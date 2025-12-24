Miara rozliczeniowa dla każdej jednostki interfejsu API jest jednostką płatną. Każda naliczona jednostka odpowiada ustalonej ilości użycia interfejsu API.
W przypadku subskrybentów poziomu bezpłatnego nie są naliczane opłaty za pobierane jednostki. Saldo interfejsu API jest aktualizowane w przypadku użycia pełnej jednostki. Jeśli na przykład 1 jednostka odpowiada 20 minutom przetwarzania, saldo jest aktualizowane po 20 minutach użycia.
Od subskrybentów płatnego planu nie będą pobierane opłaty ani tokeny za niepełne jednostki. Jeśli na przykład użyjesz tylko 10 minut przetwarzania w cyklu rozliczeniowym, a jednostka rozliczeniowa wynosi 20 minut, opłata nie zostanie naliczona. Użyte 10 minut przechodzi na następny cykl rozliczeniowy.
Jeśli ten sam zespół korzysta z różnych typów subskrypcji, system oblicza użycie interfejsu API w następującej kolejności:
- Poziom bezpłatny
- Token Flex (EBA)
- Flex
- Licencje czasowe