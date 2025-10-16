A política de funções dos utilizadores permite designar os utilizadores como utilizadores padrão ou externos.

Um utilizador externo é alguém fora da sua organização, como um subcontratado ou fornecedor, que precisa de acesso aos produtos ou serviços da Autodesk. Anteriormente conhecida como utilizador convidado, essa função garante uma colaboração segura sem expor recursos internos confidenciais.

Pode decidir qual a política que se aplica aos seus utilizadores externos, seja através de predefinições na gestão de utilizadores ou de regras baseadas nos nomes de domínio. Isto ajuda a controlar se alguém é considerado um utilizador externo ou um utilizador padrão, tornando mais simples gerir o acesso de forma segura e transparente.