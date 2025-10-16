Ferramentas de BIM integradas, incluindo o Revit, o AutoCAD e o Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, incorporadas no Inventor e no AutoCAD
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo o 3ds Max e o Maya
A política de funções dos utilizadores permite designar os utilizadores como utilizadores padrão ou externos.
Um utilizador externo é alguém fora da sua organização, como um subcontratado ou fornecedor, que precisa de acesso aos produtos ou serviços da Autodesk. Anteriormente conhecida como utilizador convidado, essa função garante uma colaboração segura sem expor recursos internos confidenciais.
Pode decidir qual a política que se aplica aos seus utilizadores externos, seja através de predefinições na gestão de utilizadores ou de regras baseadas nos nomes de domínio. Isto ajuda a controlar se alguém é considerado um utilizador externo ou um utilizador padrão, tornando mais simples gerir o acesso de forma segura e transparente.
Quando utiliza uma política predefinida baseada na gestão de utilizadores, qualquer pessoa adicionada à sua equipa através de um produto de colaboração na nuvem da Autodesk, como o Autodesk BIM Collaborate Pro, o Autodesk Build ou o Autodesk Takeoff, é automaticamente configurada como utilizador externo na conta Autodesk.
Se optar por utilizar regras baseadas no domínio, pode configurar uma lista de domínios de e-mail aprovados para a sua equipa. Isso permite-lhe gerir automaticamente quem é considerado um utilizador padrão ou externo. Qualquer pessoa adicionada com um e-mail de um domínio aprovado será atribuída como utilizador padrão, ao passo que as pessoas com e-mails de outros domínios serão automaticamente configuradas como utilizadores externos.
Para alterar a função dos utilizadores que não cumprem a política baseada no domínio, consulte Ver exceções à política de funções dos utilizadores.
Nota: inclua o domínio da sua organização para início de sessão único (SSO) ou sincronização de diretórios nas suas regras baseadas no domínio. Isto assegura que os membros da equipa que utilizam o SSO são automaticamente reconhecidos como utilizadores padrão.
Nota: se configurar uma regra de domínio, os utilizadores existentes na sua equipa vão manter as respetivas funções. Se algum utilizador existente não cumprir os requisitos da política de domínio, será identificado como uma exceção. Consulte Ver exceções à política de funções dos utilizadores.
Pode remover domínios em qualquer altura. Ao remover domínios, é obrigatório que permaneça pelo menos um.
Nota: os utilizadores existentes com o domínio removido serão identificados como exceções. Consulte Ver exceções à política de funções dos utilizadores.
Pode rever e alterar os utilizadores que não cumprem a sua política baseada no domínio. Compare a função atual com a função esperada.
Pode filtrar os utilizadores para ver todas as funções ou para ver apenas os que são utilizadores padrão ou utilizadores externos.
Nota: ao selecionar vários utilizadores em simultâneo, terá de lhes atribuir a mesma função nova.
Verá alertas na sua conta sempre que um utilizador não seguir as regras baseadas no domínio.
Verá um sinal de aviso nos detalhes de um utilizador se a função do mesmo não respeitar as regras baseadas no domínio. Isto significa que a regra baseada no domínio está ativada e que o utilizador é uma exceção. Para alterar a função de um utilizador, clique em Alterar função ou aceda às Definições da equipa para ver todas as exceções às funções dos utilizadores.
Quando altera a função de um utilizador para corresponder à sua regra de domínio, verá uma mensagem a informar que, atualmente, a função é uma exceção. Se pretender que este utilizador siga as suas regras de domínio, selecione Anular exceção.
Se alterar a função de um utilizador que segue as regras de domínio, verá uma mensagem a informar que essa atualização criará uma exceção. Altere a função se não pretender que o utilizador siga a sua política de domínio. Para remover a exceção, aceda aos detalhes do utilizador ou às Definições da equipa para ver todas as exceções.
Se aplicar a política predefinida baseada na gestão de utilizadores, o sistema adiciona os utilizadores do início de sessão único (SSO) ou da sincronização do Active Directory (AD) como utilizadores padrão. Se ativar a política baseada no domínio, o sistema adiciona utilizadores de SSO ou da sincronização do AD como utilizadores padrão apenas se o respetivo domínio corresponder à sua política. Se o domínio não corresponder, o sistema adiciona-os como utilizadores externos.
Exemplo: se ativar a regra de utilizador externo baseada no domínio e incluir apenas o domínio cba.net, mas o seu domínio de SSO ou do AD for abc.net, o sistema adiciona os utilizadores sincronizados através de SSO ou do AD como utilizadores externos na gestão de utilizadores.
Não verá qualquer alteração nas funções dos utilizadores atuais. Os utilizadores cujas funções não cumpram a sua política baseada no domínio são identificados como exceções. Aceda a Definições da equipa para ver as exceções.
Os utilizadores convidados passaram a chamar-se "utilizadores externos". Não precisa de alterar a forma como trabalha com estes utilizadores. A única diferença é mesmo o nome.
Não, esta alteração não irá afetar as suas atribuições de produtos predefinidas. Estamos apenas a mudar o nome de utilizadores convidados para utilizadores externos. Os produtos serão atribuídos tal como antes.
Sim, pode ver quem são os utilizadores externos nos seus relatórios de utilização.
Pode gerir as exceções às funções dos utilizadores com base no domínio no menu Ver exceções ou ao atualizar a função na página de detalhes do utilizador. Para mais informações, aceda a Designar utilizadores externos.
Se adicionar um utilizador cujo domínio de e-mail não consta da política de domínio, a Autodesk identificará esse utilizador como sendo externo. Isto acontece quer adicione o utilizador através de um produto de colaboração na nuvem da Autodesk ou diretamente na gestão de utilizadores da conta Autodesk. Respeitamos sempre a sua política de domínio ao definir as funções dos utilizadores.
O Assistente pode ajudar a encontrar as respostas ou a contactar um agente.
Que nível de suporte tem?
Diferentes planos de subscrição fornecem categorias distintas de suporte. Descubra o nível de suporte do seu plano.