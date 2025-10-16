ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Zarządzaj zasadami ról użytkowników

Zasady ról użytkowników umożliwiają wyznaczanie użytkowników jako użytkowników zewnętrznych lub jako użytkowników.

 

Użytkownik zewnętrzny to osoba spoza organizacji, na przykład wykonawca lub dostawca, która potrzebuje dostępu do produktów i usług Autodesk. Ta rola, wcześniej nazywana „użytkownikiem-gościem”, zapewnia bezpieczną współpracę bez narażania poufnych zasobów wewnętrznych.

 

Możesz zdecydować, które zasady mają zastosowanie do użytkowników zewnętrznych: ustawienia domyślne w obszarze zarządzania użytkownikami albo reguły oparte na nazwach domen. Pozwala to sterować tym, czy dana osoba jest traktowana jak użytkownik zewnętrzny, czy jak użytkownik standardowy, co ułatwia bezpieczne i przejrzyste zarządzanie dostępem.

 

Użytkownicy zewnętrzni oparci na domyślnym zarządzaniu użytkownikami

W przypadku korzystania z domyślnych zasad opartych na zarządzaniu użytkownikami każda osoba dodana do zespołu za pośrednictwem produktu Autodesk do współpracy w chmurze, takiego jak Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build lub Autodesk Takeoff, jest automatycznie ustawiana jako użytkownik zewnętrzny na koncie w portalu Autodesk Account. 

 

Użytkownicy zewnętrzni oparci na domenach

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z reguł opartych na domenach, możesz skonfigurować listę zatwierdzonych domen e-mail dla swojego zespołu. Umożliwia to automatyczne zarządzanie tym, kto jest traktowany jako użytkownik standardowy, a kto jako użytkownik zewnętrzny. Każda osoba dodana z adresem e-mail z zatwierdzonej domeny zostanie przypisana jako użytkownik standardowy. Natomiast użytkownicy z adresami e-mail z innych domen zostaną automatycznie ustawieni jako użytkownicy zewnętrzni. 

 

Aby zmienić rolę użytkowników, którzy nie są zgodni z używanymi zasadami opartymi na domenach, zobacz temat Wyświetlanie wyjątków od zasad ról użytkowników.

 

Uwaga: uwzględnij domenę organizacji do jednokrotnego logowania (SSO) lub synchronizacji katalogów w regułach opartych na domenach. Dzięki temu członkowie zespołu stosujący SSO będą automatycznie rozpoznawani jako użytkownicy standardowi.

Dodawanie domen

  1. Przejdź do obszaru Ustawienia > Ustawienia zespołu na koncie w portalu Autodesk Account.
  2. Wybierz zespół, do którego chcesz zastosować zasady.
  3. Przejdź do opcji Zasady ról użytkowników i wybierz opcję Zarządzaj zasadami.
  4. Wybierz opcję Oparte na domenach.
  5. W tym miejscu możesz dodawać nowe domeny. Za pomocą opcji Dodaj nową możesz dodać tyle domen, ile potrzebujesz.
  6. Wybierz opcję Zastosuj zmiany.
  7. Potwierdź aktualizację zasad.
  8. Zasady ról użytkowników zostały teraz zmienione na oparte na domenach. Nowym użytkownikom dodanym do zespołu zostaną przypisane role na podstawie ich domen. Reguła domen nie będzie miała wpływu na głównych administratorów, pomocniczych administratorów ani administratorów jednokrotnego logowania (SSO).

Uwaga: jeśli skonfigurujesz regułę domen, obecni użytkownicy w zespole zachowają swoje dotychczasowe role. Jeśli jacyś istniejący użytkownicy nie spełniają zasad domen, zostaną oznaczeni jako wyjątki. Zobacz temat Wyświetlanie wyjątków od zasad ról użytkowników.

Usuwanie domen

Domeny można usunąć w dowolnym momencie. W przypadku usuwania domen musi pozostać co najmniej jedna z nich.

  1. Przejdź do obszaru Ustawienia > Ustawienia zespołu na koncie w portalu Autodesk Account.
  2. Wybierz zespół, w którym chcesz usunąć domeny z zasad ról użytkowników.
  3. Przejdź do opcji Zasady ról użytkowników i wybierz opcję Zarządzaj zasadami.
  4. Sprawdź swoje domeny pod kątem roli użytkownika i wybierz opcję Usuń dla domen, które chcesz usunąć z zasad.
  5. Potwierdź usunięcie domeny, wybierając opcję Usuń.
  6. Domena zostanie usunięta z zasad ról użytkowników. Nowi użytkownicy dodani do zespołu z tą domeną zostaną dodani jako użytkownicy zewnętrzni. 

Uwaga: dotychczasowi użytkownicy z usuniętą domeną zostaną oznaczeni jako wyjątki. Zobacz temat Wyświetlanie wyjątków od zasad ról użytkowników.

Wyświetlanie wyjątków od zasad ról użytkowników

Możesz sprawdzać i zmieniać użytkowników, którzy nie są zgodni z używanymi zasadami opartymi na domenach. Porównaj bieżącą rolę z oczekiwaną.

  1. Przejdź do obszaru Ustawienia > Ustawienia zespołu na koncie w portalu Autodesk Account.
  2. Wybierz zespół, w którym chcesz wyświetlić wyjątki ról użytkowników.
  3. Przejdź do opcji Zasady ról użytkowników i wybierz opcję Wyświetl wyjątki.

Możesz filtrować użytkowników, aby wyświetlić wszystkie role lub tylko użytkowników z rolą użytkownika standardowego lub rolą użytkownika zewnętrznego.

Zmienianie ról użytkowników w przypadku wyjątków

  1. Przejdź do obszaru Ustawienia > Ustawienia zespołu na koncie w portalu Autodesk Account.
  2. Wybierz zespół, w którym chcesz wyświetlić wyjątki ról użytkowników.
  3. Przejdź do opcji Zasady ról użytkowników i wybierz opcję Wyświetl wyjątki.
  4. Wybierz użytkownika, którego rolę chcesz zmienić. Można również wybrać kilku użytkowników jednocześnie.
  5. Wybierz opcję Zmień role w prawym górnym rogu listy użytkowników.
  6. Wybierz nową rolę, którą chcesz przypisać użytkownikowi na podstawie reguły domen, lub wybierz inną dostępną rolę.
  7. Zapisz zmiany.

Uwaga: po wybraniu kilku użytkowników jednocześnie należy przypisać im tę samą nową rolę.

Wyjątki od zasad ról użytkowników

Alerty na koncie będą wyświetlane za każdym razem, gdy jakiś użytkownik nie będzie zgodny z regułami opartymi na domenach.

 

Alert ze szczegółami użytkownika: ta rola użytkownika jest obecnie wyjątkiem od zasad ról użytkowników

W szczegółach użytkownika zobaczysz znak ostrzeżenia, jeśli jego rola nie jest zgodna z regułami opartymi na domenach. Oznacza to, że reguła oparta na domenach jest włączona, a użytkownik jest wyjątkiem. Aby zmienić rolę użytkownika, kliknij przycisk Zmień rolę lub przejdź do ustawień zespołu w celu wyświetlenia wszystkich wyjątków dotyczących ról użytkowników.

Alert dotyczący zmiany roli: ta rola użytkownika jest obecnie wyjątkiem od zasad ról użytkowników

Gdy zmienisz rolę użytkownika na zgodną z regułą domen, zobaczysz komunikat informujący, że jego rola jest obecnie wyjątkiem. Jeśli chcesz, aby ten użytkownik był zgodny z regułami domen, wybierz opcję Cofnij wyjątek.

Alert dotyczący zmiany roli: zmiana roli tego użytkownika spowoduje utworzenie wyjątku w zasadach ról użytkowników.         

Jeśli zmienisz rolę użytkownika zgodną z regułami domen, zobaczysz komunikat z informacją, że ta aktualizacja spowoduje utworzenie wyjątku. Zmień rolę, jeśli nie chcesz, aby użytkownik był zgodny z zasadami domen. Aby usunąć wyjątek, przejdź do szczegółów użytkownika lub ustawień zespołu w celu wyświetlenia wszystkich wyjątków.

Często zadawane pytania

W jaki sposób domeny e-mail podane przeze mnie w zasadach zarządzania rolami użytkowników są powiązane z domenami SSO skonfigurowanymi przeze mnie w zespole?

W przypadku stosowania domyślnych zasad opartych na zarządzaniu użytkownikami system dodaje użytkowników z jednokrotnego logowania (SSO) lub synchronizacji usługi Active Directory (AD) jako użytkowników standardowych. Jeśli włączysz zasady oparte na domenach, system doda użytkowników SSO lub synchronizacji usługi AD jako użytkowników standardowych tylko wtedy, gdy ich domena będzie zgodna z Twoimi zasadami. Jeśli domena takiego użytkownika będzie niezgodna, system doda go jako użytkownika zewnętrznego.

 

Przykład: jeśli włączysz regułę użytkowników zewnętrznych opartą na domenach i uwzględnisz tylko domenę cba.net, ale Twoja domena SSO lub AD to abc.net, system doda użytkowników synchronizowanych za pomocą SSO lub AD jako użytkowników zewnętrznych w zarządzaniu użytkownikami.

Co się stanie z istniejącymi użytkownikami, gdy skonfiguruję domenę za pomocą zasad zarządzania rolami użytkowników?

Nie zobaczysz żadnych zmian w rolach istniejących użytkowników. Użytkownicy, których role nie są zgodne z zasadami opartymi na domenach, są oznaczeni jako wyjątki. Przejdź do ustawień zespołu, aby wyświetlić wyjątki.

Co się stało z użytkownikami-gośćmi?

Teraz użytkowników-gości nazywamy „użytkownikami zewnętrznymi”. Nie musisz zmieniać sposobu pracy — zmieniła się tylko nazwa.

Czy ta zmiana wpłynie na moje domyślne przypisania produktów?

Nie, ta zmiana nie wpłynie na Twoje domyślne przypisania produktów. Zmieniamy tylko nazwę „użytkownicy-goście” na „użytkownicy zewnętrzni”. Będziesz przypisywać produkty w taki sam sposób jak dotychczas.

Czy w raportach użycia będę mieć możliwość sprawdzenia, czy dany użytkownik jest zewnętrzny?

Tak, w raportach użycia możesz zobaczyć, którzy użytkownicy są zewnętrzni.

Jak zarządzać wyjątkiem?

Wyjątkami dotyczącymi ról opartych na domenach możesz zarządzać z poziomu menu Wyświetl wyjątki lub przez zaktualizowanie roli na stronie szczegółów użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Wyznaczanie użytkowników zewnętrznych.

Jak zostaną obsłużeni użytkownicy, jeśli dodam ich do funkcji zarządzania użytkownikami na koncie w portalu Autodesk Account, gdy ich domeny e-mail nie ma w moich zasadach domen? Czy automatycznie staną się użytkownikami zewnętrznymi?

Jeśli dodasz użytkownika, którego domeny e-mail nie ma w zasadach domen, oprogramowanie Autodesk oznaczy tego użytkownika jako zewnętrznego. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik jest dodawany za pośrednictwem produktu Autodesk do współpracy w chmurze, czy bezpośrednio w ramach funkcji zarządzania użytkownikami na koncie w portalu Autodesk Account. Przy ustawianiu ról użytkowników zawsze przestrzegamy zasad domen.

Pokaż więcej często zadawanych pytań

