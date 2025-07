Perguntas frequentes sobre o Flex

Quando inicia sessão num produto, o Flex confirma se a equipa tem tokens suficientes para cumprir a taxa diária da nova sessão do produto. Se o saldo de tokens não for suficiente, o Flex envia-lhe uma notificação por mensagem. Não poderá executar o produto até a sua equipa dispor de tokens suficientes. Nota: irá receber esta mensagem se o saldo da equipa for inferior à taxa diária de tokens do produto que está a tentar executar, se o saldo da equipa for zero ou se a subscrição do Flex tiver atingido a data de expiração de 12 meses.