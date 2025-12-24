Funkcja Użycie zasobów i interfejsów API udostępnia centralny widok sald wszystkich zasobów zespołu w czasie rzeczywistym. Pozwala administratorom kont Autodesk (głównym, dodatkowym, logowania jednokrotnego) monitorować użycie, planować odnowienia i unikać przerw w świadczeniu usług. Każdy zasób jest wyświetlany w formacie karty z następującymi danymi:

Dostępne saldo: pokazuje pozostałe jednostki w porównaniu z całkowitym zakupem (np. dostępne 140 ze 150 ).

pokazuje pozostałe jednostki w porównaniu z całkowitym zakupem (np. dostępne ). Łączna kupiona liczba miejsc: wyświetla całkowitą liczbę jednostek kupionych dla danego produktu (np. 60 000 jednostek ).

wyświetla całkowitą liczbę jednostek kupionych dla danego produktu (np. ). Informacje o wygaśnięciu i odświeżaniu salda: wskazuje, gdy dostęp się kończy lub salda są odświeżane (np. kończy się za 30 dni, odświeża za 12 dni).

Wszystkie zasoby, w tym interfejsy API, są dostępne w puli na poziomie zespołu. Jeśli na przykład dla aplikacji Info360 Asset w zespole A jest dostępnych 1000 zasobów, użytkownicy z pełnym dostępem w zespole A mogą uzyskiwać do nich dostęp według kolejności żądań.