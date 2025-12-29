Seguem-se algumas informações importantes a reter sobre a renovação de subscrições:

Para renovar as subscrições da sua organização, tem de ser o comprador da subscrição.

Os compradores são considerados o principal ponto de contacto com a Autodesk. O utilizador é o comprador se fizer a encomenda e receber e-mails da Autodesk sobre a compra, a faturação e a renovação. Também faz a gestão de outras funções self-service na conta, como mudar os períodos de vigência e adicionar postos. Os compradores também são o administrador principal (administrador) da subscrição, a menos que reatribuam a função de administrador. Os compradores podem reatribuir a função de administrador principal a outra pessoa da organização, mas mantêm as responsabilidades de comprador. A função de comprador tem sido historicamente designada por gestor de contratos.

Pode renovar as suas subscrições da Autodesk de forma automática, manualmente na finalização da compra ou através de uma proposta, individualmente ou em grupo, a partir de 90 dias antes da data de renovação e até 30 ou 45 dias após a data de expiração, dependendo da elegibilidade e dos termos aplicáveis. No entanto, para evitar a perda de acesso ao software, é melhor renovar a sua subscrição até à data de renovação/expiração. Visite a conta Autodesk.

Algumas renovações de subscrições só podem ser geridas manualmente. Se não vir nenhuma opção de renovação na sua conta Autodesk, contacte o seu parceiro Autodesk ou a nossa equipa de vendas para renovar.

Se pretender reduzir os postos ou mudar os termos de uma renovação, aceda aos detalhes da subscrição na sua conta Autodesk para efetuar as alterações. Pode renovar automaticamente ou pedir uma proposta com estas alterações ao seu parceiro Autodesk ou à nossa equipa de vendas.

Nota: nem todos os métodos renovação estão disponíveis para todas as subscrições ou em todos os países.