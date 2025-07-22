Szkolenia z ekspertami

Po przesłaniu prośby o sesję szkoleniową wyznaczony specjalista ds. klientów technicznych Autodesk (TAS) skontaktuje się z Tobą w celu zaplanowania rozmowy wstępnej. Podczas rozmowy omówisz pożądane rezultaty sesji szkoleniowej, a TAS określi zakres treści, które będą zaprezentowane. Po zaplanowaniu przez TAS sesji szkoleniowej zobaczysz ją na liście w Centrum sukcesu, gdzie zapiszesz osoby z zespołu do udziału w sesji. Osoby z zespołu otrzymają wiadomość e-mail ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do dołączenia do sesji szkoleniowej.

Po zakończeniu sesji szkoleniowej zobaczysz informacje na jej temat w Centrum sukcesu, gdzie możesz śledzić frekwencję i omawiane tematy.