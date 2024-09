Quando desempenha uma função de administrador, atribui produtos e serviços através da função Gestão de utilizadores na Autodesk Account. A Gestão de utilizadores inclui quatro tipos de funções de administrador:

Administrador principal Uma equipa só pode ter um administrador principal. (Para saber mais sobre equipas, consulte Gerir equipas.) A mesma pessoa pode desempenhar a função de administrador principal para mais do que uma equipa. Por predefinição, o comprador inicial (também denominado gestor de contratos) torna-se o administrador principal. A função de administrador principal pode ser reatribuída a outra pessoa que tenha a função de administrador secundário.

Gestor de contratos Por predefinição, o comprador inicial da licença torna-se o gestor de contratos. Só existe um gestor de contratos por subscrição ou contrato. A mesma pessoa pode ser o gestor de contratos para várias subscrições ou contratos. A função de gestor de contratos pode ser reatribuída para licenças compradas a revendedores, mas não para licenças compradas na Loja da Autodesk. (Consulte o formulário interativo Alterar o gestor de contratos abaixo.)

Administrador secundário Uma equipa pode ter vários administradores secundários. Os administradores secundários são atribuídos pelo administrador principal, por outro administrador secundário ou por um administrador de SSO. Os administradores secundários têm visibilidade sobre os utilizadores e os produtos da equipa a que estão atribuídos.

Administrador de início de sessão único (SSO) Uma equipa pode ter vários administradores de SSO. Os administradores de SSO podem gerir a configuração de SSO (tal como o administrador principal).



Nota: Se fizer a gestão dos utilizadores na Gestão de utilizadores clássica na Autodesk Account, a função de administrador principal é desempenhada pelo gestor de contratos e a função de administradores secundários é desempenhada pelos coordenadores de software. Para saber mais, consulte Gestão de utilizadores clássica.

Veja o vídeo indicado no fim deste artigo para compreender totalmente as funções do administrador.