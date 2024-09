Subskrypcja dla jednego użytkownika, Autodesk Flex lub umowa Enterprise Business Agreement. Administratorzy mogą wdrożyć oprogramowanie w taki sposób, aby przypisany użytkownik mógł uzyskiwać do niego dostęp na wielu urządzeniach i aby tylko jeden autoryzowany użytkownik mógł w danym czasie korzystać z pojedynczej licencji. Subskrypcja dla jednego użytkownika wymaga od użytkowników logowania się w celu autoryzacji dostępu do oprogramowania.

Uwaga: jeśli w środowisku wirtualnym nie jest zachowywany adres MAC użytkownika przy ponownym uruchomieniu, to aby uzyskać dostęp do swojego oprogramowania, użytkownik będzie musiał się logować w każdej sesji od nowa.