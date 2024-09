Só para planos Premium e Enterprise: se a sua equipa estiver configurada para efetuar o início de sessão único (SSO), pode sincronizar os grupos com os utilizadores no diretório da organização de forma automática. Para configurar o SSO e a sincronização do diretório, consulte o Guia de configuração do início de sessão único.

Para verificar o estado de grupos sincronizados:

Aceda a Gestão de utilizadores > Por grupo. Clique em Criar grupo. Clique em Sincronizado. Se a opção Sincronizado não estiver disponível, tem de atualizar para um plano Premium. Para saber mais, consulte www.autodesk.com/pt/plans.

Se o diretório da sua organização não estiver sincronizado, peça aos administradores principal e de SSO para configurarem a Sincronização do diretório em Definições da equipa. Após a configuração inicial, os administradores secundários podem atribuir produtos a grupos sincronizados.