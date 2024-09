Os administradores podem aceder a Informações da equipa na secção Relatórios da Autodesk Account. As Informações da equipa fornecem informações sobre a subscrição de uma equipa e mostram a utilização de produtos relativamente a cada utilizador. Estas informações podem ajudar a identificar ações que visam otimizar as atribuições de utilizadores, a utilização de produtos e as subscrições. As informações são atualizadas diariamente.

O administrador principal, secundário ou de SSO pode ver as Informações da equipa. Além disso, algumas informações exigem a permissão de uma função específica. Por exemplo, as informações relacionadas com sobreatribuição só podem ser vistas por administradores com autorização para comprar mais postos para a respetiva equipa.

As informações só estão disponíveis se:

A sua equipa tiver uma subscrição de utilizador único ou a opção Flex.

Para obterem informações sobre produtos, os utilizadores individuais optam pela recolha de dados e exercem uma utilização ativa.

A sua equipa tiver um plano Premium para informações que fornecem detalhes ao nível do utilizador.

Para obterem informações sobre produtos (como o AutoCAD), os utilizadores individuais exercem uma utilização ativa.

Nota: nem todos os produtos Autodesk disponibilizam a opção Informações. A opção Informações não está disponível para produtos apresentados na Gestão de utilizadores clássica.