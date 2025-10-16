Zasady ról użytkowników umożliwiają wyznaczanie użytkowników jako użytkowników zewnętrznych lub jako użytkowników.

Użytkownik zewnętrzny to osoba spoza organizacji, na przykład wykonawca lub dostawca, która potrzebuje dostępu do produktów i usług Autodesk. Ta rola, wcześniej nazywana „użytkownikiem-gościem”, zapewnia bezpieczną współpracę bez narażania poufnych zasobów wewnętrznych.

Możesz zdecydować, które zasady mają zastosowanie do użytkowników zewnętrznych: ustawienia domyślne w obszarze zarządzania użytkownikami albo reguły oparte na nazwach domen. Pozwala to sterować tym, czy dana osoba jest traktowana jak użytkownik zewnętrzny, czy jak użytkownik standardowy, co ułatwia bezpieczne i przejrzyste zarządzanie dostępem.