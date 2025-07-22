Jednym z kluczy do sukcesu Twojego zespołu jest bycie na bieżąco z wiedzą o produktach i technologiach związanych z Waszymi celami strategicznymi. Jeśli jesteś administratorem i masz plan Autodesk Business Success, możesz tworzyć plany szkoleniowe bezpośrednio w Centrum sukcesu na koncie w portalu Autodesk Account. Plan można utworzyć, wybierając samouczki, wyselekcjonowane listy, moduły, kolekcje i inne elementy z katalogu materiałów szkoleniowych na żądanie Autodesk. Następnie do planu przypisz członków zespołu. Przypisani użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem o planie szkoleniowym i zaproszeniem do zapoznania się z materiałami w witrynie szkoleniowej firmy Autodesk. Będziesz mieć możliwość śledzenia ich postępów w Centrum sukcesu.