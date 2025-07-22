ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Szkolenia z ekspertami

W ramach planu Business Success możesz uzyskać spersonalizowane wytyczne od ekspertów Autodesk w formie szkoleń. Z poziomu Centrum sukcesu na koncie w portalu Autodesk Account możesz przesłać prośbę o szkolenie dla swojego zespołu. Szkolenie poprowadzi specjalista ds. klientów technicznych Autodesk. 

Aby poprosić o sesję szkoleniową

  1. Zaloguj się na koncie w portalu Autodesk Account.
  2. Przejdź do Centrum sukcesu.
  3. W kafelku Szkolenia kliknij przycisk Poproś o sesję szkoleniową.
  4. Na ekranie Prośba o szkolenie wybierz typ szkolenia, które chcesz otrzymać.
  5. Wybierz zespół do sesji szkoleniowej.
  6. Prześlij prośbę.

Organizowanie sesji szkoleniowej

Po przesłaniu prośby o sesję szkoleniową wyznaczony specjalista ds. klientów technicznych Autodesk (TAS) skontaktuje się z Tobą w celu zaplanowania rozmowy wstępnej. Podczas rozmowy omówisz pożądane rezultaty sesji szkoleniowej, a TAS określi zakres treści, które będą zaprezentowane. Po zaplanowaniu przez TAS sesji szkoleniowej zobaczysz ją na liście w Centrum sukcesu, gdzie zapiszesz osoby z zespołu do udziału w sesji. Osoby z zespołu otrzymają wiadomość e-mail ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do dołączenia do sesji szkoleniowej.

 

Po zakończeniu sesji szkoleniowej zobaczysz informacje na jej temat w Centrum sukcesu, gdzie możesz śledzić frekwencję i omawiane tematy. 

 

