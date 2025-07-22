ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Plany szkoleniowe

Jednym z kluczy do sukcesu Twojego zespołu jest bycie na bieżąco z wiedzą o produktach i technologiach związanych z Waszymi celami strategicznymi. Jeśli jesteś administratorem i masz plan Autodesk Business Success, możesz tworzyć plany szkoleniowe bezpośrednio w Centrum sukcesu na koncie w portalu Autodesk Account. Plan można utworzyć, wybierając samouczki, wyselekcjonowane listy, moduły, kolekcje i inne elementy z katalogu materiałów szkoleniowych na żądanie Autodesk. Następnie do planu przypisz członków zespołu. Przypisani użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem o planie szkoleniowym i zaproszeniem do zapoznania się z materiałami w witrynie szkoleniowej firmy Autodesk. Będziesz mieć możliwość śledzenia ich postępów w Centrum sukcesu.

Tworzenie planu szkoleniowego

  1. Zaloguj się na koncie w portalu Autodesk Account.
  2. Przejdź do Centrum sukcesu.
  3. Na kafelku Szkolenie kliknij przycisk Przeglądaj katalog.
  4. Przejrzyj katalog szkoleń Autodesk na żądanie i wybierz interesującą Cię zawartość szkoleniową.
  5. Wprowadź tytuł i opis nowego planu szkoleniowego.
  6. Przypisz osoby, wybierając je z listy zespołu.

Śledzenie postępów pracowników w realizacji planu szkoleniowego

  1. Zaloguj się na koncie w portalu Autodesk Account.
  2. Przejdź do Centrum sukcesu.
  3. Na kafelku Szkolenie kliknij przycisk Zarządzaj planami szkoleniowymi.
  4. Wybierz plan, który chcesz śledzić.
  5. Na stronie planu szkoleń możesz wyświetlić postępy użytkowników przypisanych do planu.
  6. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stanie każdej pozycji w planie, kliknij opcję Szczegóły postępu do tej zawartości. 

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.

Zapytaj asystenta

Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej