sua política baseada no domínio são identificados como exceções. Aceda a Definições da equipa para ver as exceções.

O que aconteceu aos utilizadores convidados?

Os utilizadores convidados passaram a chamar-se "utilizadores externos". Não precisa de alterar a forma como trabalha com estes utilizadores. A única diferença é mesmo o nome.

As atribuições de produtos predefinidas serão afetadas com esta alteração?

Não, esta alteração não irá afetar as suas atribuições de produtos predefinidas. Estamos apenas a mudar o nome de utilizadores convidados para utilizadores externos. Os produtos serão atribuídos tal como antes.

Conseguirei ver se um utilizador é externo nos meus relatórios de utilização?

Sim, pode ver quem são os utilizadores externos nos seus relatórios de utilização.

O que devo fazer para gerir uma exceção?

Pode gerir as exceções às funções dos utilizadores com base no domínio no menu Ver exceções ou ao atualizar a função na página de detalhes do utilizador. Para mais informações, aceda a Designar utilizadores externos.

Como serão tratados os utilizadores se os adicionar à gestão de utilizadores da conta Autodesk e o respetivo domínio de e-mail não estiver na minha política de domínio? Serão automaticamente considerados como utilizadores externos?

Se adicionar um utilizador cujo domínio de e-mail não consta da política de domínio, a Autodesk identificará esse utilizador como sendo externo. Isto acontece quer adicione o utilizador através de um produto de colaboração na nuvem da Autodesk ou diretamente na gestão de utilizadores da conta Autodesk. Respeitamos sempre a sua política de domínio ao definir as funções dos utilizadores.

Ver mais Perguntas frequentes

Precisa de ajuda? Pergunte ao Assistente Autodesk!

O Assistente pode ajudar a encontrar as respostas ou a contactar um agente.

Perguntar ao Assistente

Que nível de suporte tem?

Diferentes planos de subscrição fornecem categorias distintas de suporte. Descubra o nível de suporte do seu plano.

Ver níveis de suporte