Tworzenie zespołów na koncie w portalu Autodesk Account może być pomocne, gdy spółka posiada wiele firm lub organizacji, które nie są powiązane, a chce zakupić subskrypcje centralnie dla całej organizacji. Jeśli jesteś nabywcą i administratorem więcej niż jednego zespołu, przypiszesz zespół do subskrypcji na koncie w portalu Autodesk Account. Po zalogowaniu się na konto w portalu Autodesk Account z poziomu menu nawigacji w obszarze Zarządzanie użytkownikami wybierz jedną z opcji zarządzania: Według użytkownika, Według produktu lub Według grupy. Na stronie zarządzania wybierz zespół, do którego chcesz przypisać subskrypcje. Następnie zaproś lub przypisz użytkowników.

Możesz to również zrobić na stronie Subskrypcje i umowy. Po powrocie do menu nawigacji w obszarze Rozliczenia i zamówienia wybierz opcję Subskrypcje i umowy. Na wyświetlonej stronie rozwiń listę rozwijaną Zespół i określ zespół, do którego chcesz dodać subskrypcje. Następnie wybierz produkt. Na stronie produktu wybierz opcję Dodaj stanowiska. Na stronie Dodaj stanowiska, w polu Dodaj stanowiska, wprowadź liczbę stanowisk, które chcesz dodać. Sprawdź zapisane dane płatności, a następnie kliknij przycisk Prześlij zamówienie. Jeśli dodasz stanowiska do dotychczasowej subskrypcji, pozostaną one w tym samym zespole co pozostała część subskrypcji. Do właściciela subskrypcji stanowisko przypisywane jest automatycznie. Jeśli właściciel nie korzysta z produktu, możesz przypisać jego stanowisko do zespołu.

Zwróć uwagę na następujące kwestie: