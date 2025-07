Formação especializada

Depois de submeter o pedido de sessão de formação, o Especialista de conta técnico da Autodesk (TAS) irá entrar em contacto consigo para agendar uma chamada de descoberta inicial. Durante a chamada, vão debater os objetivos da sessão de formação e o TAS vai determinar o âmbito do conteúdo a entregar. Depois de o TAS agendar a sessão de formação, irá vê-la listada no Centro de sucesso, onde irá inscrever os membros que vão participar na sessão. Os membros da equipa vão receber um e-mail com todas as informações necessárias para participarem na sessão de formação.

Quando a sessão de formação terminar, irá ver as respetivas informações no Centro de sucesso, onde pode monitorizar as presenças e os tópicos abordados.