Na koncie w portalu Autodesk Account możesz zebrać użytkowników w grupy i przypisać wszystkim w grupie dostęp do tych samych produktów, zamiast przypisywać użytkowników do produktów pojedynczo. Ponadto możesz tworzyć grupy odpowiadające wyspecjalizowanym rolom. Przykładowo możesz przypisać programy AutoCAD i Revit do grupy o nazwie Architekci albo programy Civil 3D i Navisworks Manage do grupy obejmującej inżynierów budownictwa.

Po skonfigurowaniu grupy można śledzić związane z nią dane na temat wykorzystania, do czego służy raport użycia (dostępny po wybraniu opcji Raportowanie w obszarze Raport użycia). Pomoże to zrozumieć wzorce użycia, podejmować decyzje oparte na danych i sprawnie zarządzać przypisaniami produktów.​ Weryfikując dane użycia, można:

Zyskać pewność, że grupom przypisywane są właściwe produkty. Jeśli na przykład większość ludzi w grupie nie używa produktu, można usunąć domyślne przypisanie go do grupy, aby zmniejszyć koszty.

Rozszerzyć analizę raportów poprzez weryfikację użycia w podobnych grupach użytkowników w celu łatwiejszego dostrzeżenia trendów.

Pamiętaj, że na koncie w portalu Autodesk Account grupy oznaczają coś innego niż zespoły. Domyślnie na koncie automatycznie jest tworzony jeden zespół, który obejmuje wszystkich użytkowników i wszystkie subskrypcje Autodesk. W ramach zespołu możesz tworzyć grupy. Jeśli istnieje więcej zespołów, poszczególne grupy nie mogą należeć do kilku zespołów, nawet jeśli obejmują tych samych użytkowników występujących w różnych zespołach. Aby uzyskać więcej informacji na temat zespołów, zobacz temat Zarządzanie zespołami.

Uwaga: grupy nie są obsługiwane w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami. Ponadto do grup nie można dodawać ofert dotyczących produktów Autodesk Construction Cloud (ACC), BIM ani Flow Production Tracking.

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.