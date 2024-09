Na conta Autodesk, a criação de equipas adicionais pode ser útil nos casos em que a sua empresa tem várias empresas ou organizações não relacionadas, mas pretende centralizar a compra de subscrições para toda a sua organização. Se for o comprador e administrar mais do que uma equipa, tem de atribuir uma equipa às subscrições a partir do portal da conta Autodesk. Depois de iniciar sessão no portal da conta Autodesk, em Gestão de utilizadores no menu de navegação, selecione qualquer uma das opções de gestão: Por utilizador, Por produto ou Por grupo. Na página de gestão, selecione a equipa a que pretende atribuir subscrições. Em seguida, convide ou atribua utilizadores.

Também pode fazer esta operação na página Subscrições e contratos. No menu de navegação, em Faturação e encomendas, selecione Subscrições e contratos. A partir desta página, expanda a lista pendente Equipa e especifique a equipa a que pretende adicionar subscrições. Em seguida, selecione um produto. Na página do produto, selecione Adicionar postos. Na página Adicionar postos, no campo Adicionar postos, introduza quantos postos pretende adicionar. Reveja as suas informações de pagamento registadas e, em seguida, clique em Submeter encomenda. Se adicionar postos a uma subscrição existente, esses postos irão permanecer na mesma equipa que a da restante subscrição. É atribuído automaticamente um posto ao proprietário da subscrição. Se o proprietário não utiliza o produto, pode reatribuir esse posto à equipa.

Tenha em atenção o seguinte: