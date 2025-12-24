ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Użycie zasobów i interfejsu API

Funkcja Użycie zasobów i interfejsu API na koncie w portalu Autodesk Account zawiera aktualizowane w czasie rzeczywistym salda oraz dane użycia zasobów (elementów używanych w subskrypcjach opartych na liczbie miejsc) i interfejsów API. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Subskrypcje oparte na liczbie miejsc (angielski).

Przegląd

 

Funkcja Użycie zasobów i interfejsów API udostępnia centralny widok sald wszystkich zasobów zespołu w czasie rzeczywistym. Pozwala administratorom kont Autodesk (głównym, dodatkowym, logowania jednokrotnego) monitorować użycie, planować odnowienia i unikać przerw w świadczeniu usług. Każdy zasób jest wyświetlany w formacie karty z następującymi danymi:
  • Dostępne saldo: pokazuje pozostałe jednostki w porównaniu z całkowitym zakupem (np. dostępne 140 ze 150).
  • Łączna kupiona liczba miejsc: wyświetla całkowitą liczbę jednostek kupionych dla danego produktu (np. 60 000 jednostek).
  • Informacje o wygaśnięciu i odświeżaniu salda: wskazuje, gdy dostęp się kończy lub salda są odświeżane (np. kończy się za 30 dni, odświeża za 12 dni).

Wszystkie zasoby, w tym interfejsy API, są dostępne w puli na poziomie zespołu. Jeśli na przykład dla aplikacji Info360 Asset w zespole A jest dostępnych 1000 zasobów, użytkownicy z pełnym dostępem w zespole A mogą uzyskiwać do nich dostęp według kolejności żądań.

 

Tablica narzędzi przedstawiająca użycie interfejsu API i produktów opartych na liczbie miejsc.

Saldo interfejsu API

 

Miara rozliczeniowa dla każdej jednostki interfejsu API jest jednostką płatną. Każda naliczona jednostka odpowiada ustalonej ilości użycia interfejsu API.

 

W przypadku subskrybentów poziomu bezpłatnego nie są naliczane opłaty za pobierane jednostki. Saldo interfejsu API jest aktualizowane w przypadku użycia pełnej jednostki. Jeśli na przykład 1 jednostka odpowiada 20 minutom przetwarzania, saldo jest aktualizowane po 20 minutach użycia.

 

Od subskrybentów płatnego planu nie będą pobierane opłaty ani tokeny za niepełne jednostki. Jeśli na przykład użyjesz tylko 10 minut przetwarzania w cyklu rozliczeniowym, a jednostka rozliczeniowa wynosi 20 minut, opłata nie zostanie naliczona. Użyte 10 minut przechodzi na następny cykl rozliczeniowy.

 

Jeśli ten sam zespół korzysta z różnych typów subskrypcji, system oblicza użycie interfejsu API w następującej kolejności:

  1. Poziom bezpłatny
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Licencje czasowe

Użycie interfejsu API i podział użycia

 

Te sekcje pokazują faktyczne zużycie, a nie jednostki, za które naliczono opłatę. Uwaga:

  • Dane użycia są oparte na czasie UTC (uniwersalnym czasie koordynowanym).
  • Dane użycia są odświeżane z pewnym opóźnieniem. Zwykle jest to kilka minut, ale może to potrwać nawet 30 minut. Jeśli nie widać najnowszych wywołań interfejsu API, poczekaj chwilę i odśwież stronę.
  • W raportach są dostępne dane historyczne z maksymalnie 24 miesięcy.

Licencje czasowe

 

Jeśli wykupisz subskrypcję z licencją czasową:

  • Odpowiadasz za aktualizowanie informacji o metodzie płatności. Na koniec każdego cyklu rozliczeniowego jako osoba kupująca otrzymasz fakturę z opłatami automatycznymi zrealizowanymi przy użyciu zapisanej metody płatności.
  • Cykl rozliczeniowy jest zależny od lokalizacji geograficznej/strefy czasowej zarejestrowanej w momencie zakupu. Jeśli na przykład dokonasz zakupu 15 lipca, pierwszy cykl rozliczeniowy przypadnie na okres od 15 lipca do 14 sierpnia. Daty cyklu rozliczeniowego mogą się różnić od strefy czasowej (UTC) używanej do śledzenia użycia interfejsu API.
  • Opłaty na fakturze są naliczane na podstawie liczby użytych jednostek, za które pobrano opłatę. Każde użycie, które nie kończy się w pełni rozliczoną jednostką, jest przenoszone na następny cykl rozliczeniowy.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.

Zapytaj asystenta

Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej